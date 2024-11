A Gyűrűk Ura: A két torony című filmben szereplő Gollam is egy teljes mértékben digitális alkotás, amelyet Andy Serkis színész mozdulatai alapján készítettek el. Serkist eredetileg csak Gollam hangjának kölcsönzésére kérték fel, de látván a mozdulatait munka közben, a rendező, Peter Jackson rájött, hogy azok is gyönyörűen festenének a filmvásznon. Ezt az eljárást, avagy a digitális mozgásrögzítést (angol) (mocapot) vagy előadásrögzítést (angol) nem Jackson találta fel: egy korai verzióját, a rotoszkóptechnikát már 1937-ben is használták a Disney Hófehérkéjében.

Az animátorok a Hófehérkéhez hasonlóan A két toronyban is a Serkisről készített felvételeket használták fel az időzítés és a mozgás összehangolásához. Jackson két évtizeddel ezelőtti filmjei, A Gyűrűk Ura trilógia és a King Kong, hihetetlenül valósághűek és részletgazdagok voltak, ezért A két torony és A király visszatér el is nyerte a legjobb vizuális effektusokért járó Oscar-díjat.

Az említett filmek mellett többek között az Avatar és A majmok bolygója megalkotásában részt vevő, a digitális mozgásrögzítés úttörőjének számító Wētā FX vizuális effektusokért felelős vezetője, Erik Winquist szerint a technológia alapvető elemei azóta sem változtak. „Lényegében továbbra is azt csináljuk, hogy fogunk egy tehetséges emberi színészt, valamiféle jelölőket teszünk rá, a kamerák elé küldjük, és felvesszük, amit csinál” – magyarázza Winquist.