Premier employeur du Luxembourg, la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois (CFL) entend héberger l’ensemble de ses bâtiments et infrastructures ferroviaires dans un jumeau numérique dynamique d’ici à 2035. Pour obtenir des modèles 3D et gérer ses données et documents, CFL s’appuie sur les solutions Autodesk Docs et BIM Collaborate Pro. Selon Gilles Pignon, Chef de la Division BIM Service Projets Infrastructure, ces outils permettent à tous les acteurs des projets d’utiliser une source unique de vérité et donc de gagner du temps et de collaborer plus efficacement. La communication est également renforcée, plus efficace et plus directe.

Grâce au BIM, CFL a gagné en efficience dans les phases de conception et amélioré la transmission des informations nécessaires à la maintenance. CFL utilise aussi Revit et Civil 3D.