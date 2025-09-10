Business Success csomag

Tervezzen és alkosson intelligensebb módon, az Ön sikeréhez optimalizált csomaggal.

A siker egy csomaggal kezdődik

Támogassa a csapatát olyan eszközökkel, amelyekkel alkothatnak és mozgásba lendíthetik a világot. Lássuk, milyen lehetőségek érhetők el a Business Success csomaggal.

Gyorsítás ikon

Gyorsabb értékteremtés

Az ügyfélsikerekért felelős menedzserrel együttműködve felgyorsíthatja a digitális munkafolyamatok bevezetését, és az elérendő célokat egyértelmű műveletekre bonthatja le.

Innováció ikon

Magabiztos innováció

A csúcstechnológiás eszközök, például a mesterséges intelligencia, a generatív tervezés és a digitális ikrek használatával elősegítheti az üzleti innovációt és mások előtt járhat.

Projektteljesítés ikon

Egyszerűsített projektteljesítés

Valós idejű nyomkövetéssel, problémaelhárítással és szabványosított munkafolyamatokkal gondoskodhat a csapatok közötti kapcsolattartásról és a projektek megfelelő előrehaladásáról.

 

Célkeresztben ikon

Intelligensebb léptékezés

Proaktív technikai támogatással optimalizálhatja a munkafolyamatokat, automatizálhatja a feladatokat és hatékonyan kezelheti a rendszereket az egyszerűen megvalósítható növekedés eléréséhez.

Fiatal nő egy számítógép előtt

Gyorsítsa fel a növekedést ügyfélsikerekért felelős menedzser segítségével

Az Ön számára kijelölt ügyfélsikerekért felelős menedzser egy stratégiai erőforrás, aki összehangolja a képességeket az üzleti célkitűzéseivel, figyeli a fő metrikákat, illetve támogatja Önt a siker felé vezető úton.

  • Hozzon létre egy stratégiai sikertervet, amely kifejezetten az Ön üzleti célkitűzéseit szolgálja
  • Kövesse az ütemtervet proaktív ellenőrzésekkel és vezetői üzleti felülvizsgálatokkal
  • Gyorsítsa fel a rendszergazdák betanítását és az értékteremtést
Két munkatárs egy kiszolgálón dolgozik

Kiemelt támogatás, amikor a leginkább szükség van rá

A vezető szakemberek által biztosított gyors, kiemelt támogatás révén a kritikus problémák gyorsabban elháríthatók, így a csapata tarthatja magát a határidőkhöz és magabiztosan teljesítheti a megbízásokat.

  • A kritikus problémák elhárítása több nap helyett néhány óra alatt elvégezhető
  • Feltárhatja a kiváltó okokat és elkerülheti a visszatérő problémákat
  • Éjjel-nappal hozzáférhet a támogatáshoz, még munkaidőn kívül és hétvégén is, ha kritikus problémával áll szemben

*A hétvégi és esti támogatás jelenleg csak angol nyelven érhető el.

Egy csapat ember oktatáson vesz részt

Szakértői oktatással továbbképezheti a csapatát

Bevált módszereket fedezhet fel az Autodesk szakértői által nyújtott, személyre szabott oktatás során olyan témakörökkel kapcsolatban, amelyek kifejezetten az Ön céljaihoz, rendszereihez és ütemtervéhez lettek meghatározva.

  • Intelligensebb munkafolyamatokat fedezhet fel, amelyekkel elősegítheti a hatékonyság és az automatizálás növelését a termékekkel kapcsolatos oktatás révén
  • Összetett rendszereket kezelhet az informatikai oktatás segítségével
  • A személyre szabott, használati eseteken alapuló foglalkozásokon tanultak segítségével fokozhatja a bevezetés hatékonyságát és a ROI-t.

Készen áll a siker felgyorsítására?

Az Autodesk Business Success csomag segít Önnek a befektetés maximalizálásában és az üzleti eredmények elérésének felgyorsításában. Töltse ki az űrlapot, és egy értékesítési szakértőnk felveszi Önnel a kapcsolatot.

Gyakran ismétlődő kérdések (GYIK)

Mennyibe kerül a Business Success csomag?

A Business Success csomagra való váltás ára előfizetésenként körülbelül évente 200 USD (SRP) a jogosult ajánlatok (angol) esetében.

 

Az SRP az ajánlott kiskereskedelmi ár, és csak viszonyítási alapként szolgál. A tényleges kiskereskedelmi ár az árfolyam-ingadozás függvényében változik, és nem tartalmazza az adókat. A régiójára vonatkozó pontos árakért lépjen kapcsolatba Autodesk-képviselőjével vagy -partnerével. Ha partneren keresztül vásárol, az ár változhat, mivel a partnerek szabadon határozhatják meg a saját áraikat. Az Autodesk árai értesítés nélkül változhatnak.

Minimálisan hány előfizetés szükséges?

A Business Success csomaghoz legalább 50 jogosult ajánlathoz tartozó munkahelyre van szükség.

Mikor frissíthetem a csomagom Business Success csomagra?

Ha Business Success csomagra szeretne váltani, azt bármikor megteheti, például az előfizetés megújításakor is.

Hogyan vásárolhatok Business Success csomagot?

A Business Success csomagra való váltáshoz vegye fel a kapcsolatot közvetlenül egy Autodesk-képviselővel, Autodesk-partnerrel, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

