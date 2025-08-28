Herramientas BIM integradas, entre ellas Revit, AutoCAD y Civil 3D
Descubre las características más recientes del software Autodesk AutoCAD 2026, incluidos conjuntos de herramientas específicas de la industria, nuevas automatizaciones e información.
Trabaja de forma más rápida y eficiente con los siguientes accesos directos de AutoCAD. Puedes encontrar una lista para descargar de accesos directos y comandos (inglés) en el archivo PDF de accesos directos de teclado de AutoCAD.
A continuación, encontrarás una lista abreviada de los comandos que se pueden utilizar en AutoCAD.
Ctrl + D
Activar o desactivar la visualización de coordenadas
Ctrl + G
Activar o desactivar la rejilla
Ctrl + E
Recorrer los planos isométricos
Ctrl + F
Activar o desactivar las referencias a objetos en ejecución
Ctrl + H
Activar o desactivar la selección de estilo
Ctrl + Mayús + H
Activar o desactivar las paletas ocultas
Ctrl + I
Activar o desactivar las coordenadas
Ctrl + Mayús + I
Activar o desactivar Deducir restricciones
F1
Mostrar la Ayuda
F2
Activar o desactivar la pantalla de texto
F3
Activar o desactivar el modo de referencia a objetos
F4
Activar o desactivar 3DOSNAP
F5
Activar o desactivar el isoplano
F6
Activar o desactivar el SCP dinámico
F7
Activar o desactivar el modo de rejilla
F8
Activar o desactivar el modo ortogonal
F9
Activar o desactivar el modo de forzado de cursor
F10
Activar o desactivar el modo polar
F11
Activar o desactivar el rastreo de referencia a objetos
F12
Activar o desactivar el modo de entrada dinámica
Ctrl + 0 (cero)
Borrar la pantalla
Ctrl + 1
Paleta Propiedades
Ctrl + 2
Paleta Centro de diseño
Ctrl + 3
Activar o desactivar la paleta
Ctrl + 4
Paleta Conjunto de planos
Ctrl + 6
Administrador de DBConnect
Ctrl + 7
Paleta Administrador de conjuntos de marcas
Ctrl + 8
QuickCalc
Ctrl + 9
Línea de comandos
Ctrl + C
Copiar un objeto
Ctrl + X
Cortar un objeto
Ctrl + V
Pegar un objeto
Ctrl + Mayús + C
Copiar el contenido en el portapapeles con el punto de base
Ctrl + Mayús + V
Pegar los datos como un bloque
Ctrl + Z
Deshacer la última acción
Ctrl + Y
Rehacer la última acción
Ctrl + [
Cancelar el comando actual (o Ctrl + \)
ESC
Cancelar el comando actual
Ctrl + N
Nuevo dibujo
Ctrl + S
Guardar el dibujo
Ctrl + O
Abrir el dibujo
Ctrl + P
Cuadro de diálogo Trazado
Ctrl + Tab
Pasar al dibujo siguiente
Ctrl + Mayús + Tab
Pasar al dibujo anterior
Ctrl + Re Pág
Pasar a la pestaña anterior del dibujo actual
Ctrl + Av Pág
Pasar a la pestaña siguiente del dibujo actual
Ctrl + Q
Salir
Ctrl + A
Seleccionar todos los objetos
A
ARC/Crear un arco
AA
AREA /Calcular el área y el perímetro de objetos o de áreas definidas
ADC
ADCENTER/Gestionar e insertar contenido como, por ejemplo, bloques, referencias externas y patrones de sombreado
AL
ALIGN/Alinear objetos con otros objetos en 2D y 3D
AP
APPLOAD/Cargar la aplicación
AR
ARRAY/Crear varias copias de objetos en un patrón
ARR
ACTRECORD/Iniciar la grabadora de acciones
ARM
ACTUSERMESSAGE/Insertar un mensaje en una macro de acciones
ARU
ACTUSERINPUT/Esperar la introducción de datos del usuario en una macro de acciones
ARS
ACTSTOP/Detener la grabadora de acciones y ofrece la opción de guardar las acciones grabadas en un archivo de macro de acciones
ATI
