Revit、AutoCAD Plus (AutoCAD including specialized toolsets)、Civil 3D などの統合 BIM ツール
製造
Inventor や AutoCAD Plus (AutoCAD including specialized toolsets) と連携できるプロフェッショナル仕様の CAD/CAM ツール
エンターテインメント
3ds Max や Maya など、エンターテインメント コンテンツ制作向けのツールセット
ご注意: 本記事公開後、製品名が更新されました。Autodesk Construction Cloud は Autodesk Forma に、Autodesk Docs は Forma Data Management に、そして Autodesk Build は Forma Build になりました。
「テキサスでは何もかもが大きい」とよく言われます。そして、その言葉通り、ダラス・フォートワース国際空港（DFW Airport）にも当てはまります。マンハッタンよりも広い面積を占める DFW Airport は、世界で 3 番目に広い空港であり、旅客数と運航回数で 3 番目に多い空港です。毎年約 8,000 万人の乗客が 257 の目的地に利用しています。
今後 10 年間で、DFW 空港は、年間さらに 2,000 万人の旅客が見込まれる中、旅行者にとってより持続可能で変革的な体験を創出するための野心的な成長計画を進めています。
乗客がDFW空港を訪れると、171 のゲートのいずれかから飛行機に搭乗し、7 本の運用中の滑走路のいずれかから出発します。
しかし、乗客が気付かないのは、空港の運営を支える目に見えないアセットです：1億7,200万平方フィートの舗装、133本の陸橋、474マイルの水道・下水道・雨水インフラです。そして、それは氷山の一角にすぎません。
今後 10 年間で、DFW 空港はインフラ整備資本プログラムに37億ドル、拡張プログラムにさらに48億ドルを投資しています。
この設備投資が間近に迫る中、空港の設計と建設に携わったチームは、アセットのライフサイクルの全段階においてデータの取得、収集、抽出を行う方法について十分な情報に基づいた意思決定を行うために、全アセットの状態を把握する必要がありました。
— TQD Group 社（DFW 空港請負業者） QA/QC 管理者 Kendra Jackson 氏
DFW 空港は毎年、複数の請負業者と協力して数百件のプロジェクトに取り組んでいます。これは、以前は複数のシステムを使用して最新のアセット情報を取得することを意味していましたが、現在はそうではありません。
DFW 空港のインフラ・開発部門 VP コントロール＆アナリティクス担当である Bill Grozdanich 氏は次のように述べています。「オーナーとして、一貫性のあるデータとアセット情報を入手し、プロジェクトのどこで誰が何をしているのかを把握できる 1 つのプラットフォームを求める必要がありました。」
Autodesk Revit、Navisworks、Civil 3D の長年のユーザーである DFW 空港は、設計から施工までのデータをつなぐために Autodesk Construction Cloud を追加しました。建設ライフサイクルのあらゆる段階のデータを 1 つの技術スタックで利用できるため、組織全体でどのデータがどのように共有されているかを把握できます。
さらに重要なことは、DFW 空港は、設計および建設されたアセットの運用と維持を効率的に行うことで、より良いカスタマー エクスペリエンスを提供できるという点です。
1 つのプロジェクトでは、何百人もの関係者が共同作業を行うため、全員が初日から同じ認識を持つ必要があります。Autodesk Construction Cloud のユーザー数は無制限であるため、DFW 空港はプロジェクトに関与するすべての請負業者、デザイナー、エンジニア、またはパートナーにアクセス権を提供し、権限を設定できます。そうすることで、ボトルネックなしに、適切な情報を適切な人に適切なタイミングでルーティングできます。
全員の連携を維持することは、設計プロセスから始まります。DFW 空港では、すべての空港プロジェクトに携わるデザイナーに対し、Autodesk Docs の Standard フォルダー構造を使用してモデルを正しく整理・保存するよう指導しています。
