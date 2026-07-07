オンラインセミナー

Civil 3D, Revit に OpenAEC for bSDD を
プラスして、BIM/CIM 積算をラクに

セミナー概要

開催日時 : 2026年 8月 4日 (火) 13 : 00 - 13 : 45

配信方法：Zoom Webinar

参  加  費：無料・事前登録制

主        催：オートデスク株式会社

国土交通省が 2027 年度での本格導入を目論んでいる BIM/CIM 積算。積算に必要な属性情報を含んだ IFC データと官積算システムを連携し、ミス削減や作業の効率化を目指します。この実現のためには、IFC データを正しく出力すること、属性情報を効率的に付与することが重要です。 


本セミナーでは、BIM/CIM 積算の概要や、Civil 3D および Revit を活用した BIM/CIM 積算対応ワークフローをご紹介します。また、ONESTRUCTION 社の OpenAEC for bSDD を活用し、積算対応の BIM/CIM データ作成を高速化する方法もご紹介します。

 

【ご紹介する内容】

  • 国土交通省 BIM/CIM 積算の概要
  • Civil 3D / Revit での、BIM/CIM 積算対応ワークフロー（手動 属性付与）
  • OpenAEC for bSDD 概要
  • OpenAEC for bSDD を含めた、BIM/CIM 積算対応ワークフロー（自動 属性付与）
  • BIM/CIM 積算対応ワークフロー 今後のアップデート予定

 

【次のような方におすすめです】

　BIM/CIM 積算試行業務の受注を考えている 建設コンサルタント および 発注者支援 の皆様

 

講演者

fujisa sama

藤田 尚史 氏

ONESTRUCTION 株式会社

技術営業ユニット

Kaneniwa

日下部 達哉

オートデスク株式会社

技術営業本部

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