開催日時：2026年 7月 21日 (火) 13 : 15- 14 : 00

配信方法：Zoom Webinar

参 加 費：無料・事前登録制

主催：オートデスク株式会社

2026年4月から始まったBIM確認申請を背景に、設計施工物件でもBIMモデルの活用範囲が広がりつつあります。その中でも注目されているのが、クラウド上にモデルをアップロードするだけで自動的に統合モデルが作成され、干渉チェックまで実行される仕組みです。従来のように手作業で統合モデルを作成する負担がなくなることで、BIM調整会議の頻度と質を飛躍的に向上させることができます。しかし、設計・施工の現場では、「Navisworksでの統合に時間がかかり、干渉チェックの頻度が上がらない」「BIM調整会議の運用をどう標準化すればよいのか」「干渉チェックで検出した指摘事項をどのように管理・運用するのか」といった具体的な課題に直面されている方も多いのではないでしょうか。

本セミナーでは、オートデスクのクラウド環境「Forma Model Coordination」を活用し、設計施工ワークフローの中で統合モデルと干渉チェックを実践されている東洋建設様をお迎えし、トークセッション形式でリアルな取組みをご紹介いただきます。Model Coordinationをどのように設計・施工のBIM調整会議に組み込んでいるのか、指摘事項の作成・運用方法、そしてNavisworksとの連携やAI活用への期待まで、導入前の課題や現場の反応を含めて率直に語っていただきます。

本セミナーを通して、統合モデルによる干渉チェックを「手間のかかる特別な作業」から「日常的に回せる設計施工ワークフロー」へと転換するヒントをお持ち帰りください。

ご紹介する内容

１．統合モデルの活用動向

２．オートデスクのクラウド環境「Forma Model Coordination」のご紹介【基本編】

３．東洋建設様とのトークセッション

４．Q&A

次のような方におすすめです

・設計施工物件で統合モデル・干渉チェックの運用を始めたい方

・BIM調整会議のプロセスを標準化し、業務効率を高めたい方

・Navisworksも含めて統合調整の検討をされている方

・Navisworksからクラウドベースの統合モデル環境への移行を検討されている方