Nuestra intención es ofrecer a los clientes una experiencia integrada y conectada de un asistente basado en agentes. La versión integrada en los productos y la versión .com de Autodesk Assistant se fusionarán para convertirse en una única herramienta. Esto significa que los clientes podrán seleccionar productos y realizar acciones administrativas desde Autodesk Assistant sin necesidad de salir de la solución en la que están trabajando.
Además, Autodesk Assistant permitirá completar diseños complejos y crear flujos de trabajo dentro del producto mediante indicaciones. Seguimos desarrollando estas integraciones con funciones nuevas cada día. Actualmente, los clientes pueden disfrutar de esta funcionalidad en AutoCAD y podrán interactuar con esta experiencia conectada en AutoCAD, Fusion, Revit, Vault y Civil3D con el próximo lanzamiento de la versión beta de Autodesk Assistant el año que viene.