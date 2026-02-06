Tecnología neuronal

Esta nueva tecnología de IA generativa puede crear diseños de forma espontánea a partir de un texto y unas restricciones espaciales, lo que permite generar geometrías CAD precisas y editables. Además, el CAD neuronal para geometría también puede generar la secuencia de comandos dentro de una herramienta de software CAD paramétrica tradicional necesaria para crear un objeto. Este enfoque totalmente nuevo de aprendizaje automático para crear geometrías de precisión promete transformar los flujos de trabajo, ya sea para crear superficies orgánicas y curvas, habituales en los productos de consumo, o superficies planas y bordes claramente definidos, propios de los sistemas mecánicos.