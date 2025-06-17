DFW 空港では、27 平方マイルの敷地で一度に 160 ものプロジェクトが進行中です。しかし、Autodesk Build を使用することで、DFW 空港の建設チームは、プロジェクトをスケジュールどおりに費用内で進めることができると確信しています。

DFW 空港のシニア プロジェクト システム マネージャーである Robert Brown 氏は、次のように述べています。「プロジェクトに関わる人数が多いため、[a]唯一の情報源がなければ、新しいプロジェクトチームの立ち上げに何週間も費やしていただろう。」「信頼できる唯一の情報源を持つことで、誰がプロジェクトに参加するか、誰が参加しないかに関係なく、チームは説明責任を果たし、順調に進むことができます。」

DFW 空港は、Autodesk Build 内でフォームを用いて数量を追跡し、そのデータをコスト マネジメント モジュールに反映させることで、支払いの管理を行っています。

「すべてがデジタルで管理されているため、品質管理者が提出物を確認した後は、28日以内に請求書を支払うことが可能です。」それが私たちの目標です」とビルは言います。

DFW 空港もドローンを活用して空撮映像を撮影し、プロジェクトのスケジュールに対する進捗状況を追跡しています。以前は、現場チームが手作業で現場を調査し、画像を撮影した後、その写真をプロジェクトにアップロードしていました。以前は数日を要していた作業が、現在では数分で完了するようになり、チームは約85%の時間を節約できていると見積もっています。

Autodesk Build のモバイル機能により、現場チームは現場から直接モデル、フォーム、指摘事項、情報提供依頼にアクセスし、オフィスやトレーラーに戻る必要がなく、即時に更新が可能なため、さらに多くの時間を節約しています。Autodesk Build を導入したことで、チームはデータ入力にかかる時間を週に 40 時間節約できました。

「現場に iPad やモバイルデバイスがあることで、チームは現場で確認した情報をリアルタイムに報告でき、重複するデータ入力の削減につながります」と Robert 氏は述べています。「また、私たちのチームは、現場にいない可能性のある人々に何が起こっているのかを知らせることができます。」

ある時、請負業者がパイプにぶつかり、水が側道を横切って噴出しました。既に現場にいた検査官が Autodesk Build で指摘事項を作成し、自動的に施工管理者に割り当てました。チーム全員が Autodesk Build にアクセスできたため、施工管理者、プロジェクト マネージャー、アシスタント プロジェクト マネージャーは数分で現場に到着しました。

Autodesk Build を使用すると、情報が分断されることなく、チームは責任を持ち、プロジェクトを順調に進めることができます。