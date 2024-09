Le moulage par injection permet de fabriquer des pièces en grande quantité, plus rapidement que les autres méthodes de fabrication (usinage ou impression 3D). Des processus automatisés et une grande précision favorisent la création de pièces identiques et réduisent les coûts de main-d’œuvre. La personnalisation permet une plus grande souplesse dans la conception des pièces (par exemple, inserts de moules) et propriétés de la matière (par exemple, couleur, clarté, résistance et flexibilité).