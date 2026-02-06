Servidores MCP de Autodesk

El protocolo de contexto de modelo (MCP) es una estructura de código abierto diseñada para estandarizar la forma en que los sistemas de IA, sobre todo, los modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM), interactúan con herramientas, fuentes de datos y servicios externos. Considérelo como el USB-C de la IA, es decir, un conector universal que permite a los modelos conectarse a un ecosistema digital más amplio.
Los servidores de protocolo de contexto de modelo (MCP) son servicios que marcan un paso fundamental hacia la aplicación de flujos de trabajo de IA centrados en los agentes, ya que proporcionan la infraestructura necesaria para que la IA lleve a cabo acciones en el mundo real a través de API. Al eliminar la necesidad de código personalizado para crear conexiones seguras entre sistemas, los servidores MCP permiten a cualquier usuario activar flujos de trabajo eficaces mediante indicaciones en lenguaje natural.