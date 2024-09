Een elektrisch schema is een type elektrisch ontwerp dat een grafische weergave van een elektrisch circuit bevat. Het hoofddoel is om te laten zien uit welke componenten een circuit bestaat en hoe deze met elkaar zijn verbonden, in plaats van een realistische en geschaalde weergave van een afgerond technisch of architectuurproject (Engels) te laten zien. Elektrische schema's worden ook wel schakeldiagrammen genoemd.