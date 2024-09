Face à une population mondiale en plein essor et toujours plus urbanisée, les nouvelles technologies d’automatisation, comme l’intelligence artificielle, sont clés pour les entreprises qui doivent être en mesure de répondre aux besoins grandissants de la société. Les changements technologiques majeurs que nous vivons entraînent de profonds bouleversements. Chez Autodesk, nous sommes déterminés à accompagner cette transformation afin de permettre aux professionnels de s’adapter et de prospérer. Nous pensons que cela passe par l’adoption d’un état d’esprit axé sur la formation continue, l’acquisition des compétences les plus recherchées et l’obtention de postes plus épanouissants.