ATTIPEDIT/Cambiar el contenido textual de un atributo en un bloque
ATT
ATTDEF/Redefinir un bloque y actualizar los atributos asociados
ATE
ATTEDIT/Cambiar la información de atributo de un bloque
B
BLOCK/Crear una definición de bloque a partir de los objetos seleccionados
BC
BCLOSE/Cerrar el editor de bloques
BE
BEDIT/Abrir una definición de bloque en el editor de bloques
BH
HATCH/Rellenar un área cerrada o los objetos seleccionados con un patrón de sombreado, un relleno sólido o un relleno de degradado
BO
BOUNDARY/Crear una región o una polilínea a partir de un área cerrada
BR
BREAK/Dividir el objeto seleccionado entre dos puntos
BS
BSAVE/Guardar la definición de bloque actual
BVS
BVSTATE/Crear, establecer o suprimir un estado de visibilidad en un bloque dinámico
C
CIRCLE/Crear un círculo
CAM
CAMERA/Establecer las ubicaciones de cámara y objetivo para crear y guardar una vista en perspectiva 3D de los objetos
CBAR
CONSTRAINTBAR/Un elemento de la interfaz de usuario similar a una barra de herramientas que muestra las restricciones geométricas disponibles en un objeto
CH
PROPERTIES/Controlar las propiedades de los objetos existentes
CHA
CHAMFER/Biselar las aristas de los objetos
CHK
CHECKSTANDARDS/Comprobar el dibujo actual en busca de infracciones de las normas
CLI
COMMANDLINE/Mostrar la ventana de línea de comandos
COL
COLOR /Establecer el color de los nuevos objetos
CO
COPY/Copiar los objetos a una distancia determinada en una dirección especificada
CT
CTABLESTYLE/Establecer el nombre del estilo de tabla actual
CUBE
NAVVCUBE/Controlar la visibilidad y las propiedades de visualización de la herramienta ViewCube
CYL
CYLINDER/Crear un cilindro sólido 3D
D
DIMSTYLE/Crear y modificar estilos de cota
DAN
DIMANGULAR/Crear una cota angular
DAR
DIMARC/Crear una cota de longitud de arco
DBA
DIMBASELINE/Crear una cota lineal, angular o de ordenada desde la línea base de la cota anterior o la cota seleccionada
DBC
DBCONNECT/Proporcionar una interfaz para las tablas de bases de datos externas
DCE
DIMCENTER/Crear la marca o las líneas centrales de círculos y arcos
DCO
DIMCONTINUE/Crear una cota que comienza a partir de la línea de referencia de una cota creada anteriormente
DCON
DIMCONSTRAINT/Aplicar restricciones por cota a los objetos o los puntos seleccionados de los objetos
DDA
DIMDISASSOCIATE/Eliminar la asociatividad de las cotas seleccionadas
DDI
DIMDIAMETER/Crear una cota diametral para un círculo o arco
DED
DIMEDIT/Permitir editar el texto de cota y las líneas de referencia
DI
DIST/Medir la distancia y el ángulo entre dos puntos
DIV
DIVIDE/Crear puntos o bloques separándolos uniformemente por la longitud o el perímetro de un objeto
DJL
DIMJOGLINE/Añadir o eliminar una línea de recodo en una cota lineal o alineada
DJO
DIMJOGGED/Crear cotas con recodo para círculos y arcos
DL
DATALINK/Mostrar el cuadro de diálogo Vínculo de datos
DLU
DATALINKUPDATE/Actualizar datos en o desde un vínculo de datos externo establecido
DO
DONUT/Crear un círculo relleno o un anillo grueso
DOR
DIMORDINATE/Crear cotas de ordenadas
DOV
DIMOVERRIDE/Controlar la modificación de las variables del sistema que se usan en las cotas seleccionadas
DR
DRAWORDER/Cambiar el orden de dibujo de imágenes y otros objetos
DRA
DIMRADIUS/Crear una cota radial para un círculo o un arco
DRE
DIMREASSOCIATE/Asociar o reasociar las cotas seleccionadas a objetos o puntos en objetos