モデルを提出して Autodesk Docs でレビューすると、DFW 空港の基準に従って評価されます。DFW 空港の設計チームは、Autodesk Validation Tool を使用して、カスタマイズされた基準に照らし合わせてモデルを自動的にレビューし、モデルの精度を検証して、空港の基準を満たしていることを確認できます。評価が標準を下回っている場合、モデルはデザイナーに返送され、修正して再提出されます。
「私は航空管制官で、多くのモデルがレビューのために私のところに来るようなものです。しかし、Autodesk Docs と Validation Tool を使用すれば、モデルの並べ替え、フィルタリング、レビューを簡単に行い、変更が必要な箇所をデザイナーと直接やり取りできます」と、VRX 社の無人航空機システム(UAS)プログラム コーディネーターである Breanna Brown 氏は述べています。「時間を節約でき、コーディネーターとしての役割を果たすことで、建物が適切に建てられているという安心感も得られます。」
モデルの評価がStandardを下回っている場合は、修正して再提出するためにデザイナーに返送されます。Autodesk Docs でモデルが承認されると、Autodesk Build にインポートされ、DFW 空港のデジタル ツインである Autodesk Tandem に追加され、アセットの追跡が行われます。
DFW 空港は、プロジェクトの品質と同様に、モデルの品質にも取り組んでいます。DFW 空港は、プロジェクト管理に Autodesk Build の使用を開始したとき、適切なデータを適切なタイミングで入手することで、チーム間のコラボレーションを改善する機会を見出しました。
Autodesk Build を使用すれば、デジタル技術に精通していなくても、チームはモデルを自在に操作でき、プロジェクト内で発生している指摘事項、情報提供依頼、提出物、チェックリストなどを容易に把握することが可能です。
DFW 空港の請負業者である TQD Group 社の QA/QC 管理者 Kendra Jackson 氏は、次のように述べています。「Autodesk Build における建設レポートの標準化により、業務プロセスの迅速化と徹底が図られた結果、指摘事項、問題、及びコミュニケーションの行き違いが減少しました。」「建設の根本はコミュニケーションです。Autodesk Build は、総合請負業者と専門請負業者がリアルタイムで対応できるように、リアルタイムの情報を提供します。見れば、すぐに解決できます。」
プロジェクトの全員がリアルタイムで進行状況を追跡・レポートできるため、小さな指摘事項にも適切な注意が払われます。現場の清潔さに関する指摘事項は、雪だるま式に膨れ上がり、プロジェクト全体の健全性に影響を及ぼす前に、報告され、是正することが可能です。
空港のプロジェクトに携わる総合請負業者および専門請負業者からのフィードバックは、好意的なものとなっています。
「Autodesk Build によってコラボレーションと透過性が向上したことで、請負業者の働きやすさが向上しました」と Kendra 氏は言います。Autodesk Build の利用方法を指導すると、プラットフォームの多彩な機能や、情報をリアルタイムに共有・対応できる点に、チームのメンバーが目を輝かせるのが確認できます。
Kendra 氏によると、施工マネージャーやプロジェクトマネージャーは、Autodesk Build の写真機能により、現場の指摘事項をより把握しやすくなったことに大きな関心を寄せています。また、写真はフォーム、情報提供依頼、または指摘事項にリンクされており、現場の活動に関する進捗やコミュニケーションをドキュメント化するのに役立ちます。写真に基づいて更新プログラムを迅速に見つけ、参照できるため、メールや電話といった従来の手段が不要となり、チームは週あたり最低10時間の時間を節約できるようになりました。
DFW 空港では、27 平方マイルの敷地で一度に 160 ものプロジェクトが進行中です。しかし、Autodesk Build を使用することで、DFW 空港の建設チームは、プロジェクトをスケジュールどおりに費用内で進めることができると確信しています。
DFW 空港のシニア プロジェクト システム マネージャーである Robert Brown 氏は、次のように述べています。「プロジェクトに関わる人数が多いため、[a]唯一の情報源がなければ、新しいプロジェクトチームの立ち上げに何週間も費やしていただろう。」「信頼できる唯一の情報源を持つことで、誰がプロジェクトに参加するか、誰が参加しないかに関係なく、チームは説明責任を果たし、順調に進むことができます。」
