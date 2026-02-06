Servidores MCP de Autodesk

Los servidores MCP de Autodesk estandarizan el diseño y crean un contexto que permite una colaboración integrada, segura y escalable entre herramientas y equipos.

Servidores MCP de Autodesk

Diseñe en menos tiempo. Cree de forma más eficiente.
Con tecnología de servidores MCP en los que puede confiar.

La IA permite obtener una velocidad creativa sin precedentes. Los flujos de trabajo complejos y con varios pasos que antes llevaban días ahora se pueden realizar mediante lenguaje natural, lo que libera a diseñadores, contratistas y, en general, al ecosistema de desarrolladores de las tareas rutinarias para que puedan centrarse más en la innovación.

Autodesk está integrando servidores MCP (protocolo de contexto de modelo) en su cartera como siguiente paso en la evolución de los Servicios de la plataforma de Autodesk. Los servidores MCP de Autodesk ofrecen a los desarrolladores y a los proveedores de software independientes una base más estructurada y preparada para la IA sobre la que construir, lo que facilita la automatización de los flujos de trabajo, la integración con nuestra plataforma y la ampliación de las soluciones sin necesidad de realizar un trabajo de personalización excesivo.

¿Por qué elegir los servidores MCP de Autodesk?

Los servidores MCP de Autodesk* son conectores gestionados y de nivel de producción Desarrollados específicamente para los flujos de trabajo de los agentes de diseño y fabricación. Desarrollados para cumplir con nuestras normas de seguridad y conformidad, son seguros para su uso empresarial y ofrecen un rendimiento fiable. Simplifican los flujos de trabajo y aumentan la confianza, por lo que son ideales tanto para desarrolladores individuales como para grandes empresas.

* Disponibles próximamente

Ventajas de los servidores MCP de Autodesk

Seguridad preparada para la empresa

Diseñados según las normas de seguridad y conformidad de Autodesk, con autenticación, permisos y medidas de protección de datos integrados.

Fiables y resistentes

Alojados por Autodesk con aislamiento de los cambios de API.

Contextuales

Diseñados para recibir contexto de nivel de modelo, proyecto y usuario como entrada con el fin de ofrecer respuestas adecuadas a cada situación en los casos de uso de diseño y fabricación.

Inteligentes por defecto

Integrados con la lógica de Autodesk para que no sea necesario especificar cada detalle.

Disponibles próximamente: Versiones beta de los servidores MCP de Autodesk

Los servidores MCP de Autodesk actuarán como eficaces conectores que permitirán a los sistemas de IA llevar a cabo acciones en el mundo real, dando prioridad a la calidad, la seguridad y la fiabilidad. Nuestros servidores MCP de alta calidad proporcionarán a sus equipos la capacidad de diseñar y fabricar a gran escala sin sacrificar el control ni el rendimiento. 

Servidor MCP de Autodesk Revit

Descubra nuevas posibilidades en Revit y conéctese, automatice e innove sin problemas con la próxima generación de herramientas inteligentes.

 

Servidor MCP de Autodesk Model Data Explorer

Acceda a los datos del modelo, visualícelos y explórelos (volúmenes, áreas, recuentos, etc.) en los más de 70 formatos de archivo compatibles con APS.

 

Servidor MCP de datos de Autodesk Fusion

Invite a colaboradores de Fusion, administre proyectos, busque datos y añada propiedades de componentes.

 

Servidor MCP de la Ayuda de Autodesk

Obtenga asistencia instantánea con aprendizajes, guías y material de resolución de problemas generados por IA, entre otros, gracias al contenido de ayuda de más de 110 productos de Autodesk.

IA para desarrolladores

Descubra cómo la IA está transformando la forma en que los desarrolladores crean, automatizan y optimizan el software.

Preguntas frecuentes

¿Qué son los servidores MCP?

El protocolo de contexto de modelo (MCP) es una estructura de código abierto diseñada para estandarizar la forma en que los sistemas de IA, sobre todo, los modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM), interactúan con herramientas, fuentes de datos y servicios externos. Considérelo como el USB-C de la IA, es decir, un conector universal que permite a los modelos conectarse a un ecosistema digital más amplio.

 

Los servidores de protocolo de contexto de modelo (MCP) son servicios que marcan un paso fundamental hacia la aplicación de flujos de trabajo de IA centrados en los agentes, ya que proporcionan la infraestructura necesaria para que la IA lleve a cabo acciones en el mundo real a través de API. Al eliminar la necesidad de código personalizado para crear conexiones seguras entre sistemas, los servidores MCP permiten a cualquier usuario activar flujos de trabajo eficaces mediante indicaciones en lenguaje natural.

¿Por qué debería plantearme el uso de servidores MCP en mi negocio?

En este momento, se están produciendo tres avances importantes en el campo de la IA que están cambiando rápidamente la forma en que esta tecnología puede ayudar en el trabajo.

  • En primer lugar, la IA es cada vez más inteligente y su capacidad para comprender y recordar lo que desea el usuario ha aumentado considerablemente. 

  • En segundo lugar, la IA puede convertir el lenguaje sencillo en código, por lo que los usuarios pueden describir solicitudes con frases normales y cotidianas.

  • Y, por último, gracias a los servidores MCP, la IA puede conectarse ahora con las herramientas y los datos de la empresa para tomar medidas tangibles y no solo hablar de ellas. 

En conjunto, estos tres avances están consiguiendo que la IA pase de ser un "chatbot útil" a un "compañero de trabajo competente". A medida que estas funciones se consoliden, cambiará de manera sustancial la forma en que trabajamos, desde las tareas a las que dedicamos nuestro tiempo hasta lo que es posible lograr.

¿Por qué debería utilizar los servidores MCP de Autodesk y no otros de terceros?

Los servidores MCP de Autodesk* son conectores gestionados y de nivel de producción Desarrollados específicamente para los flujos de trabajo de los agentes de diseño y fabricación. Desarrollados para cumplir con nuestras normas de seguridad y conformidad, son seguros para su uso empresarial y ofrecen un rendimiento fiable. Simplifican los flujos de trabajo y aumentan la confianza, por lo que son ideales tanto para desarrolladores individuales como para grandes empresas.

 

* Disponibles próximamente

¿Cuándo estarán disponibles los servidores MCP de Autodesk?

Autodesk tiene previsto lanzar servidores MCP de confianza en un futuro muy próximo. Los interesados pueden visitar https://feedback.autodesk.com/enter/ para conocer los servidores MCP disponibles y probar los prototipos en versión beta y las pruebas de concepto.

¿Utiliza Autodesk datos de estudiantes para entrenar los modelos de IA?

Autodesk no utiliza datos personales de estudiantes ni contenido generado por ellos para realizar entrenamientos.

¿Los productos con funciones de inteligencia artificial cumplen con la legislación en materia de privacidad de los estudiantes?

Autodesk cumple con las leyes aplicables sobre privacidad de los estudiantes.

