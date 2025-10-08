Herramientas BIM integradas, entre ellas Revit, AutoCAD y Civil 3D
Herramientas CAD/CAM profesionales basadas en Inventor y AutoCAD
y entretenimiento
Herramientas para creación de contenido de entretenimiento, entre ellas, 3ds Max y Maya
Nuestras tarjetas de transparencia de IA proporcionan detalles sobre la funcionalidad, las fuentes de datos y las salvaguardas de privacidad y seguridad implementadas para las características de inteligencia artificial utilizadas en nuestros productos. Para obtener más información, explora las descripciones de las tarjetas.
AutoConstrain
La característica AutoConstrain de Fusion analiza los bocetos y sugiere las restricciones y dimensiones para restringir completamente los bocetos.
Clasificación de piezas de sujeción para la automatización de dibujos
La característica Clasificación de piezas de sujeción para la automatización de dibujos de Fusion detecta, cataloga y omite piezas de sujeción para los dibujos con el fin de mejorar la eficiencia de la creación de dibujos.
Deformador del aprendizaje automático
La característica Deformador de aprendizaje automático de Maya se aproxima a la deformación de personajes complejos con algo rápido e interactivo.
Diseño generativo en Revit
El Diseño generativo en Revit funciona con una o varias salidas en tensión para desarrollar un estudio de diseño proporcionando una serie de resultados óptimos, pero con compensaciones.
Autocompletar nodo del modo de aprendizaje automático
La característica Autocompletar nodo del modo de aprendizaje automático de Dynamo usa una entrada de nodo y recomienda nodos ascendentes o descendentes en un conjunto de resultados clasificado jerárquicamente.
Machine Learning Depth
La característica Machine Learning Depth de Flame analiza una imagen y calcula un pase de datos de profundidad que se utilizará para facilitar los flujos de trabajo de efectos visuales y acabado, como el aislamiento mate para el degradado de color en función de la profundidad de la cámara.
Sky Extraction Keyer
La característica Sky Extraction Keyer de Flame detecta y aísla automáticamente el cielo en un video en movimiento y extrae un mate para fines de composición.
Camera Analysis
La característica Camera Analysis de Flame genera nubes de puntos 3D a partir de secuencias de cámaras 2D para posicionar objetos en una escena, aplicar máscaras y realizar el etalonaje.
Human Face Semantic Keyer
La característica Human Face Semantic Keyer de Flame detecta y aísla automáticamente varias partes del rostro humano, aísla la cabeza humana en un video en movimiento y extrae un mate con fines de composición.
Machine Learning Timewarp
La característica Machine Learning Timewarp de Flame crea automáticamente fotogramas adicionales para tomas a cámara lenta.
Human Body Semantic Keyer
La característica Human Body Semantic Keyer de Flame aísla el cuerpo humano en un video en movimiento y extrae un mate con fines de composición.
Photo Autotags
La característica Photo Autotags de Construction Cloud añade automáticamente hasta 50 etiquetas de elementos de construcción como metadatos a las fotos.
Obtén detalles sobre toda la información que compartimos sobre nuestras características de IA.
El nombre del producto de Autodesk y el nombre de la función de IA aparecen en la parte superior de la tarjeta, debajo de la expresión "Tarjeta de transparencia de IA".
En la descripción de la tarjeta se resumen las acciones que se espera que realice la característica de IA cuando se utilice en el producto.
La funcionalidad de característica describe las capacidades de tecnología de IA o aprendizaje automático (ML) que mejoran la característica de IA mediante uno de los tres términos siguientes:
El origen del modelo describe el tipo de origen a partir del cual se desarrolló el modelo para impulsar la característica de IA:
Los modelos detrás de cada característica de IA utilizan métodos, enfoques y técnicas para aprender de los datos, encontrar patrones, realizar tareas y producir resultados. Utilizamos técnicas que mejorarán la calidad y el valor de nuestros productos para los clientes. Las técnicas están en constante evolución y, en algunos casos, se utilizan múltiples técnicas, algunas de las cuales pueden no estar enumeradas aquí. En este campo se describe la técnica principal utilizada para desarrollar la función de IA:
Indicado con una designación "sí" o "no", describe si el usuario puede revisar o actualizar la salida generada antes de que se realice cualquier acción final. Esto también se conoce como "humano involucrado".
En esta sección se indica si los datos personales están presentes en los conjuntos de datos de entrenamiento, prueba o validación utilizados para el desarrollo de esta característica.
La designación de origen de datos que aparece en la tarjeta identifica los tipos de orígenes de datos utilizados para el desarrollo de esta función. Esto incluye los datos que se utilizaron para entrenar el modelo que impulsa la característica de IA. Los tipos de orígenes se clasifican de la siguiente manera:
Los formatos de elección se indican como inclusión/exclusión, No o N/D. Estas etiquetas identifican la forma de elección disponible para los clientes o sus usuarios cuando sus datos se utilizan para el desarrollo o la mejora de la característica de IA.
Proporcionamos información sobre dos tipos de cifrado: cifrado en reposo y cifrado en tránsito. Ambos se muestran con designaciones Sí o No.
Esta sección de la tarjeta indica, según corresponda, qué otros mecanismos notables se emplean para preservar la confidencialidad y protección de los datos, además de nuestros mecanismos de seguridad estándar. Estas medidas de seguridad se aplican tanto a los datos personales como a los datos de la empresa.