DRM
DRAWINGRECOVERY/Mostrar una lista de los archivos de dibujo que se pueden recuperar tras un error del programa o del sistema
DS
DSETTINGS/Establecer los parámetros de los modos de rejilla y forzado de cursor, el rastreo polar y de referencia a objetos, el de referencia a objetos, la entrada dinámica y las propiedades rápidas
DT
TEXT/Crear un objeto de texto de línea única
DV
DVIEW/Definir vistas en perspectiva o de proyección paralela mediante una cámara y un objetivo
DX
DATAEXTRACTION/Extraer datos de dibujo y fusionar datos de un origen externo en una tabla de extracción de datos o un archivo externo
E
ERASE/Eliminar objetos de un dibujo
ED
DDEDIT/Editar texto de una sola línea, texto de cota, definiciones de atributo y marcos de control de características
EL
ELLIPSE/Crear una elipse o un arco elíptico
EPDF
EXPORTPDF/Exportar dibujos a PDF
ER
EXTERNALREFERENCES/Abrir la paleta Referencias externas
EX
EXTEND/Alargar objetos hasta alcanzar las aristas de otros objetos
EXIT
QUIT/Cerrar el programa
EXP
EXPORT/Guardar los objetos de un dibujo en un formato de archivo diferente
EXT
EXTRUDE/Alargar las cotas de un objeto 2D o una cara 3D en un espacio 3D
F
FILLET/Redondear y empalmar las aristas de los objetos
FI
FILTER/Crear una lista de requisitos que debe cumplir un objeto para que pueda incluirse en un conjunto de selección
FS
FSMODE/Crear un conjunto de selección de todos los objetos que tocan el objeto seleccionado
FSHOT
FLATSHOT/Crear una representación 2D de todos los objetos 3D en función de la vista actual
G
GROUP/Crear y gestionar conjuntos guardados de objetos denominados grupos
GCON
GEOCONSTRAINT/Aplicar o mantener relaciones geométricas entre objetos o puntos de objetos
GD
GRADIENT/Rellenar un área cerrada o los objetos seleccionados con un relleno de degradado
GEO
GEOGRAPHICLOCATION/Permitir especificar la información de ubicación geográfica de un archivo de dibujo
H
HATCH/Rellenar un área cerrada o los objetos seleccionados con un patrón de sombreado, un relleno sólido o un relleno de degradado
HE
HATCHEDIT/Modificar un sombreado o un relleno existentes
HI
HIDE/Volver a generar un modelo de estructura alámbrica 3D con las líneas ocultas suprimidas
I
INSERT/Insertar un bloque o un dibujo en el dibujo actual
IAD
IMAGEADJUST/Controlar los valores de brillo, contraste y difuminación de las imágenes
IAT
IMAGEATTACH/Insertar una referencia a un archivo de imagen
ICL
IMAGECLIP/Recortar la visualización de una imagen seleccionada a un contorno especificado
ID
ID/Mostrar los valores de coordenadas del SCP de una ubicación especificada
IM
IMAGE/Mostrar la paleta Referencias externas
IMP
IMPORT/Importar archivos de diferentes formatos en el dibujo actual
IN
INTERSECT/Crear un sólido 3D, una superficie o una región 2D a partir de sólidos, superficies o regiones que se solapan
INF
INTERFERE/Crear un sólido 3D temporal a partir de las interferencias entre dos conjuntos de sólidos 3D seleccionados
IO
INSERTOBJ/Insertar un objeto vinculado o incrustado
J
JOIN/Unir objetos similares para formar un único objeto ininterrumpido
JOG
DIMJOGGED/Crear cotas con recodo para círculos y arcos
L
LINE/Crear segmentos de línea recta
LA
LAYER/Gestionar las capas y las propiedades de capas
LAS
LAYERSTATE/Guardar, restablecer y gestionar los estados de capa guardados
