ご好評をいただいているAutodesk×UISコラボレーションによるMoldflowウェビナーの最新回として、Moldflow 2027の新機能を分かりやすく解説いたします。

AIによる解析支援機能「Autodesk Assistant」や、冷却管最適化解析の機能改善など、注目アップデートの概要にも触れながら、新機能の全体像を整理いたします。

さらに、機能検証の結果や実務で役立つ活用方法についても具体的にご紹介し、「明日から使える」実践的な知識を効率よく習得いただける内容です。

新機能を実務でどのように活用できるかお知りになりたい方や、Moldflowをより効果的に使いこなしたい既存ユーザーの方に最適なウェビナーです。

＜こんな方におすすめ＞

流動解析分野の最新動向やトレンドをキャッチアップしたい方

Moldflowの新機能を実務でどのように活かすか具体的に知りたい方

Moldflowをより効果的に使いこなしたい既存ユーザーの方

＜開催概要＞