Centrum pomocy technicznej Autodesk do programu SketchBook Pro zostało zamknięte, jednak materiały są nadal dostępne. Pomoc techniczna dotycząca programu SketchBook została przeniesiona do firmy Sketchbook, Inc. W razie pytań związanych z używaniem programu Sketchbook należy odwiedzić witrynę firmy Sketchbook. Zamieszczono w niej odpowiednie informacje i umożliwia ona kontakt z pomocą techniczną.