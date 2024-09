A New Tales from the Borderlands azonban nem csak a karakterek vagy a történeteik, hanem a játékmenete miatt is figyelemre méltó. A hagyományos játékokkal ellentétben, ahol a játékosok egy előre meghatározott eseménysort követnek az elejétől a végéig, a New Tales from the Borderlandsben a játékosok irányítják, hogy a karakterek milyen döntéseket hoznak, és ennek eredményeként milyen sorsuk lesz.

A Gearbox szerint a játékosok minden egyes döntése gyakran váratlan módon befolyásolhatja a történet alakulását, a játék mély, magával ragadó jeleneteivel, mini-játékaival és szabadon bejárható részeivel. A New Tales from the Borderlands azáltal, hogy a játékosoknak hatalmat ad a játék karaktereit, környezetét és eseményeit alakító döntések meghozatalára, alkotókká teszi őket.

De mi a helyzet a játék valódi alkotóival, a 3D-s művészekkel és animátorokkal, akik életre keltették a játékot? Egy ilyen magával ragadó és interaktív játék létrehozásához hatalmas mennyiségben kellett kiváló minőségű tartalmat előállítaniuk, és hogy kielégítsék a Borderlands-sorozat új része iránti piaci igényt, nagyon gyorsan kellett elkészíteniük. Marion Guignolle, a Gearbox Studio Québec vezető technikai tervező animátora szerint a 15 animátorból álló csapatnak mindössze két év állt rendelkezésére, hogy 12 órányi filmszerű játékmenetet készítsen.

„Általában három-négy évbe telik három óra elkészítése” - mondta Guignolle, majd hozzátette, hogy van egy oka annak, hogy csapata ilyen gyorsan képes volt ennyi tartalmat előállítani: az automatizálás.