No Man's Land : le BIM en solo

Je pense que le BIM est utile de façon générale. La difficulté à l’heure actuelle, c’est plutôt de trouver des partenaires avec qui le mettre en oeuvre. Rares sont les bureaux d’études qui l’utilisent pour le moment, mais je ne désespère pas, les pratiques évoluent et dès lors que tous les acteurs s’en seront saisis, il deviendra incontournable et prendra tout son sens.

À mon échelle, les bureaux d’études avec lesquels je travaille ne sont pas équipés en BIM. Il m’arrive aussi de ne pas avoir de bureau d’études fluide lorsque le client n’a pas de budget pour ce poste, je dois alors endosser une partie de sa mission. Dans un tel cas de figure, le BIM est très intéressant, il me permet d’avoir une vision parfaite du projet et du traitement de la ventilation, un point crucial en construction passive. La possibilité de créer des familles complexes de détails est également un atout. En passif, les ponts thermiques et tous les détails d’étanchéité à l’air sont dessinés à grande échelle. Les familles 3D et les groupes de détails 2D sont alors des alliés précieux.