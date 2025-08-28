Autodesk AutoCAD

Accesos directos de teclado de AutoCAD

AutoCAD 2026 ya está disponible!

Descubre las características más recientes del software Autodesk AutoCAD 2026, incluidos conjuntos de herramientas específicas de la industria, nuevas automatizaciones e información.

Guía de accesos directos de teclado y teclas de acceso rápido de AutoCAD

Trabaja de forma más rápida y eficiente con los siguientes accesos directos de AutoCAD. Puedes encontrar una lista para descargar de accesos directos y comandos (inglés) en el archivo PDF de accesos directos de teclado de AutoCAD.

Saltar a una sección

Accesos directos de una tecla  |  Activación/desactivación y gestión de pantalla 

Teclas de acceso rápido:  A-C  |  D-F  |  G-I  |  J-L  | M-O  |  P-R  |  S-U  |  V-X  |  Y-Z

Accesos directos de una tecla de AutoCAD

Trabaja rápidamente con los accesos directos de una tecla de AutoCAD.

Activación/desactivación y gestión de pantalla

A continuación, encontrarás una lista abreviada de los comandos que se pueden utilizar en AutoCAD.

Activación/desactivación de características generales

Ctrl + D

Activar o desactivar la visualización de coordenadas

Ctrl + G

Activar o desactivar la rejilla

Ctrl + E 

Recorrer los planos isométricos

Ctrl + F 

Activar o desactivar las referencias a objetos en ejecución

Ctrl + H

Activar o desactivar la selección de estilo

Ctrl + Mayús + H

Activar o desactivar las paletas ocultas

Ctrl + I

Activar o desactivar las coordenadas

Ctrl + Mayús + I

Activar o desactivar Deducir restricciones

Activación/desactivación de modos de dibujo

F1

Mostrar la Ayuda

F2

Activar o desactivar la pantalla de texto

F3

Activar o desactivar el modo de referencia a objetos

F4

Activar o desactivar 3DOSNAP

F5

Activar o desactivar el isoplano

F6

Activar o desactivar el SCP dinámico

F7

Activar o desactivar el modo de rejilla

F8

Activar o desactivar el modo ortogonal

F9

Activar o desactivar el modo de forzado de cursor

F10

Activar o desactivar el modo polar

F11

Activar o desactivar el rastreo de referencia a objetos

F12

Activar o desactivar el modo de entrada dinámica

Gestión de pantalla

Ctrl + 0 (cero)

Borrar la pantalla

Ctrl + 1

Paleta Propiedades

 

Ctrl + 2

Paleta Centro de diseño

Ctrl + 3

Activar o desactivar la paleta

 

Ctrl + 4

Paleta Conjunto de planos

Ctrl + 6

Administrador de DBConnect

 

Ctrl + 7

Paleta Administrador de conjuntos de marcas

Ctrl + 8

QuickCalc

Ctrl + 9

Línea de comandos

 

Gestión del flujo de trabajo

Ctrl + C

Copiar un objeto

 

Ctrl + X

Cortar un objeto

 

Ctrl + V

Pegar un objeto

 

Ctrl + Mayús + C

Copiar el contenido en el portapapeles con el punto de base

 

Ctrl + Mayús + V

Pegar los datos como un bloque

 

Ctrl + Z

Deshacer la última acción

 

Ctrl + Y

Rehacer la última acción

 

Ctrl + [

Cancelar el comando actual (o Ctrl + \)

 

ESC

Cancelar el comando actual

 

Gestión de dibujos

Ctrl + N

Nuevo dibujo

 

Ctrl + S

Guardar el dibujo

 

Ctrl + O

Abrir el dibujo

Ctrl + P

Cuadro de diálogo Trazado

Ctrl + Tab

Pasar al dibujo siguiente

 

Ctrl + Mayús + Tab

Pasar al dibujo anterior

Ctrl + Re Pág

Pasar a la pestaña anterior del dibujo actual

 

Ctrl + Av Pág

Pasar a la pestaña siguiente del dibujo actual

Ctrl + Q

Salir

Ctrl + A

Seleccionar todos los objetos

 

TECLAS DE ACCESO RÁPIDO A–C

A

A

ARC/Crear un arco

AA

AREA /Calcular el área y el perímetro de objetos o de áreas definidas

ADC

ADCENTER/Gestionar e insertar contenido como, por ejemplo, bloques, referencias externas y patrones de sombreado

