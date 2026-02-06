Tecnología neuronal

Autodesk AI

Una nueva clase de modelos de IA

Autodesk imagina una nueva clase de tecnologías de IA generativa creadas mediante el aprendizaje automático y las redes neuronales artificiales. La primera de ellas es el CAD neuronal, una categoría de modelos básicos de IA generativa entrenados para razonar directamente en relación con objetos CAD. Autodesk ha ido mucho más allá de la simple incorporación de grandes modelos lingüísticos en las soluciones existentes y ha reinventado por completo los motores tradicionales de software que crean geometría CAD. Esta nueva categoría de modelos básicos de IA generativa ofrece un camino hacia el futuro de los procesos conectados de diseño y fabricación.

La próxima generación de modelos básicos de IA generativa

Próximas funciones nuevas impulsadas por estos innovadores modelos básicos.

CAD neuronal para geometría

Esta nueva tecnología de IA generativa puede crear diseños de forma espontánea a partir de un texto y unas restricciones espaciales, lo que permite generar geometrías CAD precisas y editables. Además, el CAD neuronal para geometría también puede generar la secuencia de comandos dentro de una herramienta de software CAD paramétrica tradicional necesaria para crear un objeto. Este enfoque totalmente nuevo de aprendizaje automático para crear geometrías de precisión promete transformar los flujos de trabajo, ya sea para crear superficies orgánicas y curvas, habituales en los productos de consumo, o superficies planas y bordes claramente definidos, propios de los sistemas mecánicos.

 

CAD neuronal para edificios

El primer modelo básico relacionado con AEC de Autodesk, el CAD neuronal para edificios de Forma, permite a los arquitectos pasar rápidamente de los conceptos de diseño iniciales a planos y sistemas de construcción más detallados. Esta nueva herramienta conecta el modelo conceptual de masa arquitectónica con el diseño del plano de planta del edificio. Los cambios realizados en un sistema arquitectónico se reflejarán inmediatamente en los demás. Autodesk seguirá añadiendo más sistemas arquitectónicos al motor de traducción de la misma manera que se añaden nuevos idiomas a un gran modelo lingüístico.

 

Más de 15 años de investigación en IA

Durante más de 15 años, los investigadores de Autodesk han explorado el potencial de la IA para apoyar a sectores clave y a los profesionales creativos a los que prestamos servicio. Con casi 100 artículos científicos revisados por pares, Autodesk es la editorial mundial líder en investigación sobre IA para geometría CAD. Puede consultar algunos de estos estudios en nuestro catálogo de publicaciones en línea. Quienes sigan estos estudios de cerca podrán vislumbrar el futuro que Autodesk está construyendo, donde las herramientas de IA transformarán los flujos de trabajo actuales, optimizarán los procesos y elevarán la calidad de los resultados.

Preguntas frecuentes

¿Qué es la tecnología neuronal?

Autodesk está introduciendo la tecnología neuronal como una categoría amplia de liderazgo intelectual que incluye modelos básicos de IA generativa entrenados con datos de diseño profesional y sistemas industriales y arquitectónicos. Esperamos que la tecnología neuronal evolucione rápidamente para crear un nuevo tipo de software de diseño y fabricación. Nuestros primeros puntos de prueba de esta tecnología son los nuevos y próximos modelos neuronales compatibles con CAD en Fusion y Forma.

¿Qué soluciones de Autodesk aprovecharán estas nuevas formas de IA generativa?

Autodesk tiene previsto lanzar nuevas funciones de IA generativa para Forma y Fusion en una fecha posterior.