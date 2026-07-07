Revit、AutoCAD Plus (AutoCAD including specialized toolsets)、Civil 3D などの統合 BIM ツール
製造
Inventor や AutoCAD Plus (AutoCAD including specialized toolsets) と連携できるプロフェッショナル仕様の CAD/CAM ツール
エンターテインメント
3ds Max や Maya など、エンターテインメント コンテンツ制作向けのツールセット
開催日時 : 2026年 8月 4日 (火) 13 : 00 - 13 : 45
配信方法：Zoom Webinar
参 加 費：無料・事前登録制
主 催：オートデスク株式会社
国土交通省が 2027 年度での本格導入を目論んでいる BIM/CIM 積算。積算に必要な属性情報を含んだ IFC データと官積算システムを連携し、ミス削減や作業の効率化を目指します。この実現のためには、IFC データを正しく出力すること、属性情報を効率的に付与することが重要です。
本セミナーでは、BIM/CIM 積算の概要や、Civil 3D および Revit を活用した BIM/CIM 積算対応ワークフローをご紹介します。また、ONESTRUCTION 社の OpenAEC for bSDD を活用し、積算対応の BIM/CIM データ作成を高速化する方法もご紹介します。
【ご紹介する内容】
【次のような方におすすめです】
BIM/CIM 積算試行業務の受注を考えている 建設コンサルタント および 発注者支援 の皆様
ONESTRUCTION 株式会社
技術営業ユニット
オートデスク株式会社
技術営業本部