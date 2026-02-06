建築と土木エンジニアリングにおける AI

AI は、設計者、建築家、エンジニアが最も情熱を注ぐ仕事に取り組むための力となるべきです。そのため、オートデスクの AI は、ワークフローを高速化してプロジェクトのキャパシティを増やしたり、プロジェクト データ分析を通じて予測的なインサイトを提供したり、手間のかかるタスクを自動化してクリエイティブな探究を強化したりできるように設計されています。オートデスクの AI ツールは透明性が高く、ツールを利用するプロフェッショナルの声に基づいて設計されています。

信頼できる AI を構築しているのは、建設環境の未来が AI にかかっているからです。