Autodesk, Inc. vous remercie du message que vous avez récemment envoyé à notre équipe chargée de la mise en conformité des licences. En tant qu'entreprise internationale engagée dans la protection des droits de propriété intellectuelle, Autodesk lutte activement contre le piratage logiciel et apprécie votre implication dans cette cause à ses côtés.

Notre équipe s'attache à répondre à toute question ou demande d'informations sur le piratage logiciel dans les meilleurs délais. Chaque signalement d'utilisation et/ou de distribution de logiciels Autodesk piratés fait l'objet d'une enquête rigoureuse.

Un membre de notre service de mise en conformité des licences ou le conseiller juridique externe représentant Autodesk, Donahue Gallagher Woods LLP, vous contactera, si besoin est, pour obtenir des informations complémentaires. Votre nom et vos coordonnées resteront confidentiels. Veuillez noter cependant qu'en raison du grand nombre de signalements reçus et de leur caractère juridiquement sensible, nous ne pourrons vous transmettre aucune réponse ni information concernant les actions engagées suite à votre signalement. Cela ne diminue en rien l'importance de votre signalement. Soyez assuré que nous prenons en compte et étudions rigoureusement chaque signalement afin d'engager les actions jugées nécessaires.

Autodesk met à votre disposition des informations pratiques pour vous prémunir contre les logiciels piratés, ainsi que des informations sur les initiatives mises en place pour protéger les clients d'Autodesk et lutter contre le piratage logiciel. Pour en savoir plus, visitez la page https://www.autodesk.com/fr/piracy.

Nous vous remercions encore de votre intérêt et de votre implication dans la lutte contre le piratage logiciel !

Autodesk, Inc.

L'équipe de mise en conformité des licences

Informations complémentaires :

Distributeurs agréés Autodesk : https://www.autodesk.com/fr/reseller

Pour en savoir plus sur la politique anti-piratage de Business Software Alliance, visitez le site https://www.bsa.org.