RV letöltése

RV 2024.2.0

Legújabb kiadás (javasolt)

Az RV for Windows telepítő nélkül is elérhető.

RV 2023.0.3

Elérhető korábbi kiadás

Az RV for Windows telepítő nélkül is elérhető.

RV lebegőlicenc-kiszolgáló

Csak lebegő RV-licenccel rendelkező felhasználók számára.

A Windows lebegőlicenc-kiszolgálójának bináris fájlja a Microsoft Visual C++ 2010 terjeszthető csomagban (x86) található, régebbi DLL-fájlokat használja.