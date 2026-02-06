IA en el sector de la arquitectura y la ingeniería

La IA debería ofrecer a los diseñadores, los arquitectos y los ingenieros las herramientas necesarias para dedicarse a las tareas que más les apasionan. Por eso, nuestra IA se ha diseñado para ser eficaz, ya que agiliza los flujos de trabajo para aumentar la capacidad de los proyectos, ofrece información predictiva mediante el análisis de los datos de los proyectos y mejora la exploración creativa gracias a la automatización de las tareas tediosas. Nuestras herramientas de IA son transparentes y se han diseñado por los profesionales que las utilizan.

Estamos creando una IA en la que puede confiar porque el futuro del entorno construido depende de ello.