Brinkman Construction は、建設ソフトウェアの評価プロセスを内部に目を向けることから始めました。チームは、ベンダーの大きなリストを作成して解決策を見つけるのではなく、一歩下がって使用事例と課題を評価しました。

そこで得られた重要なインサイトの 1 つは、施工前段階からプロジェクト完了まで、すべてのプロジェクト ファイルを 1 箇所で処理する必要があるということでした。

「私たちは本当に時間をかけて掘り下げ、ソフトウェアで何をする必要があるかを考えました」そのリストができたら、ソフトウェアベンダーに情報を送り、2つのプラットフォームに絞り込みました」とTim 氏は説明します。

どのような解決策を選んだとしても、労働者の生活を楽にするためにもそれが必要でした。Tim 氏は次のように述べています。「私たちは、最高のツールとプロセスをチームに提供する必要があります」建物を建てる方法を知っておく必要がありますが、ソフトウェアのおかげで、私たちはそれをより良くすることができます」

Brinkman Construction は、システム統合とコスト マネジメントのニーズを満たすために Autodesk Build と Procore を評価しました。ソフトウェアが最適であることを確認するために、Brinkman Construction はユーザーを招き入れ、各システムでテストするタスクのリストを渡しました。

Tim と購買委員会の他のメンバーは、2 つのソリューションを並べて評価し、コスト マネジメント、統合機能、使いやすさ、および全体的な機能性に関する要件には Autodesk Build の方が適していることがわかりました。

「このプロセスを経て、Autodesk が会社で必要とする業務に最も適していることがわかりました」と Tim 氏は言います。

Autodesk に有利に働いたもう 1 つの決め手は、強固な財務管理でした。Autodesk Build は、概要レベルのコスト データを取り込むだけでなく、請求書の特定の項目を含む詳細なレコードを取り込むことができました。チームは簡単にコラボレーションでき、見落としがなくなったため、重複作業が減り、効率が向上しました。

「これらすべてが、私たちの仕事の利益率を高め、非効率なワークフローのために失われる仕事を減らすことにつながっています」と Tim 氏は言います。

Brinkman Construction 社は、ユーザテストを補完するために、テストプロジェクトで Autodesk Build を導入し、機能を評価して追加のフィードバックを収集しました。チームはソフトウェアに自信を持ったら、すべての新しいプロジェクトに Autodesk Build を導入しました。