Revit、AutoCAD Plus (AutoCAD including specialized toolsets)、Civil 3D などの統合 BIM ツール
製造
Inventor や AutoCAD Plus (AutoCAD including specialized toolsets) と連携できるプロフェッショナル仕様の CAD/CAM ツール
エンターテインメント
3ds Max や Maya など、エンターテインメント コンテンツ制作向けのツールセット
注: この記事が公開されてから、製品名が更新されました。Autodesk Construction Cloud は Autodesk Forma に、Autodesk Build は Forma Build に変わりました。
Pond & Company（以下、Pond）は、産業、官公庁、インフラストラクチャ分野のプロジェクトにおける設計・エンジニアリング・建設で高い評価を得ている国際的な会社です。Autodesk Construction Cloud ™内のPlanGridの長年のユーザーとして、Pond はソリューションの堅牢な機能を活用するために、Autodesk Buildに移行することを選択しました。Autodesk Build の導入後、Pond は情報提供依頼と提出物ワークフローの権限設定の強化により、プロジェクト全体で 25〜30% の時間短縮を実現しています。
Pond 社はエンジニアリング、調達、建設を手がける会社で、世界中で大規模プロジェクトを展開しています。2018 年、Pond は市場の他のソリューションと比較して、直感的な機能と包括的な価格体系を理由に PlanGrid を利用していました。
「アカウントベースの価格体系は、意思決定の要因の一つでした。」Procore のような会社では、プロジェクトの規模やソリューションのカスタマイズに応じて料金が決まります」と、Emily Rech（Pond & Company プロジェクトコントロール担当ディレクター）は述べています。「PlanGrid のおかげで、複数のプロジェクトで柔軟にツールを活用し、チームがツールを一貫して使えるよう標準を策定して一貫性を推進できました」
そして、それは PlanGrid から Autodesk Build への自然な流れでした。Pond は Autodesk Build のベータ プログラムに参加し、ツールの開発を支援し、コア機能に関するフィードバックを提供しました。
「Autodesk が Autodesk Build を開発する中で、私たちはソリューションの機能をテストすることができました」と Rech 氏は言います。「私たちのチームが製品ロードマップの議論に参加し、フィードバックがソリューションの強化に反映されたことで、Autodesk とのパートナーシップが正しい選択だったと確信しました」
その使いやすさのおかげで、Pond はいくつかの工業プロジェクトに Autodesk Build をすぐに採用しました。ドキュメント管理、スケジュール、議事録などの広範な機能を備えた Autodesk Build は、プロジェクトのコンセプトから完了まで、単一のエコシステムを Pond に提供します。2020 年 12 月現在、チームはすべてのプロジェクトで Autodesk Build を使用しています。
チームを Autodesk Build で標準化するために、Pond はまず、コア プロセス内の一貫性を維持し、チームがプロジェクト情報を文書化する方法を制御するテンプレートを作成しました。
「すぐに学んだことの 1 つは、テンプレート機能内に権限テンプレートとワークフロー テンプレートを構築することの重要性です」と Rech 氏は言います。「誰かにツールを渡して、自由に使わせるだけではいけません。」RFI または提出物のいずれであっても、これらの基準が整備され、正しく伝達される必要があります。」
特に、下請業者は RFI をすばやく簡単にアップロードできる点を高く評価しました。
「私たちのチームが Autodesk Build を実装するにつれて、これらのツールが業務をより円滑にする効果を発揮しているのが感じられます」と Rech 氏は言います。「私たちは世界中の企業と協力しているので、クライアントもそれをプロジェクトの新しいレベルの可視性と見なしており、これは私たちにとって大きな勝利です。」また、プロジェクト全体で一貫してデータを収集することで、Pond のチームはプロジェクト間でより正確なインサイトを導き出すことができ、今後のプロジェクトでよりスムーズなキックオフとより良い結果を得ることができます。
- Emily Rech 氏、Pond & Company、プロジェクト コントロール担当ディレクター
Autodesk Build に移行した後、Pond はドキュメント管理を 70% 合理化しました。Autodesk Build 内で、Pond は情報提供依頼ワークフローと提出物ワークフローへのアクセス権限や設定を管理し、正しい情報が適切な担当者に確実に届くようにできます。
共通データ環境を使用すると、物事が失われたり、迅速に回答されなかったりするリスクも軽減されます。
「以前は PlanGrid を使用して作業時間を50%短縮できていましたが、Autodesk Build に移行した後は、RFI の回答が PlanGrid 使用時より30%速く得られるようになったと Rech 氏は述べています。」
議事録、進行状況の追跡、スケジュール、およびその他の重要な情報が 1 か所に保存されます。このように、グローバル チーム間での情報共有が強化され、可視性、説明責任、コラボレーションが向上しました。
「最近、Pond のチームは、機械系プロジェクトにおいて進行状況の追跡を活用し、ダクトおよび配管の記録をドキュメント化しました。」プロジェクト オーナーは、プロジェクトの日報、更新情報、写真を Autodesk Build 内で簡単に確認できるため、信頼関係が深まりました。
「現場の作業員が写真を撮って日常の活動を記録すると、それを現場の進捗状況に添付できます。これは、プロジェクトの進捗状況をオーナーに伝える素晴らしい方法です」と Rech 氏は言います。
また、Autodesk Build は、設計と施工を連携させ、設計、エンジニアリング、施工チーム間でシームレスなデータ転送を実現するという Pond の長期ビジョンの達成にも役立っています。
- Emily Rech 氏、プロジェクト コントロール ディレクター