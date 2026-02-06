Tecnología neuronal

Durante más de 15 años, los investigadores de Autodesk han explorado el potencial de la IA para apoyar a sectores clave y a los profesionales creativos a los que prestamos servicio. Con casi 100 artículos científicos revisados por pares, Autodesk es la editorial mundial líder en investigación sobre IA para geometría CAD. Puede consultar algunos de estos estudios en nuestro catálogo de publicaciones en línea. Quienes sigan estos estudios de cerca podrán vislumbrar el futuro que Autodesk está construyendo, donde las herramientas de IA transformarán los flujos de trabajo actuales, optimizarán los procesos y elevarán la calidad de los resultados.