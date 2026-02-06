建築と土木エンジニアリングにおける AI

Revit、AutoCAD Plus (AutoCAD including specialized toolsets)、Civil 3D などの統合 BIM ツール
Autodesk AI は、ビジョンを損なうことなく迅速に作業を進めたい設計者やエンジニア向けに開発されています。オートデスクのツールは、プロジェクトの工期を短縮しながら完全にコントロールできるように設計されています。編集可能かつ指示可能で、常に設計意図に沿って利用できます。Autodesk AI は、計画、コンセプト作成、解析など、AECO ライフサイクルのあらゆる段階のプロセスをサポートします。また、信頼性は重要です。このため、オートデスクでは AI のトレーニング方法とデータの使用方法について透明性を確保しているため、プロジェクトでの利用でも自信を持って成果を提供できます。
反復的でありながらも必要なタスクをスピードアップできるため、クリエイティブな意思決定により多くの時間を費やすことができます。
AI を活用した解析とシミュレーションを使用して、設計プロセス全体を通じて情報に基づく意思決定を行い、望ましいプロジェクト成果を実現できます。
Autodesk AI は、圧倒的なデータをリアルタイムの実用的なインサイトに変換し、最もスマートなソリューションを生み出すために最も重要な要素を浮き彫りにして、ユーザーを支援します。
AI はアーティストの役に立つべきであり、その逆であってはならないとオートデスクは考えています。Autodesk AI は、クリエイティブ コントロール、ワークフローの統合、信頼できる透明性という 3 つの基本原則に基づいて構築されています。オートデスクのツールは、それぞれのワークフローに適合し、プロセスに適応し、データを尊重するように設計されています。だからこそ、世界中の建築会社や土木エンジニアリング会社は、大胆なアイデアを実現するためにオートデスクを信頼して利用しています。
Autodesk Forma
この機能を利用すると、ライフサイクル全体のエンボディド カーボンに関する詳細なデータが分かりやすく可視化され、インサイトとともにほぼ即時に確認できます。
Autodesk InfoDrainage
特定の地形面に水フィーチャを適用すると、洪水マップがすばやく正確に予測され、貯水施設や池や湿地帯などの雨水コントロールに最適な場所が強調表示されます。
Autodesk AutoCAD
会話型 AI を使用すると、AI が生成した AutoCAD に関連する有意義なサポートや解決策に手軽にアクセスできます。
マークアップ読み込みとマークアップ アシストを使用すると、ユーザーは AutoCAD 環境にマークアップを直接取り込むことができます。AI がそれらのマークアップを設計に自動的に組み込むようユーザーをガイドします。
Autodesk Revit
目標、拘束、入力に基づいて設計案をすばやく生成できるため、データに基づいた、よりパフォーマンスの高い選択への意思決定が可能になります。
AI は、設計者、建築家、エンジニアが最も情熱を注ぐ仕事に取り組むための力となるべきです。そのため、オートデスクの AI は、ワークフローを高速化してプロジェクトのキャパシティを増やしたり、プロジェクト データ分析を通じて予測的なインサイトを提供したり、手間のかかるタスクを自動化してクリエイティブな探究を強化したりできるように設計されています。オートデスクの AI ツールは透明性が高く、ツールを利用するプロフェッショナルの声に基づいて設計されています。
信頼できる AI を構築しているのは、建設環境の未来が AI にかかっているからです。
— Stantec 社 デジタル プラクティス マネージャー/ Mike DeOrsey 氏
— 中東、Jacobs 社 デジタル エンジニアリング ディレクター/ Gary Furphy 氏
オートデスクの世界的調査「2025 年版 デザインと創造の業界動向調査」では、AI に対するセンチメントの低下は、AI を実際に導入する難しさ、恒常的な技術スキル不足、最新テクノロジーの限界という現実にリーダーたちが直面しているからであり、AI が従来のテクノロジーと同じようなハイプ サイクルを辿っていることが示されています。ただし、こうした課題にもかかわらず、ビジネス リーダーの大半は、今後数年間で AI テクノロジーへの投資を増やすと回答しています。
現在、建築と土木エンジニアリングのプロフェッショナルは、オートデスクの AECO 製品ソリューションの AI を活用した機能により、プロセスの自動化や効率の向上を実現し、創造性を高め、イノベーションを加速できるようになっています。Forma のリアルタイム環境解析、Civil 3D の排水システムのジェネレーティブ モデリング、AutoCAD での反復の高速化、Recap Pro によるスキャンから BIM へのスムーズなワークフローなど、Autodesk AI は、お客様がより適切かつ効率的に作業するだけでなく、持続可能な成果をもたらすプロジェクトを提供できるよう支援します。
Autodesk AI を使用することにより、AutoCAD ユーザーはこれまでの手間のかかる繰り返し作業を短時間で終わらせ、創作や探索により多くの時間を費やせるようになります。自分のインサイト：マクロ アドバイザ、マークアップ読み込みとマークアップ アシスト、スマート ブロックなどの機能はすべて AutoCAD で使用できます。詳細はこちらをご確認ください。