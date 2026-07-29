オンラインセミナー

Autodesk Inventor ではじめる AI 活用設計
Inventor X Autodesk Assistant X iLogic で実現する設計効率化

セミナー概要

2026 年 9月 1日 (火)  14:00 - 14:45

 

Inventor の最新バージョン Inventor 2027 にも AI 対応の Autodesk Assistant（テックプレビュー版）が追加され、AI による業務支援が本格的に始まっています。

本ウェビナーでは、Inventor で利用できる Autodesk AI の活用方法や、Autodesk Assistant でできることなど、最新情報を交えてご紹介します。

また、iLogic などの自動設計機能と Autodesk AI を組み合わせることで、設計業務をより効率化するための考え方や活用ポイントも解説します。「AI で何ができるのか」だけでなく、「設計現場でどう役立つのか」をデモを交えながら分かりやすくご紹介します。

 

 

＜こんな方におすすめ＞

  • Inventor を利用している設計者・CAD管理者
  • Autodesk Assistant を使ってみたい方
  • AI を設計業務にどう活用できるか知りたい方
  • iLogic や設計自動化に興味がある方
  • 設計効率をさらに向上させたい方
  • Autodesk AI の現状や今後を知りたい方

 

＜学べる事＞

  • Inventor で利用できる Autodesk AI の全体像
  • Inventor の Autodesk Assistant でできること・できないこと
  • Autodesk Assistant を設計業務で活用するコツ
  • iLogic と AI を組み合わせた自動設計の考え方
  • AI を活用して設計効率を高めるための実践ポイント

 

＜開催概要＞

  • 開催日時： 2026年 9月 1日（火）14:00～14:45
  • 形式：Zoomウェビナー
  • 費用：無料（事前登録制）
  • 主催：オートデスク株式会社

 

 

スピーカー

朝原 真知子

朝原 真知子

日本地域営業統括 技術営業本部

テクニカルソリューション部

テクニカルスペシャリスト 製造担当

オートデスク株式会社

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