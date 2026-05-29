開催日時：2026年 7月 15日 (水) 11 : 00 - 11 : 45

配信方法：Zoom Webinar

参 加 費：無料・事前登録制

主催：オートデスク株式会社



プラント業界では、複雑化するプロジェクト管理、人材不足、海外案件対応、既設設備の延命化など、多くの課題への対応が求められています。

本セミナーでは、CDE（共有データ環境）のAutodesk Formaを起点としたデジタルプラットフォーム活用により、初期計画から設計、施工、改修、保全までをシームレスにつなぐ最新ワークフローをご紹介します。



Autodeskのプラント専用CADであるPlant 3Dをはじめ、クラウドコラボレーション、データ連携を通じて、EPC業務全体の生産性向上と意思決定高度化をどのように実現できるのか、具体的なユースケースを交えて解説します。





次のような方におすすめです

① プラント設計部門：BIM/CIM推進責任者

② プロジェクトマネジメント部門：EPC統括責任者

③ DX推進部門：DX推進責任者

④ 設備技術部門：設備技術・計画推進者

⑤ 保全部門：保全、EAM責任者