AL

 

ALIGN/Alinear objetos con otros objetos en 2D y 3D

AP

APPLOAD/Cargar la aplicación

AR

ARRAY/Crear varias copias de objetos en un patrón

ARR

 

ACTRECORD/Iniciar la grabadora de acciones

ARM

 

ACTUSERMESSAGE/Insertar un mensaje en una macro de acciones

ARU

 

ACTUSERINPUT/Esperar la introducción de datos del usuario en una macro de acciones

ARS

 

ACTSTOP/Detener la grabadora de acciones y ofrece la opción de guardar las acciones grabadas en un archivo de macro de acciones

ATI

ATTIPEDIT/Cambiar el contenido textual de un atributo en un bloque

ATT

ATTDEF/Redefinir un bloque y actualizar los atributos asociados

ATE

ATTEDIT/Cambiar la información de atributo de un bloque

B

B

BLOCK/Crear una definición de bloque a partir de los objetos seleccionados 

BC

BCLOSE/Cerrar el editor de bloques 

BE

BEDIT/Abrir una definición de bloque en el editor de bloques 

BH

HATCH/Rellenar un área cerrada o los objetos seleccionados con un patrón de sombreado, un relleno sólido o un relleno de degradado

BO

BOUNDARY/Crear una región o una polilínea a partir de un área cerrada

BR

BREAK/Dividir el objeto seleccionado entre dos puntos

BS

BSAVE/Guardar la definición de bloque actual

BVS

BVSTATE/Crear, establecer o suprimir un estado de visibilidad en un bloque dinámico

C

C

CIRCLE/Crear un círculo

CAM

CAMERA/Establecer las ubicaciones de cámara y objetivo para crear y guardar una vista en perspectiva 3D de los objetos

CBAR

CONSTRAINTBAR/Un elemento de la interfaz de usuario similar a una barra de herramientas que muestra las restricciones geométricas disponibles en un objeto

CH

PROPERTIES/Controlar las propiedades de los objetos existentes

CHA

CHAMFER/Biselar las aristas de los objetos

CHK

CHECKSTANDARDS/Comprobar el dibujo actual en busca de infracciones de las normas

CLI

COMMANDLINE/Mostrar la ventana de línea de comandos

COL

COLOR /Establecer el color de los nuevos objetos

CO

COPY/Copiar los objetos a una distancia determinada en una dirección especificada

CT

CTABLESTYLE/Establecer el nombre del estilo de tabla actual

CUBE

NAVVCUBE/Controlar la visibilidad y las propiedades de visualización de la herramienta ViewCube

CYL

CYLINDER/Crear un cilindro sólido 3D

TECLAS DE ACCESO DIRECTO D-F

D

D

DIMSTYLE/Crear y modificar estilos de cota

DAN

DIMANGULAR/Crear una cota angular

DAR

DIMARC/Crear una cota de longitud de arco

DBA

 

DIMBASELINE/Crear una cota lineal, angular o de ordenada desde la línea base de la cota anterior o la cota seleccionada

DBC

DBCONNECT/Proporcionar una interfaz para las tablas de bases de datos externas

DCE

DIMCENTER/Crear la marca o las líneas centrales de círculos y arcos

DCO

 

DIMCONTINUE/Crear una cota que comienza a partir de la línea de referencia de una cota creada anteriormente

DCON

 

DIMCONSTRAINT/Aplicar restricciones por cota a los objetos o los puntos seleccionados de los objetos

DDA

 

DIMDISASSOCIATE/Eliminar la asociatividad de las cotas seleccionadas

DDI

 

DIMDIAMETER/Crear una cota diametral para un círculo o arco

DED

DIMEDIT/Permitir editar el texto de cota y las líneas de referencia

DI

DIST/Medir la distancia y el ángulo entre dos puntos

DIV

DIVIDE/Crear puntos o bloques separándolos uniformemente por la longitud o el perímetro de un objeto

DJL

DIMJOGLINE/Añadir o eliminar una línea de recodo en una cota lineal o alineada

DJO

DIMJOGGED/Crear cotas con recodo para círculos y arcos

DL

DATALINK/Mostrar el cuadro de diálogo Vínculo de datos

DLU

DATALINKUPDATE/Actualizar datos en o desde un vínculo de datos externo establecido

