Revit、AutoCAD Plus (AutoCAD including specialized toolsets)、Civil 3D などの統合 BIM ツール
製造
Inventor や AutoCAD Plus (AutoCAD including specialized toolsets) と連携できるプロフェッショナル仕様の CAD/CAM ツール
エンターテインメント
3ds Max や Maya など、エンターテインメント コンテンツ制作向けのツールセット
注: この記事が公開されてから、製品名が更新されました。Autodesk Construction Cloud は Autodesk Forma に、Autodesk Build は Forma Build になりました。
1968 年に設立された Charles Perry Partners, Inc.(CPPI) は、機関および商用業種全体での建設に注力する総合請負業者です。CPPI は、品質へのこだわりとコミュニティ内での長期的な関係構築に努め、より良く、より速く、より持続可能なプロジェクトの実現を目指しています。BIM 360 の長年のユーザーである CPPI は、ワークフローをさらに連携させ、プロジェクトのライフサイクル全体でデータを統合するために、Autodesk Construction Cloud の一部である Autodesk Build に移行しました。2023 年 7 月現在、CPPI は Build を使用して 380 を超えるプロジェクトを管理しており、収益性を最大化しながら高品質のプロジェクトを提供できるようになりました。
CPPIは、新しいテクノロジーの実装に戦略的アプローチを取り、生産性、収益性、パフォーマンスの3つの柱に照らしてソフトウェアを評価します。コスト マネジメントがプロジェクトの成功に大きな役割を果たす中、CPPI は 2018 年初頭に BIM 360 を採用し、変更がプロジェクトの最終結果にどのように影響するかを理解するために、コスト活動を管理する複数の方法を排除しました。
2020 年 11 月の Autodesk Build のリリースに伴い、CPPI は BIM 360 から Build に移行し、BIM 360 と PlanGrid の長所を統合した新製品の強力な機能を利用するとともに、新機能を追加しました
「Build の導入により、すべてのコスト ワークフローを一元化・連携・追跡し、一度だけデータに触れるという私たちのビジョンを実現できるようになりました。」この機能により、手作業によるデータ入力による人為的ミスが排除されると同時に、特定の費用項目の履歴をより深く理解できます。」 – テクノロジー ディレクター/Brad Buckles 氏
CPPI は、Build のコスト マネジメント モジュールを使用する段階的なアプローチを採用しました。まず、Build を ERP システムである SAGE 300 CRE と統合し、予算、変更管理、契約機能を展開しました。次に、支払申請を追加しました。最後に、これらの機能を活用して得た教訓をもとに、プロセスの最適化とワークフローの洗練を図りました。
プロセス全体を通じて、社内チームおよび社外パートナーに対し、Autodesk Build を活用した統合システムによる効率化とコラボレーション強化のトレーニングを実施しました。現在、Autodesk Build には 4,600 人以上のアクティブ ユーザーと約 2,000 のパートナー企業が参加し、共同作業を行っています。
– Brad Buckles 氏, テクノロジー ディレクター, CPPI
プロジェクトの規模が大きくなり、予算が厳しく、スケジュールが短縮される中、プロジェクト関連のコストや発注者の期待の管理がより困難になっています。
「接続されたデータ システムがなければ、スパゲッティの塊を紙に投げてプロセスを把握しようとするようなものです。それを維持するのは非常に大変です。Autodesk Build は、意思決定プロセスをスピードアップしながら、そのギャップをブリッジングしています」と Brad 氏は述べています。
Build を使用することで、CPPI はプロジェクトおよび現場管理タスクと同じ環境でコスト ワークフローを管理できます。これらのワークフローを接続することで、CPPI はデータ損失を減らし、変更の原因を把握し、プロジェクト関係者全体で重要な情報へのアクセスを向上させることができます。
「Build でプロジェクト管理ワークフローとコスト ワークフローを組み合わせることで、プロジェクト データの可視性が向上します」と Brad 氏は言います。「データを 1 つの環境にまとめることで、変更注文を情報提供依頼(RFI)に変換された指摘事項までさかのぼって簡単に追跡できます。」この可視性により、変更注文の発生経緯や、それがプロジェクトの範囲にどのように影響するかを理解することができます。」
データが接続されレイアウトされていることで、プロジェクトに新たに参加する場合や離れる場合でも、プロジェクトマネージャーは「クッキーの軌跡」を簡単にたどり、プロジェクト中に発生したコストイベントを理解することができます。この機能によりリスクが軽減され、プロジェクトマネージャーは費用に関連するすべての項目を常に把握し、管理することができます。
CPPI の会計システム、Sage 300 CRE、Build の統合により、費用関連のイベントの「方法と理由」が理解できるだけでなく、運用効率が向上し、プロジェクトのエラーが減り、リアルタイムデータへのアクセスが可能になりました。オペレーションと経理の間で情報が自動的に流れるため、チームは費用関連項目の報告と管理をより積極的に行うことができます。さらに、CPPIは統合をカスタマイズすることにより、プロセスを一変させることなく、従来の作業方式をサポートすることができます。
たとえば、Build と Sage 300 CRE の統合により、CPPI は下請業者やパートナーに支払われた実際の費用を追跡し、それらの費用が Build に反映されるのを確認できます。プロジェクトの最新の費用情報により、チームは詳細かつタイムリーな意思決定を行うことができ、経理からのレポートを待つ時間を省くことができます。
– テクノロジー ディレクター Brad Buckles 氏
SAGE 300 CREとBuildの統合により、CPPIはデータを一度だけ入力することで運用効率を向上させるというビジョンを実現しました。この新しいプロセスの成功により、プロジェクト マネージャーは従来の3倍の速さでデータを入力できるようになりました。
Buildでデータを一元化・連携することで、CPPIのチームはプロジェクトの財務状況を常に把握でき、自信を持って作業できます。また、CPPIは予算とスケジュールを効果的に管理してきた実績があるため、プロジェクトの遅延や費用超過の原因となりかねない費用の不一致を特定するために、両目を見開いて作業を行うことができます。
ブラッドは次のように述べています。「私たちはバランスの取れていない費用シートを持っており、問題がどこから発生したのか分かりませんでした。しかし、Build のアクティビティログを確認することで、指摘事項の根本原因がすぐに特定できました。それは、費用コードの値が誤って変更されていたことでした。アクティビティログがなければ、干し草の山から針を探すようなもので、チームの貴重な時間や資源を浪費していたことでしょう。」
Build の指揮を執ることで、CPPI は 97.8% のプロジェクトを予定どおりに予算内で完了することができました。また、ERP 統合により、CPPI は下請業者への支払い額をリアルタイムで確認し、予算全体の推移を把握できます。これにより、CPPI は下請け業者や所有者と良好な関係を維持でき、プロジェクトの健全性に関する継続的な指標を提供できます。
– テクノロジー ディレクター Brad Buckles 氏