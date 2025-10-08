Los modelos detrás de cada característica de IA utilizan métodos, enfoques y técnicas para aprender de los datos, encontrar patrones, realizar tareas y producir resultados. Utilizamos técnicas que mejorarán la calidad y el valor de nuestros productos para los clientes. Las técnicas están en constante evolución y, en algunos casos, se utilizan múltiples técnicas, algunas de las cuales pueden no estar enumeradas aquí. En este campo se describe la técnica principal utilizada para desarrollar la función de IA:

Transformador: una técnica de aprendizaje automático diseñada para procesar y comprender datos para realizar tareas secuenciales de manera más eficiente, como la traducción de idiomas.

Codificación: proceso de conversión de datos a un formato específico que los modelos de aprendizaje automático pueden procesar de forma eficaz.

Clasificación: técnica de aprendizaje supervisado que asigna elementos a categorías predefinidas y predice la categoría de nuevas observaciones basándose en datos históricos.

Red neuronal de avance (NN): una técnica de aprendizaje profundo en la que la información fluye en una dirección, de entrada a salida, sin ciclos ni bucles.

Predictor: técnica de IA que aprende de los datos para hacer predicciones informadas sobre eventos o resultados futuros en función de datos y patrones históricos, como pronósticos de resultados, tomar decisiones y proporcionar información.

Algoritmo genético: método para resolver problemas de optimización con y sin restricciones que se basa en conceptos de selección natural. Los problemas de optimización restringida utilizan límites lógicos o condiciones que una solución a un problema debe tener en cuenta. Reflejan los límites del mundo real en cosas como la capacidad de producción, el inventario, el espacio disponible, etc. Los problemas de optimización sin restricciones se refieren a situaciones en las que no hay límites o condiciones predefinidos para que una solución los tenga en cuenta.

Difusión de transformador: técnica de transformador (consulta la sección Transformador anterior) que crea datos invirtiendo un proceso de difusión mediante la adición gradual de ruido a los datos.