DO

DONUT/Crear un círculo relleno o un anillo grueso

DOR

DIMORDINATE/Crear cotas de ordenadas

DOV

DIMOVERRIDE/Controlar la modificación de las variables del sistema que se usan en las cotas seleccionadas

DR

DRAWORDER/Cambiar el orden de dibujo de imágenes y otros objetos

DRA

DIMRADIUS/Crear una cota radial para un círculo o un arco

DRE

DIMREASSOCIATE/Asociar o reasociar las cotas seleccionadas a objetos o puntos en objetos

DRM

DRAWINGRECOVERY/Mostrar una lista de los archivos de dibujo que se pueden recuperar tras un error del programa o del sistema

DS

DSETTINGS/Establecer los parámetros de los modos de rejilla y forzado de cursor, el rastreo polar y de referencia a objetos, el de referencia a objetos, la entrada dinámica y las propiedades rápidas

DT

TEXT/Crear un objeto de texto de línea única

DV

DVIEW/Definir vistas en perspectiva o de proyección paralela mediante una cámara y un objetivo

DX

DATAEXTRACTION/Extraer datos de dibujo y fusionar datos de un origen externo en una tabla de extracción de datos o un archivo externo

E

E

ERASE/Eliminar objetos de un dibujo

ED

DDEDIT/Editar texto de una sola línea, texto de cota, definiciones de atributo y marcos de control de características

EL

ELLIPSE/Crear una elipse o un arco elíptico

EPDF

EXPORTPDF/Exportar dibujos a PDF

ER

EXTERNALREFERENCES/Abrir la paleta Referencias externas

EX

EXTEND/Alargar objetos hasta alcanzar las aristas de otros objetos

EXIT

QUIT/Cerrar el programa

EXP

EXPORT/Guardar los objetos de un dibujo en un formato de archivo diferente

EXT

EXTRUDE/Alargar las cotas de un objeto 2D o una cara 3D en un espacio 3D

F

F

FILLET/Redondear y empalmar las aristas de los objetos

FI

FILTER/Crear una lista de requisitos que debe cumplir un objeto para que pueda incluirse en un conjunto de selección

FS

FSMODE/Crear un conjunto de selección de todos los objetos que tocan el objeto seleccionado

FSHOT

FLATSHOT/Crear una representación 2D de todos los objetos 3D en función de la vista actual

TECLAS DE ACCESO RÁPIDO G-I

G

G

GROUP/Crear y gestionar conjuntos guardados de objetos denominados grupos

GCON

GEOCONSTRAINT/Aplicar o mantener relaciones geométricas entre objetos o puntos de objetos

GD

GRADIENT/Rellenar un área cerrada o los objetos seleccionados con un relleno de degradado

GEO

GEOGRAPHICLOCATION/Permitir especificar la información de ubicación geográfica de un archivo de dibujo

H

H

HATCH/Rellenar un área cerrada o los objetos seleccionados con un patrón de sombreado, un relleno sólido o un relleno de degradado

 

HE

HATCHEDIT/Modificar un sombreado o un relleno existentes

 

HI

HIDE/Volver a generar un modelo de estructura alámbrica 3D con las líneas ocultas suprimidas

 

I

I

INSERT/Insertar un bloque o un dibujo en el dibujo actual

IAD

IMAGEADJUST/Controlar los valores de brillo, contraste y difuminación de las imágenes

IAT

IMAGEATTACH/Insertar una referencia a un archivo de imagen

ICL

IMAGECLIP/Recortar la visualización de una imagen seleccionada a un contorno especificado

ID

ID/Mostrar los valores de coordenadas del SCP de una ubicación especificada

IM

IMAGE/Mostrar la paleta Referencias externas

IMP

IMPORT/Importar archivos de diferentes formatos en el dibujo actual

IN

INTERSECT/Crear un sólido 3D, una superficie o una región 2D a partir de sólidos, superficies o regiones que se solapan

INF

INTERFERE/Crear un sólido 3D temporal a partir de las interferencias entre dos conjuntos de sólidos 3D seleccionados

