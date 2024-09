Autodesk 3ds Max Indie está pensado para ofrecer a los artistas independientes una forma más asequible de obtener licencias de 3ds Max en sus proyectos comerciales. Sin embargo, no está destinada a personas u organizaciones que generan más de 100 000 USD* al año en ingresos, ni puede utilizarse en proyectos con presupuestos de más de 100 000 USD.

Ten en cuenta que, si trabajas por encargo para una organización que genera más de 100 000 USD al año, no puedes obtener una licencia para usar 3ds Max Indie, sin importar si eres autónomo, contratista o empleado de tiempo parcial o completo. En este caso, debes usar una suscripción de licencia completa. La empresa debe comprar una licencia para ti, o puedes comprar una tú mismo (ya sea que se la cargues o no a la empresa en la que trabajas). El objetivo de esto es evitar que las empresas no le paguen a Autodesk por la licencia de software que utilizan en sus proyectos.



Esta restricción se aplica cuando trabajas por encargo en una empresa que genera más de 100 000 USD al año. No se aplica a la venta de bienes digitales a dichas organizaciones, siempre que los ingresos anuales totales de dichas ventas no superen el umbral de los 100 000 USD.

Aquí hay un ejemplo de situaciones que pueden ayudarte a comprender mejor cuándo y dónde puedes usar 3ds Max Indie:

Creas y vendes productos digitales, y te contacta una empresa de juegos que tiene unos ingresos anuales mayores a 100 000 USD para que les proporciones un activo (ya sea estándar o hecho a pedido). Te pagan un precio fijo por el "producto" entregado. En este caso, si tus ingresos son de menos de 100 000 USD, puedes usar 3ds Max Indie. Algunos ejemplos de activos son modelos 3D, texturas o imágenes renderizadas.

Te contacta un estudio de arquitectura con ingresos superiores a 100 000 USD para que trabajes como autónomo con el objetivo de crear una visualización para ellos. Te pagan un salario por hora/día/semana hasta que se complete el proyecto, y los activos pertenecen a la empresa. En este caso, no puedes usar 3ds Max Indie.

La diferencia clave radica en si lo que haces se puede considerar, dentro de lo razonable, tu propio trabajo o si trabajas por encargo. Si produces y vendes tu propiedad intelectual, y ganas menos de 100 000 USD al año, puedes usar 3ds Max Indie. Si trabajas por encargo para una empresa que gana más de 100 000 USD al año, incluso si tú ganas menos, no puedes usar 3ds Max Indie. Esperamos que las empresas que ganan más de 100 000 USD al año paguen por licencias comerciales completas del software que necesiten (y que necesiten los artistas).

* Ten en cuenta que este límite varía según el país donde se use el programa.