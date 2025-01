Términos y Condiciones de la Promoción

NO ES NECESARIO REALIZAR NINGUNA COMPRA O PAGO PARA PARTICIPAR O GANAR

El patrocinador de la promoción es Autodesk, Inc. o sus subsidiarias o filiales (denominadas colectivamente el "Patrocinador"). El Patrocinador otorgará los siguientes artículos en relación con la promoción (denominados cada uno o colectivamente, el "Premio"):

Premio:

• Un vale de 200 USD para Autodesk Tienda Online.

La promoción comienza el 8 de enero de 2025 y finaliza el 28 de enero de 2025 ("Periodo de la promoción"). Para ganar, es requisito tener al menos 18 años y residir en México. Los funcionarios del gobierno y las personas del sector público solo pueden ganar si están autorizados por su empleador y el Patrocinador lo confirma. Los empleados del Patrocinador y los miembros de su hogar o familiares inmediatos no son elegibles para participar.

Para participar, se deben seguir estas instrucciones:

Registrarse en el seminario web de Autodesk correspondiente.

Asistir a todo el seminario web de Autodesk.

Las inscripciones recibidas después del Período de la promoción o que no sigan las instrucciones no son elegibles. Limitado a una inscripción por persona. Las probabilidades de ganar dependen de la cantidad de inscripciones elegibles. El Patrocinador se reserva el derecho de suspender, modificar o cancelar la promoción en cualquier momento y por cualquier motivo, a su entera y absoluta discreción, incluidos, entre otros, en caso de fraude, abuso, manipulación, dificultades técnicas, administrativas, financieras o de otro tipo.

Se notificará al ganador por correo electrónico, el cual incluirá instrucciones sobre cómo reclamar el Premio dentro de los tres (3) días hábiles posteriores a la finalización de la Promoción. El ganador tendrá 24 horas para reclamar el premio. Ningún premio es intercambiable, transferible o canjeable por dinero en efectivo. El ganador será el único responsable de cumplir con todos y cada uno de los estatutos, reglamentos y otras leyes federales, estatales, provinciales, locales o de otro tipo aplicables, y de asumir cualquier impuesto sobre la renta personal, IVA, impuestos retenidos, derechos de aduana u otros impuestos, tarifas, seguros, recargos u otros costos relacionados con cualquier Premio. EL PATROCINADOR ENTREGARÁ EL PREMIO "TAL CUAL" Y SIN NINGUNA GARANTÍA DEL FABRICANTE NI DE OTRA ÍNDOLE. EL PATROCINADOR NO OTORGA Y RENUNCIA EXPRESAMENTE A CUALQUIER GARANTÍA, YA SEA EXPRESA, IMPLÍCITA O LEGAL CON RESPECTO A CUALQUIER PREMIO, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS O LEGALES DE COMERCIABILIDAD, IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, TÍTULO O NO INFRACCIÓN.

Al participar, usted libera y exime de responsabilidad al Patrocinador, a los fabricantes del premio y a cualquier otra entidad involucrada en la promoción o administración de la promoción (incluida cualquier publicidad o plataforma de redes sociales en la que se anuncie la promoción o a través de la cual se acceda o se ingrese a la promoción) de toda responsabilidad, daño, pérdida, costo o gasto de cualquier tipo que surja o esté relacionado con la promoción, su participación en la promoción o el uso o mal uso del Premio.

Para participar en la promoción, es posible que se le solicite que envíe información personal que incluye, entre otros, el nombre, la dirección de correo electrónico, la edad y la fecha de nacimiento. Usted da su consentimiento para que el Patrocinador utilice su información personal para administrar la promoción y de acuerdo con su Declaración de privacidad. Al participar en la promoción, usted acepta que estas reglas oficiales se regirán e interpretarán de acuerdo con las leyes del Estado de California. Cualquier disputa o reclamo que surja de estas reglas oficiales se presentará exclusivamente en el Tribunal Superior de California, Condado de San Francisco, o en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de California en San Francisco.