Autodesk AI

IA en el sector de la arquitectura y la ingeniería

Flujos de trabajo basados en IA para soluciones integrales.

El valor de la IA en la arquitectura y la ingeniería

Autodesk AI se ha creado para diseñadores e ingenieros que desean agilizar su progreso sin comprometer su visión. Nuestras herramientas se han diseñado para agilizar los plazos de los proyectos sin perder el control y poder modificarlos y dirigirlos sin necesidad de apartarse de la intención creativa. Tanto si se dedica a la planificación o la conceptualización como al análisis, Autodesk AI le ayuda en todas las fases del ciclo de vida de los proyectos de arquitectura, ingeniería y construcción. Además, como la confianza es importante, somos transparentes con respecto al entrenamiento de nuestra IA y al uso de sus datos para que pueda realizar sus entregas con total tranquilidad.

Principales resultados para los clientes

Automatizar los flujos de trabajo

Agilice las tareas repetitivas, aunque necesarias, para poder dedicar más tiempo a las decisiones creativas.

Aumentar los diseños en tiempo real

Tome decisiones fundamentadas durante todo el proceso de diseño con análisis y simulaciones basados en IA que le ayudarán a alcanzar los resultados deseados para su proyecto. 

Tomar decisiones basadas en IA

Autodesk AI ayuda a los usuarios a convertir enormes cantidades de datos en información útil en tiempo real que pone de relieve lo más importante para crear las soluciones más inteligentes.

¿Por qué utilizar Autodesk IA?

Porque creemos que la IA debe estar a su servicio y no al revés. Autodesk AI se basa en estos tres principios fundamentales: control creativo, integración de flujos de trabajo y transparencia de confianza. Nuestras herramientas se han diseñado para integrarse en sus flujos de trabajo, adaptarse a sus procesos y respetar sus datos. Por eso, empresas de arquitectura e ingeniería de todo el mundo confían en Autodesk para hacer realidad sus ideas más ambiciosas.

Herramientas de Autodesk AI en arquitectura e ingeniería

Análisis en tiempo real en Forma

Autodesk Forma

Análisis en tiempo real

Realice análisis predictivos del viento y el ruido en tiempo real para poder tomar decisiones de diseño inteligentes que mejoren los resultados.

 

Análisis de carbono incorporado en Forma

Autodesk Forma

Análisis de carbono incorporado

Esta función proporciona resultados casi instantáneos al detallar los datos de carbono incorporado del ciclo de vida con visualizaciones e información accesibles.

 

Automatización de emplazamientos en Forma

Autodesk Forma

Automatización del emplazamiento

Esta función agiliza considerablemente el proceso de diseño de la disposición del emplazamiento y del edificio, lo que permite a los usuarios explorar y evaluar una gama más amplia de opciones.

 

Herramienta de inundaciones con aprendizaje automático en Autodesk InfoDrainage

Autodesk InfoDrainage

Herramienta de análisis de inundaciones con aprendizaje automático

Prediga mapas de inundaciones de forma rápida y precisa al aplicar agua sobre la superficie del terreno, al mismo tiempo que se destacan los mejores lugares para estructuras de almacenamiento y controles de aguas pluviales, como estanques y paulares.

 

Autodesk Assistant en AutoCAD

Autodesk AutoCAD

Autodesk Assistant

Utilice la IA conversacional para acceder cómodamente a soluciones y soporte útiles generados por IA en relación con AutoCAD.

 

Importar marcas de revisión y Asistente de marcas de revisión en AutoCAD

Autodesk AutoCAD

Importar marcas de revisión y Asistente de marcas de revisión

Las funciones Importar marcas de revisión y Asistente de marcas de revisión permiten a los usuarios importar marcas de revisión directamente en el entorno de AutoCAD y les guía para incorporarlas automáticamente al diseño.

 

Asesor de macros en AutoCAD

Autodesk AutoCAD

Mi información: Asesor de macros

Ofrece consejos seleccionados e información valiosa en el momento y el contexto adecuados para aumentar la productividad. 

 

Diseño generativo en Revit

Autodesk Revit

Diseño generativo

Genere rápidamente alternativas de diseño en función de los objetivos, las restricciones y la información recibida para poder identificar las opciones con un mejor rendimiento al tomar decisiones basadas en datos.

Tarjeta de transparencia de IA de Importar marcas de revisión y Asistente de marcas de revisión en Revit

IA responsable que impulsa la creatividad

La IA debería ofrecer a los diseñadores, los arquitectos y los ingenieros las herramientas necesarias para dedicarse a las tareas que más les apasionan. Por eso, nuestra IA se ha diseñado para ser eficaz, ya que agiliza los flujos de trabajo para aumentar la capacidad de los proyectos, ofrece información predictiva mediante el análisis de los datos de los proyectos y mejora la exploración creativa gracias a la automatización de las tareas tediosas. Nuestras herramientas de IA son transparentes y se han diseñado por los profesionales que las utilizan.

Estamos creando una IA en la que puede confiar porque el futuro del entorno construido depende de ello.

Informe "2025 State of Design & Make"

¿Qué piensan realmente los líderes de la arquitectura y la ingeniería sobre la IA?

Nuestro informe 2025 State of Design & Make refleja una caída mundial de la confianza en todos los sectores. Esto indica que la IA está siguiendo el clásico ciclo de exageración tecnológica conforme los líderes se enfrentan a la realidad de la implementación, a la continua escasez de habilidades técnicas y a las limitaciones de la tecnología actual. A pesar de estos desafíos, la mayoría de los líderes dicen que aumentarán su inversión en tecnología de IA en los próximos años.

Productos destacados

Autodesk Forma

Mejore los resultados de los proyectos con herramientas de modelado y diseño conceptuales, y análisis en tiempo real.

AutoCAD

Herramientas de CAD 2D y 3D con información mejorada, automatizaciones basadas en IA y funciones de colaboración. La suscripción inc AutoCAD en equipos de escritorio, la inc y dispositivos móviles, además de siete conjuntos de herramientas especializados.

Revit

Planifique, diseñe, construya y gestione edificios con herramientas eficaces para BIM (Building Information Modeling).

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son las aplicaciones comunes de la IA en la arquitectura y la ingeniería?

Hoy en día, los profesionales de la arquitectura y la ingeniería pueden automatizar los procesos, aumentar la eficiencia e impulsar la creatividad y la innovación con las funciones basadas en IA de las soluciones de productos AECO de Autodesk. Ya sea mediante análisis medioambientales en tiempo real en Forma, modelado generativo para sistemas de drenaje en Civil 3D, iteraciones más rápidas en AutoCAD o flujos de trabajo más inteligentes de exploración en BIM con Recap Pro, Autodesk AI permite a nuestros clientes no solo trabajar mejor y de forma más eficiente, sino también entregar proyectos con resultados sostenibles.

¿Qué funciones de Autodesk AI están disponibles actualmente en AutoCAD?

Autodesk AI ayuda a los usuarios de AutoCAD a agilizar las tareas que antes resultaban tediosas y repetitivas, lo que les permite dedicar más tiempo a la creación y la exploración. Funciones como Mi información: Asesor de macros, Importación de marcas de revisión y Asistente de marcas de revisión, Bloques inteligentes y muchas más están disponibles en AutoCAD. Obtenga más información aquí.

¿Qué funciones de Autodesk AI están disponibles actualmente en Forma?

Forma incluye una lista cada vez mayor de funciones basadas en IA, entre las que se incluyen el análisis rápido del ruido y el viento, la optimización de emplazamientos y el carbono incorporado. Obtenga más información aquí.