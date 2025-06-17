Pond 社はエンジニアリング、調達、建設を手がける会社で、世界中で大規模プロジェクトを展開しています。2018 年、Pond は市場の他のソリューションと比較して、直感的な機能と包括的な価格体系を理由に PlanGrid を利用していました。

「アカウントベースの価格体系は、意思決定の要因の一つでした。」Procore のような会社では、プロジェクトの規模やソリューションのカスタマイズに応じて料金が決まります」と、Emily Rech（Pond & Company プロジェクトコントロール担当ディレクター）は述べています。「PlanGrid のおかげで、複数のプロジェクトで柔軟にツールを活用し、チームがツールを一貫して使えるよう標準を策定して一貫性を推進できました」

そして、それは PlanGrid から Autodesk Build への自然な流れでした。Pond は Autodesk Build のベータ プログラムに参加し、ツールの開発を支援し、コア機能に関するフィードバックを提供しました。

「Autodesk が Autodesk Build を開発する中で、私たちはソリューションの機能をテストすることができました」と Rech 氏は言います。「私たちのチームが製品ロードマップの議論に参加し、フィードバックがソリューションの強化に反映されたことで、Autodesk とのパートナーシップが正しい選択だったと確信しました」

その使いやすさのおかげで、Pond はいくつかの工業プロジェクトに Autodesk Build をすぐに採用しました。ドキュメント管理、スケジュール、議事録などの広範な機能を備えた Autodesk Build は、プロジェクトのコンセプトから完了まで、単一のエコシステムを Pond に提供します。2020 年 12 月現在、チームはすべてのプロジェクトで Autodesk Build を使用しています。