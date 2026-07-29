Revit、AutoCAD Plus (AutoCAD including specialized toolsets)、Civil 3D などの統合 BIM ツール
製造
Inventor や AutoCAD Plus (AutoCAD including specialized toolsets) と連携できるプロフェッショナル仕様の CAD/CAM ツール
エンターテインメント
3ds Max や Maya など、エンターテインメント コンテンツ制作向けのツールセット
Inventor の最新バージョン Inventor 2027 にも AI 対応の Autodesk Assistant（テックプレビュー版）が追加され、AI による業務支援が本格的に始まっています。
本ウェビナーでは、Inventor で利用できる Autodesk AI の活用方法や、Autodesk Assistant でできることなど、最新情報を交えてご紹介します。
また、iLogic などの自動設計機能と Autodesk AI を組み合わせることで、設計業務をより効率化するための考え方や活用ポイントも解説します。「AI で何ができるのか」だけでなく、「設計現場でどう役立つのか」をデモを交えながら分かりやすくご紹介します。
＜こんな方におすすめ＞
＜学べる事＞
＜開催概要＞
日本地域営業統括 技術営業本部
テクニカルソリューション部
テクニカルスペシャリスト 製造担当
オートデスク株式会社