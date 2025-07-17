RV letöltése

RV

Digitális ellenőrzési eszköz animáláshoz, vizuális effektusokhoz és játékfejlesztéshez

Hatékonyabb együttműködés a felhőben a Flow Production Tracking (korábbi neve: ShotGrid) és az RV használatával

  • Frissítéseket fogadhat automatikusan nyomon követett verziókkal és megjegyzéselőzményekkel.
  • A kontextusba helyezett megjegyzésekkel és erőteljes feliratozásokkal hatékony visszajelzéseket adhat, illetve leegyszerűsítheti az együttműködést.
  • Kontextusba helyezés közvetlenül a szükséges helyeken a Maya, a 3ds Max, az Unreal Engine és további szoftverek integrálásával.

