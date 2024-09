Autodesk gleder seg over å ønske Spacemaker velkommen. De leverer en skybasert løsning for kunstig intelligens som styrker design på et tidlig stadium for arkitekter og utviklere. Spacemaker muliggjør rask retningsanalyse slik at teamet ditt kan lage det optimale forslaget til en plass helt fra start. Ved å legge til Spacemaker i Autodesks portefølje tilbyr vi kundene våre muligheten til å utforske variasjoner av et design mens de optimaliserer løsninger som oppfyller plassens unike krav.