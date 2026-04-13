参加費：無料 Zoom によるウェビナー配信



日時：

<第１回> 2026 年 5月 22日 (金) 13:00 - 14:30

<第２回> 2026 年 5月 26日 (火) 13:00 - 14:00

<第３回> 2026 年 6月 4 日 (木) 13:00 - 13:45



1回のご登録でこのシリーズにて今後開催するすべてのウェビナーにも自動的に登録されますので、再度登録していただく必要はございません。



AECコレクションに含まれる各種製品の最新2027バージョンがリリースされました。

新バージョンではAI 支援機能、パフォーマンス向上、Autodesk Formaとの連携、データ相互運用性の強化など様々なアップデートを行っております。





アップデートの一例

Revit 2027

Autodesk Assistant (Tech Preview) による自然言語での検索/操作

Revit上でのAutodesk Formaツール利用(Forma Connected Client)

拡張プロパティを活用したクラウド管理データの統合

建築・構造・設備 各分野における最新機能

Civil 3D 2027

Autodesk Assistant (Tech Preview) による自然言語での検索/操作

Autodesk Forma上での Civil 3D データの活用

排水解析と排水 BIM データの連携

測量成果から線形 BIM データの回帰分析

今回のオンラインセミナーでは主要製品を中心に３回に分けて詳しくご紹介致しますのでぜひご参加ください。

なお、AECコレクション利用者に使用権利が付与されたAutodesk Formaについてもご紹介致します。





AECコレクション https://www.autodesk.com/jp/collections/architecture-engineering-construction/overview

＜開催概要＞