Comunicate visivamente i progetti proposti dai clienti e presentate in modo accattivante la loro storia con elementi e dettagli realistici. La progettazione architettonica e la visualizzazione architettonica 3D di nuova generazione consentono di creare, rivedere e perfezionare i progetti in tempo reale prima della loro effettiva realizzazione. Ciò consente di eliminare i costi superflui e i tempi legati alle modifiche progettuali, nonché di supportare i clienti nel processo di commercializzazione dei progetti per i potenziali acquirenti. L'aggiunta tramite visualizzazione 3D di dettagli decorativi, come vegetazione, illuminazione e persone, rende la struttura architettonica e il paesaggio circostante più realistici e coinvolgenti.