IO

INSERTOBJ/Insertar un objeto vinculado o incrustado

TECLAS DE ACCESO RÁPIDO J-L

J

J

JOIN/Unir objetos similares para formar un único objeto ininterrumpido

JOG

DIMJOGGED/Crear cotas con recodo para círculos y arcos

K

L

L

LINE/Crear segmentos de línea recta

LA

LAYER/Gestionar las capas y las propiedades de capas

LAS

LAYERSTATE/Guardar, restablecer y gestionar los estados de capa guardados

LE

QLEADER/Crear una directriz y una anotación de directriz

LEN

LENGTHEN/Cambiar la longitud de los objetos y el ángulo incluido de los arcos

LESS

MESHSMOOTHLESS/Reducir un nivel el suavizado de los objetos de malla

LI

LIST/Mostrar los datos de propiedades de los objetos seleccionados

LO

LAYOUT/Crear y modificar las pestañas de presentación de un dibujo

LT

LINETYPE/Cargar, establecer y modificar tipos de línea 

LTS

LTSCALE/Permitir modificar el factor de escala de los tipos de línea de todos los objetos de un dibujo 

LW

LWEIGHT/Establecer el grosor de línea actual, sus opciones de visualización y sus unidades

TECLAS DE ACCESO RÁPIDO M-O

M

M

MOVE/Desplazar los objetos a una distancia determinada en una dirección especificada

MA

MATCHPROP/Aplicar las propiedades de un objeto seleccionado a otros objetos

MAT

MATERIALS/Mostrar u ocultar la ventana Materiales

ME

 

MEASURE/Crear objetos de punto o bloques a intervalos medidos a lo largo de un objeto o de su perímetro

MEA

MEASUREGEOM/Medir la distancia, el radio, el ángulo, el área y el volumen de los objetos o las secuencias de puntos seleccionados

MI

MIRROR/Crear una copia reflejada de los objetos seleccionados

ML

 

MLINE/Crear varias líneas paralelas 

MLA

 

MLEADERALIGN/Alinear y separar los objetos de directriz múltiple seleccionados

MLC

 

MLEADERCOLLECT/Organizar las directrices múltiples seleccionadas que contienen bloques en filas o columnas y mostrar el resultado con una directriz única

MLD

 

MLEADER/Crear un objeto de directriz múltiple 

MLE

MLEADEREDIT/Añadir líneas de directriz a un objeto de directriz múltiple o eliminarlas del objeto

MLS

MLEADERSTYLE/Crear y modificar estilos de directriz múltiple

MO

PROPERTIES/Controlar las propiedades de los objetos existentes

MORE

MESHSMOOTHMORE/Aumentar un nivel el suavizado de los objetos de malla

MS

MSPACE/Cambiar el espacio papel a una ventana gráfica del espacio modelo

MSM

MARKUP/Abrir el Administrador de conjuntos de marcas

MT

MTEXT/Crear un objeto de texto de líneas múltiples

MV

MVIEW/Crear y controlar las ventanas gráficas de presentación

N

NORTH

GEOGRAPHICLOCATION/Permitir especificar la información de ubicación geográfica de un archivo de dibujo

NSHOT

NEWSHOT/Crear una vista guardada con movimiento que se reproduce cuando se visualiza con ShowMotion

NVIEW

NEWVIEW/Crear una vista guardada sin movimiento

O

O

OFFSET/Crear círculos concéntricos y líneas y curvas paralelas

OP

OPTIONS/Personalizar los parámetros del programa

ORBIT

3DORBIT/Girar la vista en un espacio tridimensional, pero restringida solo a una órbita horizontal y vertical

OS

OSNAP/Establecer los modos de referencia a objetos en ejecución

TECLAS DE ACCESO RÁPIDO P-R

P

P

PAN/Añadir un parámetro con pinzamientos a una definición de bloque dinámico

PA

PASTESPEC/Pegar objetos del portapapeles en el dibujo actual y controlar el formato de los datos

PAR

PARAMETERS/Controlar los parámetros asociativos utilizados en el dibujo

PARAM

 

BPARAMETER/Añadir un parámetro con pinzamientos a una definición de bloque dinámico

PATCH

SURFPATCH/Crear una nueva superficie mediante la colocación de una tapa sobre una arista de superficie que forma un bucle cerrado

PC

POINTCLOUD/Proporcionar opciones para crear y adjuntar archivos de nubes de puntos

