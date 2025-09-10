Integrált BIM-eszközök, köztük a Revit, az AutoCAD és a Civil 3D
gyártás
Az Inventorra és az AutoCAD-re épülő professzionális CAD-/CAM-eszközök
szórakoztatóipar
Szórakoztató tartalmak előállítására alkalmas eszközök (például 3ds Max és Maya)
Támogassa a csapatát olyan eszközökkel, amelyekkel alkothatnak és mozgásba lendíthetik a világot. Lássuk, milyen lehetőségek érhetők el a Business Success csomaggal.
Az ügyfélsikerekért felelős menedzserrel együttműködve felgyorsíthatja a digitális munkafolyamatok bevezetését, és az elérendő célokat egyértelmű műveletekre bonthatja le.
A csúcstechnológiás eszközök, például a mesterséges intelligencia, a generatív tervezés és a digitális ikrek használatával elősegítheti az üzleti innovációt és mások előtt járhat.
Valós idejű nyomkövetéssel, problémaelhárítással és szabványosított munkafolyamatokkal gondoskodhat a csapatok közötti kapcsolattartásról és a projektek megfelelő előrehaladásáról.
Proaktív technikai támogatással optimalizálhatja a munkafolyamatokat, automatizálhatja a feladatokat és hatékonyan kezelheti a rendszereket az egyszerűen megvalósítható növekedés eléréséhez.
Az Ön számára kijelölt ügyfélsikerekért felelős menedzser egy stratégiai erőforrás, aki összehangolja a képességeket az üzleti célkitűzéseivel, figyeli a fő metrikákat, illetve támogatja Önt a siker felé vezető úton.
A vezető szakemberek által biztosított gyors, kiemelt támogatás révén a kritikus problémák gyorsabban elháríthatók, így a csapata tarthatja magát a határidőkhöz és magabiztosan teljesítheti a megbízásokat.
*A hétvégi és esti támogatás jelenleg csak angol nyelven érhető el.
Bevált módszereket fedezhet fel az Autodesk szakértői által nyújtott, személyre szabott oktatás során olyan témakörökkel kapcsolatban, amelyek kifejezetten az Ön céljaihoz, rendszereihez és ütemtervéhez lettek meghatározva.
Az Autodesk Business Success csomag segít Önnek a befektetés maximalizálásában és az üzleti eredmények elérésének felgyorsításában. Töltse ki az űrlapot, és egy értékesítési szakértőnk felveszi Önnel a kapcsolatot.
A Business Success csomagra való váltás ára előfizetésenként körülbelül évente 200 USD (SRP) a jogosult ajánlatok (angol) esetében.
Az SRP az ajánlott kiskereskedelmi ár, és csak viszonyítási alapként szolgál. A tényleges kiskereskedelmi ár az árfolyam-ingadozás függvényében változik, és nem tartalmazza az adókat. A régiójára vonatkozó pontos árakért lépjen kapcsolatba Autodesk-képviselőjével vagy -partnerével. Ha partneren keresztül vásárol, az ár változhat, mivel a partnerek szabadon határozhatják meg a saját áraikat. Az Autodesk árai értesítés nélkül változhatnak.
A Business Success csomaghoz legalább 50 jogosult ajánlathoz tartozó munkahelyre van szükség.
Ha Business Success csomagra szeretne váltani, azt bármikor megteheti, például az előfizetés megújításakor is.
A Business Success csomagra való váltáshoz vegye fel a kapcsolatot közvetlenül egy Autodesk-képviselővel, Autodesk-partnerrel, vagy lépjen kapcsolatba velünk.