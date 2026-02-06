Con tecnología de Autodesk AI

Autodesk Assistant

Información autónoma. Flujos de trabajo más inteligentes. En el software que le encanta y en el que confía.

Su partner de IA basada en agentes para el diseño y la fabricación

Con Autodesk Assistant, la IA maximiza su potencial y creatividad. Todos los miembros del equipo pueden utilizar agentes inteligentes fiables y seguros para agilizar el proceso de diseño y fabricación de cualquier producto.

Autodesk Assistant ofrece respuestas en tiempo real, información proactiva y recomendaciones personalizadas que transforman los flujos de trabajo de diseño y fabricación e impulsan la productividad mediante análisis avanzados e información predictiva. Se integra a la perfección con los productos de Autodesk y las herramientas de terceros, lo que proporciona una experiencia colaborativa unificada y simplifica la toma de decisiones, al mismo tiempo que protege y mantiene seguros sus datos.

Una puerta de enlace inteligente para una experiencia de diseño unificada e integrada

Asistencia conversacional específica del sector

Con una amplia experiencia en flujos de trabajo, procesos y finalidad del diseño del sector, comprende lo que está tratando de diseñar o crear y le ayuda a conseguirlo más rápido con el modelado y la ejecución 3D contextuales.

 

Experiencia de IA basada en agentes unificada y de confianza

Los mejores agentes aparecen donde y cuando los necesita. Con Autodesk Assistant, puede aprovechar las eficaces funciones de las herramientas y los productos que ya utiliza sin necesidad de cambiar de programa ni interrumpir su flujo de trabajo.

 

Flujos de trabajo de diseño y fabricación mejorados

Con Autodesk Assistant no solo gana velocidad, sino que también aumenta su productividad. Bajo su dirección, puede abordar tareas de diseño y creación en tiempo real de forma autónoma y dentro de su flujo de trabajo.

 

Autodesk Assistant en las herramientas que ya utiliza
Autodesk Revit

Autodesk Revit

Autodesk Assistant proporciona búsquedas con lenguaje natural guiadas por IA cuando se usa la función de ayuda o se inicia contacto con el servicio de soporte. 

Más información
AutoCAD

Autodesk AutoCAD

Acceda cómodamente a soluciones y soporte útiles generados por IA en AutoCAD con Autodesk Assistant. Formule preguntas relacionadas con las funciones de AutoCAD y resuelva los problemas de diseño sin salir del área de trabajo.

Más información
Autodesk Construction Cloud

Autodesk Construction Cloud

Aumente la productividad con Autodesk Assistant en Autodesk Construction Cloud. Obtenga asistencia basada en Autodesk AI directamente en las herramientas en las que trabajan los equipos para acceder a los datos, validarlos y resumirlos. Utilice indicaciones de ejemplo, escriba las suyas propias, guárdelas en su biblioteca de indicaciones y vea el historial completo del chat.

Más información
Fusion

Autodesk Fusion

Autodesk Assistant proporciona información contextual y directrices en Fusion, además de vínculos a recursos de ayuda, foros y otras fuentes de datos para obtener asesoramiento. Esta tecnología puede incluso interactuar con los proyectos y actúa en nombre de los usuarios.

Más información

Ventajas

Recuperación inteligente e información práctica

Acceda a recomendaciones personalizadas e información pertinente para optimizar los flujos de trabajo de diseño y fabricación.

Asistencia por chat en tiempo real

Formule preguntas en lenguaje natural y reciba respuestas concisas con vínculos a las fuentes para resumir rápidamente la información e impulsar flujos de trabajo eficientes.

Selección de productos y acciones administrativas

Configure rápidamente proyectos añadiendo usuarios, reasignando tareas y editando permisos de forma masiva para promover una gestión de proyectos ágil y eficiente.

Verificación autónoma de normas

Verificación de las normas del sector y de la empresa: compruebe los modelos, las especificaciones y las planificaciones para identificar y reducir los riesgos y mantener la coordinación entre los resultados.

Preguntas frecuentes

¿Autodesk Assistant es IA basada en agentes?

Sí, Autodesk Assistant es una interfaz basada en agentes que detecta la intención del usuario a partir de indicaciones, dirige estas a varios agentes y organiza y coordina tareas complejas para completar el flujo de trabajo del usuario.

Si Autodesk Assistant es una IA basada en agentes, ¿cómo se reduce el riesgo en cuanto a los tipos de tareas que se le ordena realizar?

Autodesk Assistant incluye medidas de seguridad integradas que garantizan una experiencia segura y conforme a las preferencias de privacidad establecidas en la cuenta de Autodesk Account. Si una pregunta queda fuera del ámbito de los retos del sector del diseño y la fabricación, Autodesk Assistant redirigirá su flujo de trabajo a uno compatible con los productos de Autodesk o con aplicaciones de terceros conectadas.

¿Cómo funciona Autodesk Assistant con servidores MCP?

Autodesk Assistant incorpora un cliente MCP (protocolo de contexto de modelo), que se conecta a servidores MCP para solicitar datos o herramientas, completar tareas e interactuar con las API de los productos. Admitirá tanto servidores MCP de escritorio (locales) como basados en la nube.

¿Puedo utilizar Autodesk Assistant en todos los productos?

Autodesk Assistant está disponible actualmente junto con muchos de los productos de la cartera de software de diseño y fabricación de Autodesk, incluidos AutoCAD, Revit, Fusion y Autodesk Construction Cloud. Nuestro objetivo es consolidarla como la interfaz de IA basada en agentes para el diseño y la fabricación, y estamos trabajando activamente para integrar sus funciones en más productos cada día. Nos esforzamos por añadir funciones a Autodesk Assistant que permitan una experiencia completa entre productos y lanzaremos estas prestaciones a los clientes a través de una versión beta pública el año que viene.

¿Puedo desactivar Autodesk Assistant?

No, no se puede desactivar Autodesk Assistant. Sin embargo, Autodesk Assistant responde a la interacción humana deliberada y los usuarios pueden elegir si desean utilizar esta herramienta o no.

¿Autodesk ofrece servidores MCP fuera de Autodesk Assistant?

Autodesk tiene previsto lanzar servidores MCP de confianza a través de nuestra App Store. Los interesados pueden visitar https://feedback.autodesk.com/enter/ para conocer los servidores MCP disponibles y probar los prototipos en versión beta y las pruebas de concepto.

¿Cuál es la diferencia entre Autodesk Assistant (integrado en el producto) y Autodesk Assistant (.com)?

Nuestra intención es ofrecer a los clientes una experiencia integrada y conectada de un asistente basado en agentes. La versión integrada en los productos y la versión .com de Autodesk Assistant se fusionarán para convertirse en una única herramienta. Esto significa que los clientes podrán seleccionar productos y realizar acciones administrativas desde Autodesk Assistant sin necesidad de salir de la solución en la que están trabajando. 

 

Además, Autodesk Assistant permitirá completar diseños complejos y crear flujos de trabajo dentro del producto mediante indicaciones. Seguimos desarrollando estas integraciones con funciones nuevas cada día. Actualmente, los clientes pueden disfrutar de esta funcionalidad en AutoCAD y podrán interactuar con esta experiencia conectada en AutoCAD, Fusion, Revit, Vault y Civil3D con el próximo lanzamiento de la versión beta de Autodesk Assistant el año que viene.

Ver más preguntas frecuentes