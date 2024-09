Se sei un docente o un amministratore IT o di laboratorio e generalmente installi il software Autodesk in laboratorio o in aula, ora sono disponibili le opzioni seguenti per offrire accesso remoto ai tuoi studenti:

Le nostre licenze didattiche singole per più postazioni sono ideali per gli istituti didattici più piccoli che richiedono l'accesso e l'utilizzo dei prodotti Autodesk solo per pochi utenti. Non necessitano di connettività di rete per l'esecuzione e i prodotti Autodesk possono essere installati, registrati e attivati in 1.250 computer o altri dispositivi utilizzando un unico numero di serie.Rappresentano una soluzione valida per le scuole che forniscono agli studenti dispositivi Windows o Mac e desiderano preinstallare il software Autodesk per il successivo utilizzo.

Infine, negli istituti in cui le classi o i laboratori sono aperti, gli amministratori IT o di laboratorio che gestiscono l'installazione client del software Autodesk in laboratorio o in aula continuano possono continuare ad accedere gratuitamente per scaricare e installare licenze di rete accessibili da molti utenti di più classi. Una licenza di rete didattica consente l'utilizzo dei prodotti Autodesk ad un massimo di 3.000 utenti simultanei connessi ad una rete server. Anche se i prodotti possono essere installati su tutti i computer desiderati, in un determinato momento un prodotto può essere in esecuzione solo sul numero massimo di computer per cui sono disponibili le licenze.