Revit、AutoCAD Plus (AutoCAD including specialized toolsets)、Civil 3D などの統合 BIM ツール
製造
Inventor や AutoCAD Plus (AutoCAD including specialized toolsets) と連携できるプロフェッショナル仕様の CAD/CAM ツール
エンターテインメント
3ds Max や Maya など、エンターテインメント コンテンツ制作向けのツールセット
注: この記事が公開されてから、製品名が更新されました。Autodesk Construction Cloud は Autodesk Forma に、Autodesk Build は Forma Build になりました。
建設プロジェクトには多くの可動要素があり、サイロ化されたツールやデータでは、それらの管理はさらに困難になります。Brinkman Constructionはこれらの問題に慣れ親しんでいました。同社のチームは、主要なワークフロー、特にプロジェクト ドキュメント、品質管理、完了、コスト管理の非効率な回避策に取り組んでいました。
同社のチームは、施工管理のために Autodesk Build を評価し、選定しました。その主な理由として、優れたコスト マネジメント、統合機能、使いやすさ、全体的な機能性が挙げられました。
その結果、Autodesk Build で緊密に統合された施工管理ワークフローを導入したことで、Brinkman Construction のチームはプロジェクトタスクを従来の 2 倍の速さで完了し、すべてのプロジェクト関係者とより強固な関係を築くことができました。
2005 年に設立された Brinkman Construction は、集合住宅やオフィスから医療施設や産業施設まで、幅広いプロジェクトを扱う 100% 従業員所有の総合請負業者です。
Brinkman Construction は比較的若い会社ですが、その存在感は決して小規模ではありません。同社はフロントレンジ全体に100人以上の従業員を擁し、2023年に1億9000万ドルの収益を達成しました。Brinkman Construction は、Associated General Contractors of America を通じて National Construction Safety Excellence Award を受賞した安全プログラムを特に誇りに思っています。
その優れた実績を背景に、Brinkman Construction は同様に堅牢なソリューションとワークフローを求めていました。Brinkman Construction は、今日の市場で優位に立つために、テクノロジーと戦略的パートナーシップに目を向けました。
Brinkman Construction の技術リーダーは、最高のソフトウェアをチームに提供することを望み、統合された施工管理プラットフォームに重点を置くことで技術スタックをスリム化する機会を見出しました。
Brinkman Constructionの運用標準およびイノベーションマネージャーであるTim Kelleher氏は、「品質保証、品質管理、安全性、図面管理のためにさまざまなソフトウェアを使い、さらにプロジェクト管理や財務管理プロセスの多くを担う別のツールも利用していました」と述べています。
ティムによると、彼らはプロセスを補うため、必要な情報を得る手段として「多くのスプレッドシート」を利用せざるを得ませんでした。実際、チームメンバーはプロジェクト完了時に、Excelで問題や変更を追跡するためにノートパソコンを持ち歩くことがよくありました。
これらの手動プロセスは、最新情報の入手先や保存場所が分からないエンドユーザーにとって、最終的に多くの時間を要する結果となりました。また、ユーザーはExcelなどの異なるプラットフォーム間でデータをやり取りする必要があり、意図しないエラーやデータの見落としの可能性が高まりました。
Brinkman Construction は、建設ソフトウェアの評価プロセスを内部に目を向けることから始めました。チームは、ベンダーの大きなリストを作成して解決策を見つけるのではなく、一歩下がって使用事例と課題を評価しました。
そこで得られた重要なインサイトの 1 つは、施工前段階からプロジェクト完了まで、すべてのプロジェクト ファイルを 1 箇所で処理する必要があるということでした。
「私たちは本当に時間をかけて掘り下げ、ソフトウェアで何をする必要があるかを考えました」そのリストができたら、ソフトウェアベンダーに情報を送り、2つのプラットフォームに絞り込みました」とTim 氏は説明します。
どのような解決策を選んだとしても、労働者の生活を楽にするためにもそれが必要でした。Tim 氏は次のように述べています。「私たちは、最高のツールとプロセスをチームに提供する必要があります」建物を建てる方法を知っておく必要がありますが、ソフトウェアのおかげで、私たちはそれをより良くすることができます」
Brinkman Construction は、システム統合とコスト マネジメントのニーズを満たすために Autodesk Build と Procore を評価しました。ソフトウェアが最適であることを確認するために、Brinkman Construction はユーザーを招き入れ、各システムでテストするタスクのリストを渡しました。
Tim と購買委員会の他のメンバーは、2 つのソリューションを並べて評価し、コスト マネジメント、統合機能、使いやすさ、および全体的な機能性に関する要件には Autodesk Build の方が適していることがわかりました。
「このプロセスを経て、Autodesk が会社で必要とする業務に最も適していることがわかりました」と Tim 氏は言います。
Autodesk に有利に働いたもう 1 つの決め手は、強固な財務管理でした。Autodesk Build は、概要レベルのコスト データを取り込むだけでなく、請求書の特定の項目を含む詳細なレコードを取り込むことができました。チームは簡単にコラボレーションでき、見落としがなくなったため、重複作業が減り、効率が向上しました。
「これらすべてが、私たちの仕事の利益率を高め、非効率なワークフローのために失われる仕事を減らすことにつながっています」と Tim 氏は言います。
Brinkman Construction 社は、ユーザテストを補完するために、テストプロジェクトで Autodesk Build を導入し、機能を評価して追加のフィードバックを収集しました。チームはソフトウェアに自信を持ったら、すべての新しいプロジェクトに Autodesk Build を導入しました。