DFW 空港は、Autodesk Build 内でフォームを用いて数量を追跡し、そのデータをコスト マネジメント モジュールに反映させることで、支払いの管理を行っています。
「すべてがデジタルで管理されているため、品質管理者が提出物を確認した後は、28日以内に請求書を支払うことが可能です。」それが私たちの目標です」とビルは言います。
DFW 空港もドローンを活用して空撮映像を撮影し、プロジェクトのスケジュールに対する進捗状況を追跡しています。以前は、現場チームが手作業で現場を調査し、画像を撮影した後、その写真をプロジェクトにアップロードしていました。以前は数日を要していた作業が、現在では数分で完了するようになり、チームは約85%の時間を節約できていると見積もっています。
Autodesk Build のモバイル機能により、現場チームは現場から直接モデル、フォーム、指摘事項、情報提供依頼にアクセスし、オフィスやトレーラーに戻る必要がなく、即時に更新が可能なため、さらに多くの時間を節約しています。Autodesk Build を導入したことで、チームはデータ入力にかかる時間を週に 40 時間節約できました。
「現場に iPad やモバイルデバイスがあることで、チームは現場で確認した情報をリアルタイムに報告でき、重複するデータ入力の削減につながります」と Robert 氏は述べています。「また、私たちのチームは、現場にいない可能性のある人々に何が起こっているのかを知らせることができます。」
ある時、請負業者がパイプにぶつかり、水が側道を横切って噴出しました。既に現場にいた検査官が Autodesk Build で指摘事項を作成し、自動的に施工管理者に割り当てました。チーム全員が Autodesk Build にアクセスできたため、施工管理者、プロジェクト マネージャー、アシスタント プロジェクト マネージャーは数分で現場に到着しました。
Autodesk Build を使用すると、情報が分断されることなく、チームは責任を持ち、プロジェクトを順調に進めることができます。
DFW 空港がデータを所有し、アセットを追跡する目的は、過去・現在を問わずあらゆるプロジェクトから得られるインサイトをすべての関係者に提供し、より良い成果を促進することです。プロジェクトのライフサイクル全体を通じてデータを収集し、強化することで、運用と保守、および将来の計画、設計、建設に関する役立つ分析結果を得ることができます。
たとえば、DFW 空港では、6 ヵ月ごとに道路システム全体の評価を行っています。舗装が新しいときは、可変メンテナンス費用は低くなりますが、舗装が古くなるにつれてメンテナンス費用が増加します。舗装の交換が、現在の路面を維持するよりも費用対効果が高い時期があります。
そのため、DFW 空港は、使用頻度に基づいて、舗装をいつ交換すべきかを正確に把握する必要があります。DFW 空港は、舗装が流された日付などのアセット情報を Autodesk Build で取得することで、デジタル ツインを活用しながら、事後対応型から事前対応型への移行を進め、予知保全という目標に向かうことができます。
また、重要なアセット データを保存することで、DFW 空港の運用チームは、何百枚もの紙を整理することなく、あらゆる機器の情報に直接アクセスできます。これにより時間が節約され、運用チームはいつ何に取り組んでいるかをよりよく理解できます。
「Autodesk Construction Cloud は、サイロ化を解消し、当社の資本プロジェクトやプログラムがどこにあるのかをいつでも完全に可視化してくれます」と Bill 氏は言います。「このテクノロジーを手にすることで、設計と建設をより綿密に管理し、より安全で効率的かつ持続可能な方法で迅速な意思決定を行うことができます。これにより、乗客に卓越した体験を提供するという目標の達成に近づくだけです。」
DFW 空港では、as-built データを正確に収集し続けるとともに、今後の資本計画、資材の使用、および既設アセットの保守における予知保全の実現に、この情報を活用する予定です。
DFW 空港での活動は大規模であり、空港への投資が拡大するにつれて、その規模はさらに拡大する見込みです。DFW 空港の設計および建設を担当するチームは、無限の可能性を信条とし、旅行の変革というビジョンとともに、着実にその実現に取り組んでいます。