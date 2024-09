Vestack propose une solution modulaire biosourcée qui s'appuie sur un écosystème intégrant la conception architecturale, l'analyse puis la décomposition en instructions de construction, et enfin la fabrication hors site en matériaux bas carbone.

Les solutions technologiques de Vestack, qui s'articulent autour de Revit, permettent d'exploiter tout le potentiel du BIM, depuis les premières esquisses jusqu'à la gestion et la maintenance du bâtiment grâce à l'utilisation d'un jumeau numérique et de processus de collaboration standardisés.

Sylvain Bogeat, co-fondateur de Vestack, et Charlotte Dandieu, BIM modeleuse, nous dévoilent au travers de nombreux projets ce mode de conception et de construction ambitieux qui permet de produire plus rapidement des bâtiments pour un coût inférieur, tout en respectant la vision de l'architecte et en utilisant des matériaux à 70% recyclés ou recyclables.