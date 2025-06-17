プロジェクトの規模が大きくなり、予算が厳しく、スケジュールが短縮される中、プロジェクト関連のコストや発注者の期待の管理がより困難になっています。

「接続されたデータ システムがなければ、スパゲッティの塊を紙に投げてプロセスを把握しようとするようなものです。それを維持するのは非常に大変です。Autodesk Build は、意思決定プロセスをスピードアップしながら、そのギャップをブリッジングしています」と Brad 氏は述べています。

Build を使用することで、CPPI はプロジェクトおよび現場管理タスクと同じ環境でコスト ワークフローを管理できます。これらのワークフローを接続することで、CPPI はデータ損失を減らし、変更の原因を把握し、プロジェクト関係者全体で重要な情報へのアクセスを向上させることができます。

「Build でプロジェクト管理ワークフローとコスト ワークフローを組み合わせることで、プロジェクト データの可視性が向上します」と Brad 氏は言います。「データを 1 つの環境にまとめることで、変更注文を情報提供依頼(RFI)に変換された指摘事項までさかのぼって簡単に追跡できます。」この可視性により、変更注文の発生経緯や、それがプロジェクトの範囲にどのように影響するかを理解することができます。」

データが接続されレイアウトされていることで、プロジェクトに新たに参加する場合や離れる場合でも、プロジェクトマネージャーは「クッキーの軌跡」を簡単にたどり、プロジェクト中に発生したコストイベントを理解することができます。この機能によりリスクが軽減され、プロジェクトマネージャーは費用に関連するすべての項目を常に把握し、管理することができます。

CPPI の会計システム、Sage 300 CRE、Build の統合により、費用関連のイベントの「方法と理由」が理解できるだけでなく、運用効率が向上し、プロジェクトのエラーが減り、リアルタイムデータへのアクセスが可能になりました。オペレーションと経理の間で情報が自動的に流れるため、チームは費用関連項目の報告と管理をより積極的に行うことができます。さらに、CPPIは統合をカスタマイズすることにより、プロセスを一変させることなく、従来の作業方式をサポートすることができます。

たとえば、Build と Sage 300 CRE の統合により、CPPI は下請業者やパートナーに支払われた実際の費用を追跡し、それらの費用が Build に反映されるのを確認できます。プロジェクトの最新の費用情報により、チームは詳細かつタイムリーな意思決定を行うことができ、経理からのレポートを待つ時間を省くことができます。