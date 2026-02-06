La IA permite obtener una velocidad creativa sin precedentes. Los flujos de trabajo complejos y con varios pasos que antes llevaban días ahora se pueden realizar mediante lenguaje natural, lo que libera a diseñadores, contratistas y, en general, al ecosistema de desarrolladores de las tareas rutinarias para que puedan centrarse más en la innovación.

Autodesk está integrando servidores MCP (protocolo de contexto de modelo) en su cartera como siguiente paso en la evolución de los Servicios de la plataforma de Autodesk. Los servidores MCP de Autodesk ofrecen a los desarrolladores y a los proveedores de software independientes una base más estructurada y preparada para la IA sobre la que construir, lo que facilita la automatización de los flujos de trabajo, la integración con nuestra plataforma y la ampliación de las soluciones sin necesidad de realizar un trabajo de personalización excesivo.