PCATTACH

 

POINTCLOUDATTACH/Insertar un archivo de nube de puntos indexado en el dibujo actual

PCINDEX

 

POINTCLOUDINDEX/Crear un archivo de nube de puntos indexada (PCG o ISD) a partir de un archivo de digitalización

PE

 

PEDIT/Permitir editar polilíneas o mallas poligonales 3D

PL

 

PLINE/Crear una polilínea 2D

PO

POINT/Crear un objeto de punto

POFF

HIDEPALETTES/Ocultar las paletas mostradas (incluida la línea de comandos)

POL

POLYGON/Crear una polilínea equilátera cerrada

PON

SHOWPALETTES/Restablecer la visualización de las paletas ocultas

PR

PROPERTIES/Mostrar la paleta Propiedades

PRE

PREVIEW/Mostrar el dibujo como se trazará

PRINT

PLOT/Trazar un dibujo en un plóter, una impresora o un archivo

PS

PSPACE/Cambiar de una ventana gráfica del espacio modelo al espacio papel

PSOLID

POLYSOLID/Crear un polisólido 3D similar a un muro

PU

PURGE/Eliminar del dibujo los elementos no utilizados, como las definiciones de bloque y las capas

PYR

PYRAMID/Crear una pirámide sólida 3D

Q

QC

QUICKCALC/Abrir la calculadora rápida

QCUI

QUICKCUI/Mostrar el editor Personalizar interfaz de usuario contraído

QP

QUICKPROPERTIES/Mostrar las presentaciones y los dibujos abiertos en un dibujo con imágenes de vista preliminar

QSAVE

QSAVE/Guardar el dibujo actual

QVD

QVDRAWING/Mostrar las presentaciones y los dibujos abiertos en un dibujo mediante imágenes de vista preliminar

QVDC

QVDRAWINGCLOSE/Cerrar las imágenes de vista preliminar de las presentaciones y los dibujos abiertos en un dibujos

QVL

QVLAYOUT/Mostrar las imágenes de vista preliminar del espacio modelo y las presentaciones de un dibujo

QVLC

QVLAYOUTCLOSE/Cerrar las imágenes de vista preliminar del espacio modelo y las presentaciones del dibujo actual

R

R

REDRAW/Actualizar la visualización de la ventana gráfica actualiza

RA

REDRAWALL/Actualizar la visualización de todas las ventanas gráficas

RC

RENDERCROP/Renderizar un área rectangular especificada, denominada ventana de recorte, dentro de una ventana gráfica

RE

REGEN/Volver a generar todo el dibujo a partir de la ventana gráfica actual

REA

REGENALL/Volver a generar el dibujo y actualizar todas las ventanas gráficas

REC

RECTANG/Crear una polilínea rectangular

REG

REGION/Convertir un objeto que encierra un área en un objeto de región

REN

RENAME/Cambiar los nombres asignados a elementos como capas y estilos de cota

REV

REVOLVE/Crear una superficie o un sólido 3D mediante el barrido de un objeto 2D alrededor de un eje

RO

ROTATE/Girar los objetos alrededor de un punto base

RP

RENDERPRESETS/Especificar los valores predefinidos de renderización, parámetros de renderización reutilizables, para renderizar una imagen

RPR

RPREF/Mostrar u ocultar la paleta Configuraciones de renderización avanzadas para acceder a la configuración de renderización avanzada

RR

RENDER/Crear una imagen con sombreado realista o fotorrealista de un modelo de superficie o sólido 3D

RW

RENDERWIN/Mostrar la ventana Renderizar sin iniciar una operación de renderización

TECLAS DE ACCESO RÁPIDO S-U

S

S

STRETCH/Estirar objetos que cruzan un polígono o una ventana de selección

SC

SCALE/Ampliar o reducir los objetos seleccionados, conservando las mismas proporciones tras ajustar la escala

SCR

SCRIPT/Ejecutar una secuencia de comandos de un archivo de comandos

SEC

SECTION/Utilizar la intersección de un plano y sólidos, superficies o mallas para crear una región

SET

SETVAR/Permitir enumerar o cambiar los valores de las variables de sistema

SHA

SHADEMODE/Iniciar el comando VSCURRENT 

SL

SLICE/Crear nuevos sólidos 3D y nuevas superficies mediante el corte o la división de objetos existentes

