We investeren in de medewerkers van de toekomst. De beoordeling van vaardigheden, die we in 2020 hebben uitgevoerd, heeft ons inzicht gegeven in ontbrekende vaardigheden op zowel technisch als gedragsgebied, waardoor we informatie hebben verzameld over de manier waarop we ervoor kunnen zorgen dat medewerkers beschikken over de vaardigheden die ze nodig hebben om een betekenisvolle loopbaan te realiseren bij Autodesk.