LE
QLEADER/Crear una directriz y una anotación de directriz
LEN
LENGTHEN/Cambiar la longitud de los objetos y el ángulo incluido de los arcos
LESS
MESHSMOOTHLESS/Reducir un nivel el suavizado de los objetos de malla
LI
LIST/Mostrar los datos de propiedades de los objetos seleccionados
LO
LAYOUT/Crear y modificar las pestañas de presentación de un dibujo
LT
LINETYPE/Cargar, establecer y modificar tipos de línea
LTS
LTSCALE/Permitir modificar el factor de escala de los tipos de línea de todos los objetos de un dibujo
LW
LWEIGHT/Establecer el grosor de línea actual, sus opciones de visualización y sus unidades
M
MOVE/Desplazar los objetos a una distancia determinada en una dirección especificada
MA
MATCHPROP/Aplicar las propiedades de un objeto seleccionado a otros objetos
MAT
MATERIALS/Mostrar u ocultar la ventana Materiales
ME
MEASURE/Crear objetos de punto o bloques a intervalos medidos a lo largo de un objeto o de su perímetro
MEA
MEASUREGEOM/Medir la distancia, el radio, el ángulo, el área y el volumen de los objetos o las secuencias de puntos seleccionados
MI
MIRROR/Crear una copia reflejada de los objetos seleccionados
ML
MLINE/Crear varias líneas paralelas
MLA
MLEADERALIGN/Alinear y separar los objetos de directriz múltiple seleccionados
MLC
MLEADERCOLLECT/Organizar las directrices múltiples seleccionadas que contienen bloques en filas o columnas y mostrar el resultado con una directriz única
MLD
MLEADER/Crear un objeto de directriz múltiple
MLE
MLEADEREDIT/Añadir líneas de directriz a un objeto de directriz múltiple o eliminarlas del objeto
MLS
MLEADERSTYLE/Crear y modificar estilos de directriz múltiple
MO
PROPERTIES/Controlar las propiedades de los objetos existentes
MORE
MESHSMOOTHMORE/Aumentar un nivel el suavizado de los objetos de malla
MS
MSPACE/Cambiar el espacio papel a una ventana gráfica del espacio modelo
MSM
MARKUP/Abrir el Administrador de conjuntos de marcas
MT
MTEXT/Crear un objeto de texto de líneas múltiples
MV
MVIEW/Crear y controlar las ventanas gráficas de presentación
NORTH
GEOGRAPHICLOCATION/Permitir especificar la información de ubicación geográfica de un archivo de dibujo
NSHOT
NEWSHOT/Crear una vista guardada con movimiento que se reproduce cuando se visualiza con ShowMotion
NVIEW
NEWVIEW/Crear una vista guardada sin movimiento
O
OFFSET/Crear círculos concéntricos y líneas y curvas paralelas
OP
OPTIONS/Personalizar los parámetros del programa
ORBIT
3DORBIT/Girar la vista en un espacio tridimensional, pero restringida solo a una órbita horizontal y vertical
OS
OSNAP/Establecer los modos de referencia a objetos en ejecución
P
PAN/Añadir un parámetro con pinzamientos a una definición de bloque dinámico
PA
PASTESPEC/Pegar objetos del portapapeles en el dibujo actual y controlar el formato de los datos
PAR
PARAMETERS/Controlar los parámetros asociativos utilizados en el dibujo
PARAM
BPARAMETER/Añadir un parámetro con pinzamientos a una definición de bloque dinámico
PATCH
SURFPATCH/Crear una nueva superficie mediante la colocación de una tapa sobre una arista de superficie que forma un bucle cerrado
PC
POINTCLOUD/Proporcionar opciones para crear y adjuntar archivos de nubes de puntos
PCATTACH
POINTCLOUDATTACH/Insertar un archivo de nube de puntos indexado en el dibujo actual
PCINDEX
POINTCLOUDINDEX/Crear un archivo de nube de puntos indexada (PCG o ISD) a partir de un archivo de digitalización