Brinkman Construction 社は、プロジェクトの着工から完了まで、全フェーズにわたり Autodesk Build を使用しています。Tim 氏によると、Build によって建設プロジェクトのさまざまな側面を管理する複雑さが大幅に軽減されました。
「Autodesk Build で管理できるタスクの数量は非常に多く、大規模なプロジェクトでも驚くべき成果を上げています」と彼は述べています。「たとえば、450,000 平方フィート、325 戸の集合住宅を Autodesk Build で管理しており、施工準備から保証まで、すべてを網羅しています。」
Brinkman Construction 社のワークフローが合理化されただけでなく、Build によってチームはプロジェクトの可視性を高め、現場からでも情報を確認(およびアクションを実行)できるようになりました。テンプレート化された指摘事項が Autodesk Build で構築されているため、アパートプロジェクトの現場監督は写真を撮り、事前入力されたフィールドを確認し、メモを追加してから、次の項目に進むことができます。
チームは携帯電話でシートを開き、指摘事項がある場所にピンをドロップし、部屋番号や場所が自動的に入力される際に、どの情報を入力するかを選択することもできます。
「Autodesk Build のおかげで、パンチリストの作成やドキュメント化が大幅に効率化されました」と Tim 氏は言います。「現場監督はログインするだけで建物の状態を確認できるため、大量の電話ややり取りがなくなり、効率が向上しました。」
Brinkman Construction はまた、アパートプロジェクトの所有者との最後のパンチウォークを改善しました。以前は、各部屋の検査に約20分かかっていたと Tim 氏は推定しています。Autodesk Build のフォームをパンチリスト完了テンプレートに、指摘事項を改善すべき領域の追跡に、シート上の場所の境界に活用することで、その時間を 5 分または 10 分に短縮し、より多くのユニットを検査できるため、オーナーは残りを検査するために別の日に戻ってくる必要がなくなりました。
「Autodesk Build は、当社の多くのプロセスにとって決定的な変革をもたらしました」と Tim 氏は述べています。「これは、完了に非常に役立つだけでなく、コミッショニング、スタートアップチェックリスト、パンチリストなどにも使用しています。このようなことがあったからこそ、より高品質な製品を提供できるのです」
Brinkman Construction 社では、全体として、Autodesk はプロジェクトの実施時間を以前のプロセスと比べて 50% 短縮できたと推定しています。
— Brinkman Construction 社 運用基準およびイノベーション担当 Tim Kelleher 氏
Autodesk Build は Brinkman Construction 社がプロジェクトの時間を短縮するのに役立っていますが、そのメリットは従業員の私生活にも及んでいると Tim 氏は指摘します。
「プロジェクトを迅速に完了することで節約できるお金はありますが、その多くは従業員の生活の質に帰着します」と Tim 氏は言います。「事務処理を終わらせるために遅くまで残る代わりに、その仕事を半分の時間で行い、ご家族と過ごす時間を増やすことができます。」
Brinkman Construction 社の専門施工業者などの外部パートナーも、同社による Build の使用から恩恵を受けています。以前は、作業員が現場で紛失することのあるフォームに記入していました、とBrinkman Construction のアシスタント プロジェクト マネージャーである Ash Sobhi 氏は言います。
しかし、Build に安全フォームを導入したことで、大きな変化が生まれました。フォームにより、すべてのプロジェクトのデータ入力や Power BI での傾向のモニタリングが容易になり、安全管理者による状況の把握度が向上しました。また、安全フォームへの記入頻度が高まっていることで、作業員は現場のリスクや危険をより意識し、一日の安全な計画を立てることができるようになっています。
「Build のフォームに記入し、指摘事項が割り当てられ、それに対応して完了させています[vs. closing it out an taking the information home with them]」と Ash 氏は述べています。「実際に、昇進したり昇進候補に挙げられた大工や作業員が多くいます。これは、人々が [Build で] 実施している作業をより明確に把握できるようになったためです。」
クラウド上で指摘事項が割り当てられることで、以前は失われていた情報にも Build で完全なアクティビティログが紐付けられるようになりました。ユーザは、割り当てられるとすぐに問題を修正でき、フォームや指摘事項を用いてその状況を確認できます。
「チームメンバーが入力する情報についてより批判的に考えるにつれて、フォームの品質が向上しています」と Ash 氏は言います。「より良いデータがあれば、すべての項目について、バックウォーク、電話、対面ミーティングが不要になります」と Ash 氏は言います。
Brinkman Construction 社は今後、テクノロジーを活用して業績目標を継続的に達成(および上回る)ことを目指していく予定です。
「現在、Brinkman Construction の大きな取り組みは、プロジェクト管理システムと当社の業績評価システムを統合することです」と Tim 氏は述べています。「私たちの目標は、プロジェクトにおける主要なデータを測定し、リアルタイムでフィードバックを提供することにより、人々がより良い成果を出し、責任を果たし、キャリアを進展させるのを支援することです。」
彼は、Autodesk Build の機能と統合により、Brinkman Construction のプロジェクト、運用、そしてチームの可視性が向上し、インサイトが提供されることで、ここで大きな役割を果たすと述べています。
「私たちは日々、Autodesk Build の力を活用しています」と Tim 氏は述べています。「私たちは、従業員の満足度、メンタルヘルス、その他の最終目標について、より詳細に分析できる方法を模索しています。それは大きなアイデアですが、実行に移すための具体的な計画が整っているのです。」