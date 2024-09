Le séquencement de la construction permet de rationaliser l’ensemble du processus de construction en tenant compte des ressources, des contraintes spatiales et d’une séquence organisée d’activités d’ingénierie, de conception et d’exploitation avant le début du projet. Le modèle de séquence de construction peut identifier les conflits potentiels en amont et calculer précisément comment terminer un projet de construction en respectant les délais et le budget.