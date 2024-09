Zgodność operacyjna programów CAD

Po utworzeniu pliku CAD 3D staje się on punktem odniesienia dla wszystkich aplikacji używanych na kolejnych etapach procesu. Wcześniej inżynierowie musieli konwertować pliki CAD 3D w zależności od aplikacji, w której chcieli otworzyć dany plik. Teraz pliki modeli 3D można otwierać bez konwersji we wszystkich kolejnych aplikacjach, na przykład do CAM czy symulacji.