Software di analisi ad elementi finiti

L'analisi ad elementi finiti (FEA) è un metodo computerizzato che consente di prevedere in che modo un prodotto reagisce alle forze, alla vibrazione, al calore, al flusso dei fluidi e ad altri effetti fisici del mondo reale. L'analisi ad elementi finiti indica se un prodotto si romperà, si usurerà o funzionerà esattamente come è stato progettato. Viene chiamata analisi ma nel processo di sviluppo dei prodotti viene utilizzata per prevedere cosa accadrà quando il prodotto verrà utilizzato.

L'analisi FEA funziona suddividendo un oggetto reale in un elevato numero (da migliaia a centinaia di migliaia) di elementi finiti, ad esempio piccoli cubi. Le equazioni matematiche permettono di prevedere il funzionamento di ciascun elemento. Un computer aggiunge quindi tutti i comportamenti individuali per prevedere il comportamento dell'oggetto reale.

L'analisi ad elementi finiti permette di prevedere il funzionamento dei prodotti sottoposti a diversi effetti fisici, tra cui: