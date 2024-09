La consegna digitale dei progetti è una modalità lavorativa in cui i progetti vengono ideati, pianificati, progettati, realizzati e gestiti in uno spazio digitale interattivo, accessibile a tutti i soggetti coinvolti. L'approccio si basa sull'utilizzo di un ambiente di dati comune per il supporto della collaborazione multidisciplinare e della gestione progettuale.