【全3回オンラインセミナーシリーズ】

AECコレクション新バージョンご紹介
オンラインセミナー

セミナー概要

参加費：無料 　 Zoom によるウェビナー配信


日時：

<第１回>   2026 年 5月 22日 (金)  13:00 - 14:30

<第２回>   2026 年 5月 26日 (火)  13:00 - 14:00

<第３回>   2026 年 6月 4  日 (木)  13:00 - 13:45


1回のご登録でこのシリーズにて今後開催するすべてのウェビナーにも自動的に登録されますので、再度登録していただく必要はございません。

 
AECコレクションに含まれる各種製品の最新2027バージョンがリリースされました。
新バージョンではAI 支援機能、パフォーマンス向上、Autodesk Formaとの連携、データ相互運用性の強化など様々なアップデートを行っております。　

アップデートの一例 　

Revit 2027

  • Autodesk Assistant (Tech Preview)  による自然言語での検索/操作
  • Revit上でのAutodesk Formaツール利用(Forma Connected Client)
  • 拡張プロパティを活用したクラウド管理データの統合
  • 建築・構造・設備 各分野における最新機能

 

Civil 3D 2027

  • Autodesk Assistant (Tech Preview) による自然言語での検索/操作
  • Autodesk Forma上での Civil 3D データの活用
  • 排水解析と排水 BIM データの連携
  • 測量成果から線形 BIM データの回帰分析

 

今回のオンラインセミナーでは主要製品を中心に３回に分けて詳しくご紹介致しますのでぜひご参加ください。
なお、AECコレクション利用者に使用権利が付与されたAutodesk Formaについてもご紹介致します。

AECコレクション https://www.autodesk.com/jp/collections/architecture-engineering-construction/overview

 

＜開催概要＞

  • 開催日： 2026年 5月22日(金)、5月26日(火)、6月 4日(木)【全3回シリーズ】
  • 開催形式：Zoom Webinar
  • 参加費：無料（事前登録制）
  • 主催　：オートデスク株式会社 
  • 講演者  : オートデスク株式会社   技術営業本部 

                   橘田 憲人、日下部 達哉、シャフ 愉季、田中 宏尭、林 弘倫  

全3回シリーズ
Sekkei genba koujyo

Revit（共通・建築・構造・設備）／ Forma

開催日時： 2026年 5月22日(金)　13:00～14:30 

 

 

アップデートの一例： 　

Revit 2027

  • Autodesk Assistant (Tech Preview)  による自然言語での検索/操作
  • Revit上でのAutodesk Formaツール利用(Forma Connected Client)
  • 拡張プロパティを活用したクラウド管理データの統合
  • 建築・構造・設備 各分野における最新機能

 

Revit の概要はこちら

https://www.autodesk.com/jp/products/revit/overview

Sekkei seisansei koujyo

Navisworks ／ ReCap Pro ／ Dynamo

開催日時： 2026年 5月26日(火)　13:00～14:00 

アップデートの一例： 　

Navisworks 2027

  • Clash Detective の機能向上（複数テストの一括作成 等）

ReCap 2027

  • Scan to Mesh の機能向上（点群分類を基にしたメッシュ化 等）
  • Mesh to BIM の機能向上（IFC 4.0 サポート 等）
  • Forma 連携の機能向上（ビュー状態の同期 等）

Dynamo

  • ノード オートコンプリート（Autodesk AI 搭載）の UI を一新
  • パフォーマンスの大幅な向上

各製品の概要はこちら

Navisworks https://www.autodesk.com/jp/products/navisworks/overview

ReCap Pro https://www.autodesk.com/jp/products/recap/overview

Eigyou hanbaino koujyo

Civil 3D ／ InfraWorks

開催日時： 2026年 6月4日(木)　13:00～13:45 

アップデートの一例：

 

Civil 3D 2027

  • Autodesk Assistant (Tech Preview) による自然言語での検索/操作
  • Autodesk Forma上での Civil 3D データの活用
  • 排水解析と排水 BIM データの連携
  • 測量成果から線形 BIM データの回帰分析

Civil 3D の製品概要はこちら

https://www.autodesk.com/jp/products/civil-3d/overview

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※1回のご登録でこのシリーズにて今後開催するすべてのウェビナーにも自動的に登録されますので、再度登録していただく必要はございません。