PE
PEDIT/Permitir editar polilíneas o mallas poligonales 3D
PL
PLINE/Crear una polilínea 2D
PO
POINT/Crear un objeto de punto
POFF
HIDEPALETTES/Ocultar las paletas mostradas (incluida la línea de comandos)
POL
POLYGON/Crear una polilínea equilátera cerrada
PON
SHOWPALETTES/Restablecer la visualización de las paletas ocultas
PR
PROPERTIES/Mostrar la paleta Propiedades
PRE
PREVIEW/Mostrar el dibujo como se trazará
PLOT/Trazar un dibujo en un plóter, una impresora o un archivo
PS
PSPACE/Cambiar de una ventana gráfica del espacio modelo al espacio papel
PSOLID
POLYSOLID/Crear un polisólido 3D similar a un muro
PU
PURGE/Eliminar del dibujo los elementos no utilizados, como las definiciones de bloque y las capas
PYR
PYRAMID/Crear una pirámide sólida 3D
QC
QUICKCALC/Abrir la calculadora rápida
QCUI
QUICKCUI/Mostrar el editor Personalizar interfaz de usuario contraído
QP
QUICKPROPERTIES/Mostrar las presentaciones y los dibujos abiertos en un dibujo con imágenes de vista preliminar
QSAVE
QSAVE/Guardar el dibujo actual
QVD
QVDRAWING/Mostrar las presentaciones y los dibujos abiertos en un dibujo mediante imágenes de vista preliminar
QVDC
QVDRAWINGCLOSE/Cerrar las imágenes de vista preliminar de las presentaciones y los dibujos abiertos en un dibujos
QVL
QVLAYOUT/Mostrar las imágenes de vista preliminar del espacio modelo y las presentaciones de un dibujo
QVLC
QVLAYOUTCLOSE/Cerrar las imágenes de vista preliminar del espacio modelo y las presentaciones del dibujo actual
R
REDRAW/Actualizar la visualización de la ventana gráfica actualiza
RA
REDRAWALL/Actualizar la visualización de todas las ventanas gráficas
RC
RENDERCROP/Renderizar un área rectangular especificada, denominada ventana de recorte, dentro de una ventana gráfica
RE
REGEN/Volver a generar todo el dibujo a partir de la ventana gráfica actual
REA
REGENALL/Volver a generar el dibujo y actualizar todas las ventanas gráficas
REC
RECTANG/Crear una polilínea rectangular
REG
REGION/Convertir un objeto que encierra un área en un objeto de región
REN
RENAME/Cambiar los nombres asignados a elementos como capas y estilos de cota
REV
REVOLVE/Crear una superficie o un sólido 3D mediante el barrido de un objeto 2D alrededor de un eje
RO
ROTATE/Girar los objetos alrededor de un punto base
RP
RENDERPRESETS/Especificar los valores predefinidos de renderización, parámetros de renderización reutilizables, para renderizar una imagen
RPR
RPREF/Mostrar u ocultar la paleta Configuraciones de renderización avanzadas para acceder a la configuración de renderización avanzada
RR
RENDER/Crear una imagen con sombreado realista o fotorrealista de un modelo de superficie o sólido 3D
RW
RENDERWIN/Mostrar la ventana Renderizar sin iniciar una operación de renderización
S
STRETCH/Estirar objetos que cruzan un polígono o una ventana de selección
SC
SCALE/Ampliar o reducir los objetos seleccionados, conservando las mismas proporciones tras ajustar la escala
SCR
SCRIPT/Ejecutar una secuencia de comandos de un archivo de comandos
SEC
SECTION/Utilizar la intersección de un plano y sólidos, superficies o mallas para crear una región
SET
SETVAR/Permitir enumerar o cambiar los valores de las variables de sistema
SHA
SHADEMODE/Iniciar el comando VSCURRENT
SL
SLICE/Crear nuevos sólidos 3D y nuevas superficies mediante el corte o la división de objetos existentes