SN

SNAP/Restringir el movimiento del cursor a intervalos especificados

SO

SOLID/Crear triángulos y cuadriláteros con relleno sólido

SP

SPELL/Comprobar la ortografía en un dibujo

SPE

 

SPLINEDIT/Editar un spline o una polilínea de ajuste de spline

SPL

SPLINE/Crear una curva suave que pasa a través de los puntos especificados o cerca de ellos

SPLANE

SECTIONPLANE/Crear un objeto de sección que actúa como plano de corte con objetos 3D

SPLAY

 

SEQUENCEPLAY/Reproducir las vistas guardadas de una categoría

SPLIT

 

MESHSPLIT/Dividir una cara de malla en dos caras

SSM

SHEETSET/Abrir el Administrador de conjuntos de planos

ST

STYLE/Permitir crear, modificar o especificar estilos de texto

STA

STANDARDS/Gestionar la asociación de archivos de normas con dibujos

SU

SUBTRACT/Combinar sólidos 3D, superficies o regiones 2D seleccionados por sustracción

T

T

MTEXT/Crear un objeto de texto de líneas múltiples

TA

TEXTALIGN/Alinear varios objetos de texto de forma vertical, horizontal u oblicua

TB

TABLE/Crear un objeto de tabla vacío

TEDIT

TEXTEDIT/Editar una restricción de cota, una cota o un objeto de texto

TH

THICKNESS/Establecer el valor por defecto de la propiedad de grosor 3D al crear objetos geométricos 2D

TI

TILEMODE/Controlar si se puede acceder al espacio papel

TO

TOOLBAR/Mostrar, ocultar y personalizar las barras de herramientas

TOL

TOLERANCE/Crear tolerancias geométricas incluidas en un marco de control de características

TOR

TORUS/Crear un sólido 3D en forma de rosquilla

TP

TOOLPALETTES/Abrir la ventana Paletas de herramientas

TR

TRIM /Recortar objetos hasta encontrar las aristas de otros objetos

TS

TABLESTYLE/Permitir crear, modificar o especificar estilos de tabla

U

UC

UCSMAN/Gestionar los sistemas de coordenadas personales definidos

UN

UNITS/Controlar la precisión y los formatos de visualización de las coordenadas y los ángulos

UNHIDE/UNISOLATE

UNISOLATEOBJECTS/Mostrar los objetos que se han ocultado anteriormente con el comando ISOLATEOBJECTS o HIDEOBJECTS

UNI

UNION/Unir dos objetos sólidos o de región

TECLAS DE ACCESO RÁPIDO V-X

V

V

VIEW/Guardar y restablecer vistas de espacio modelo guardadas, de presentación y predefinidas

VGO

VIEWGO/Restablecer una vista guardada

VP

DDVPOINT/Establecer la dirección de visualización 3D

VPLAY

 

VIEWPLAY/Reproducir la animación asociada a una vista guardada 

VS

VSCURRENT/Permitir establecer el estilo visual de la ventana gráfica actual

 

VSM

VISUALSTYLES/Crear y modificar los estilos visuales y aplicar un estilo visual a una ventana gráfica

W

W

WBLOCK/Escribir objetos o un bloque en un nuevo archivo de dibujo

WE

WEDGE/Crear una cuña sólida 3D

WHEEL

NAVSWHEEL/Mostrar una rueda que contiene una colección de herramientas de navegación de vistas

X

X

EXPLODE/Dividir un objeto compuesto en sus objetos componentes

XA

XATTACH/Insertar un archivo DWG como una referencia externa (Xref)

XB

XBIND/Enlazar una o varias definiciones de objetos guardados en una referencia externa al dibujo actual

XC

XCLIP/Recortar la visualización de una referencia externa o una referencia a bloque seleccionada según el contorno especificado

XL

XLINE/Crear una línea de longitud infinita

XR

XREF/Iniciar el comando EXTERNALREFERENCES

HOT KEYS Y-Z

Y

Z

ZEBRA

ANALYSISZEBRA/Proyectar rayas en un modelo 3D para analizar la continuidad de la superficie

ZIP

ETRANSMIT/Crear un paquete de transferencia autoextraíble o comprimido