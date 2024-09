Qu'est-ce qu'un responsable CAO ?

Les responsables CAO assument plusieurs fonctions : dessinateur CAO, service informatique et responsable dans les entreprises de conception et d'ingénierie. Leur rôle est différent de celui des coordinateurs CAO qui adoptent une vision globale de la capacité de production de conception de l'entreprise et se concentrent sur les problèmes liés à la production dans son ensemble, pour assurer la continuité du processus.