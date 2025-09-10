Plan Business Success

Diseña, crea y construye más rápido con un plan optimizado para tu éxito.

El éxito comienza con un plan

Empodera a tu equipo con herramientas para crear y hacer avanzar el mundo. Mira lo que puedes hacer con un plan Business Success.

Icono de acelerar

Acelera el tiempo para obtener valor

Colabora con tu gerente de éxito del cliente para acelerar la adopción de flujos de trabajo digitales y convertir tus objetivos en acciones claras.

Icono de innovación

Innova con confianza

Utiliza herramientas de vanguardia como IA, diseño generativo y gemelos digitales para impulsar la innovación empresarial y mantenerte a la vanguardia.

Icono de entrega de proyectos

Optimizar la entrega de proyectos

Mantén a los equipos conectados y los proyectos encaminados con seguimiento en tiempo real, resolución de problemas y flujos de trabajo estandarizados.

 

Icono de objetivos

Amplía con más inteligencia

Optimiza los flujos de trabajo, automatiza tareas y gestiona sistemas eficientemente con soporte técnico proactivo para crecer con facilidad.

Mujer joven en un equipo

Acelera el crecimiento con un gerente de éxito del cliente

El gerente de éxito del cliente designado actúa como un recurso estratégico, alineando las capacidades con tus objetivos comerciales, monitoreando métricas clave y apoyándote durante todo tu camino hacia el éxito.

  • Crea un plan de éxito estratégico adaptado a tus objetivos comerciales
  • Mantente enfocado con seguimientos proactivos y revisiones de negocios ejecutivas
  • Acelera la incorporación de administradores y reduce el tiempo para obtener valor
Dos colegas trabajando en un servidor

Soporte prioritario cuando más importa

Con soporte rápido y prioritario de especialistas sénior, tus problemas críticos se resuelven más rápido, para que tu equipo pueda mantenerse enfocado y trabajar con confianza.

  • Resuelve problemas críticos en horas, en lugar de días
  • Descubre las causas raíz y evita problemas recurrentes
  • Accede a soporte las 24 horas, 7 días a la semana, incluso fuera de horario y fines de semana para necesidades críticas

* En este momento, el soporte para fines de semana y noches solo está disponible en inglés.

Grupo de personas en sesión de asesoría

Mejora las habilidades de tu equipo con orientación de expertos

Desbloquea las mejores prácticas con orientación personalizada de expertos de Autodesk, sobre temas adaptados a tus objetivos, sistemas y cronograma.

  • Explora flujos de trabajo más inteligentes para impulsar la eficiencia y automatización con orientación para productos
  • Gestiona sistemas complejos con orientación para TI
  • Mejora la adopción y el ROI mediante sesiones personalizadas basadas en casos de uso

¿Quieres acelerar tu éxito?

El plan Business Success de Autodesk está diseñado para ayudarte a maximizar tu inversión y acelerar los resultados comerciales. Completa el formulario y uno de nuestros expertos en ventas se pondrá en contacto contigo.

Preguntas frecuentes

¿Cuánto cuesta el plan Business Success?

El PSVP de la actualización a un plan Business Success es aproximadamente USD 200 por suscripción al año para ofertas aptas.

 

El PSVP es el precio de venta sugerido y se utiliza solo con fines de referencia. El precio de venta al público real está sujeto a las fluctuaciones del tipo de cambio y no incluye impuestos. Comunícate con tu socio o representante de Autodesk para conocer los precios exactos en tu región. Si compras a través de un socio, el precio puede variar, ya que los socios tienen libertad para fijar sus propios precios. Todos los precios de Autodesk están sujetos a cambios sin previo aviso.

¿Cuál es la cantidad mínima de suscripciones que se necesita?

Un plan Business Success requiere un mínimo de 50 puestos de ofertas aptas.

¿Cuándo puedo actualizar mi plan a un plan Business Success?

Si deseas actualizar a un plan Business Success, puedes hacerlo en cualquier momento o durante la renovación de tu suscripción.

¿Cómo puedo comprar un plan Business Success?

Para actualizar al plan Business Success, trabaja directamente con un representante de Autodesk, un socio de Autodesk, o contáctanos.