SN
SNAP/Restringir el movimiento del cursor a intervalos especificados
SO
SOLID/Crear triángulos y cuadriláteros con relleno sólido
SP
SPELL/Comprobar la ortografía en un dibujo
SPE
SPLINEDIT/Editar un spline o una polilínea de ajuste de spline
SPL
SPLINE/Crear una curva suave que pasa a través de los puntos especificados o cerca de ellos
SPLANE
SECTIONPLANE/Crear un objeto de sección que actúa como plano de corte con objetos 3D
SPLAY
SEQUENCEPLAY/Reproducir las vistas guardadas de una categoría
SPLIT
MESHSPLIT/Dividir una cara de malla en dos caras
SSM
SHEETSET/Abrir el Administrador de conjuntos de planos
ST
STYLE/Permitir crear, modificar o especificar estilos de texto
STA
STANDARDS/Gestionar la asociación de archivos de normas con dibujos
SU
SUBTRACT/Combinar sólidos 3D, superficies o regiones 2D seleccionados por sustracción
T
MTEXT/Crear un objeto de texto de líneas múltiples
TA
TEXTALIGN/Alinear varios objetos de texto de forma vertical, horizontal u oblicua
TB
TABLE/Crear un objeto de tabla vacío
TEDIT
TEXTEDIT/Editar una restricción de cota, una cota o un objeto de texto
TH
THICKNESS/Establecer el valor por defecto de la propiedad de grosor 3D al crear objetos geométricos 2D
TI
TILEMODE/Controlar si se puede acceder al espacio papel
TO
TOOLBAR/Mostrar, ocultar y personalizar las barras de herramientas
TOL
TOLERANCE/Crear tolerancias geométricas incluidas en un marco de control de características
TOR
TORUS/Crear un sólido 3D en forma de rosquilla
TP
TOOLPALETTES/Abrir la ventana Paletas de herramientas
TR
TRIM /Recortar objetos hasta encontrar las aristas de otros objetos
TS
TABLESTYLE/Permitir crear, modificar o especificar estilos de tabla
UC
UCSMAN/Gestionar los sistemas de coordenadas personales definidos
UN
UNITS/Controlar la precisión y los formatos de visualización de las coordenadas y los ángulos
UNHIDE/UNISOLATE
UNISOLATEOBJECTS/Mostrar los objetos que se han ocultado anteriormente con el comando ISOLATEOBJECTS o HIDEOBJECTS
UNI
UNION/Unir dos objetos sólidos o de región
V
VIEW/Guardar y restablecer vistas de espacio modelo guardadas, de presentación y predefinidas
VGO
VIEWGO/Restablecer una vista guardada
VP
DDVPOINT/Establecer la dirección de visualización 3D
VPLAY
VIEWPLAY/Reproducir la animación asociada a una vista guardada
VS
VSCURRENT/Permitir establecer el estilo visual de la ventana gráfica actual
VSM
VISUALSTYLES/Crear y modificar los estilos visuales y aplicar un estilo visual a una ventana gráfica
W
WBLOCK/Escribir objetos o un bloque en un nuevo archivo de dibujo
WE
WEDGE/Crear una cuña sólida 3D
WHEEL
NAVSWHEEL/Mostrar una rueda que contiene una colección de herramientas de navegación de vistas
X
EXPLODE/Dividir un objeto compuesto en sus objetos componentes
XA
XATTACH/Insertar un archivo DWG como una referencia externa (Xref)
XB
XBIND/Enlazar una o varias definiciones de objetos guardados en una referencia externa al dibujo actual
XC
XCLIP/Recortar la visualización de una referencia externa o una referencia a bloque seleccionada según el contorno especificado
XL
XLINE/Crear una línea de longitud infinita
XR
XREF/Iniciar el comando EXTERNALREFERENCES
ZEBRA
ANALYSISZEBRA/Proyectar rayas en un modelo 3D para analizar la continuidad de la superficie
ZIP
ETRANSMIT/Crear un paquete de transferencia autoextraíble o comprimido