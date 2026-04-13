Revit、AutoCAD Plus (AutoCAD including specialized toolsets)、Civil 3D などの統合 BIM ツール
製造
Inventor や AutoCAD Plus (AutoCAD including specialized toolsets) と連携できるプロフェッショナル仕様の CAD/CAM ツール
エンターテインメント
3ds Max や Maya など、エンターテインメント コンテンツ制作向けのツールセット
参加費：無料 Zoom によるウェビナー配信
日時：
<第１回> 2026 年 5月 22日 (金) 13:00 - 14:30
<第２回> 2026 年 5月 26日 (火) 13:00 - 14:00
<第３回> 2026 年 6月 4 日 (木) 13:00 - 13:45
1回のご登録でこのシリーズにて今後開催するすべてのウェビナーにも自動的に登録されますので、再度登録していただく必要はございません。
AECコレクションに含まれる各種製品の最新2027バージョンがリリースされました。
新バージョンではAI 支援機能、パフォーマンス向上、Autodesk Formaとの連携、データ相互運用性の強化など様々なアップデートを行っております。
アップデートの一例
Revit 2027
Civil 3D 2027
今回のオンラインセミナーでは主要製品を中心に３回に分けて詳しくご紹介致しますのでぜひご参加ください。
なお、AECコレクション利用者に使用権利が付与されたAutodesk Formaについてもご紹介致します。
AECコレクション https://www.autodesk.com/jp/collections/architecture-engineering-construction/overview
＜開催概要＞
橘田 憲人、日下部 達哉、シャフ 愉季、田中 宏尭、林 弘倫
開催日時： 2026年 5月22日(金) 13:00～14:30
アップデートの一例：
Revit 2027
Revit の概要はこちら
開催日時： 2026年 5月26日(火) 13:00～14:00
アップデートの一例：
Navisworks 2027
ReCap 2027
Dynamo
各製品の概要はこちら
Navisworks https://www.autodesk.com/jp/products/navisworks/overview
ReCap Pro https://www.autodesk.com/jp/products/recap/overview
開催日時： 2026年 6月4日(木) 13:00～13:45
アップデートの一例：
Civil 3D 2027
Civil 3D の製品概要はこちら