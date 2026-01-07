Autodesk NavPack: uso de la IA para un diseño basado en el rendimiento

Incorpore información sobre el rendimiento en tiempo real como parte del proceso de diseño para aumentar la calidad del producto.

Imagen por gentileza de VWGI (Carsten Othmer)

Three screens display iterations of a car using Autodesk NAVPACK AI-accelerated engineering
 Fije el precio durante 3 años
Pague con Flex por el uso ocasional que se haga de los productos
Garantía de reembolso de hasta 30 días
Vea más razones para comprar en Autodesk

¿Qué es Autodesk NavPack?

Autodesk NavPack revoluciona el proceso de desarrollo de productos con herramientas basadas en IA que fomentan la colaboración interdisciplinar, aprovechan la experiencia de la organización y ofrecen a los diseñadores información más precisa con mayor antelación, lo que permite mejorar la calidad del producto y reducir el tiempo de introducción en el mercado.

  • Agilice la optimización del diseño: reduzca las iteraciones manuales y acelere el desarrollo de productos.

  • Mejore el rendimiento de los productos: optimice los diseños para aumentar la eficiencia estructural, térmica y de dinámica de fluidos.

  • Optimice los flujos de trabajo de ingeniería: simplifique los procesos, reduzca los pasos manuales y mejore el rendimiento de los productos.

  • Aproveche la experiencia: utilice los datos existentes para incorporar la inteligencia al proceso.

¿Qué es Autodesk NavPack?

Autodesk NavPack revoluciona el proceso de desarrollo de productos con herramientas basadas en IA que fomentan la colaboración interdisciplinar, aprovechan la experiencia de la organización y ofrecen a los diseñadores información más precisa con mayor antelación, lo que permite mejorar la calidad del producto y reducir el tiempo de introducción en el mercado.

  • Agilice la optimización del diseño: reduzca las iteraciones manuales y acelere el desarrollo de productos.

  • Mejore el rendimiento de los productos: optimice los diseños para aumentar la eficiencia estructural, térmica y de dinámica de fluidos.

  • Optimice los flujos de trabajo de ingeniería: simplifique los procesos, reduzca los pasos manuales y mejore el rendimiento de los productos.

  • Aproveche la experiencia: utilice los datos existentes para incorporar la inteligencia al proceso.

¿Por qué utilizar Autodesk NavPack? 

Agilización de las decisiones de diseño 

Reduzca los largos ciclos de prueba mediante la simulación en tiempo real.

Innovación y adaptación

Explore más opciones con antelación e incorpore la inteligencia al proceso.

Mejora de la colaboración 

Aumente la productividad y colabore de forma eficaz con equipos interfuncionales.

¿Qué se puede hacer con NavPack? 

Gráfico del flujo de trabajo que muestra cómo los ciclos de diseño acelerados por IA pueden reducir el tiempo de simulación
Herramientas digitales basadas en IA como soluciones integrales

Reduzca el tiempo de simulación de horas a segundos

Autodesk NavPack permite evaluar más opciones en una fase más temprana del proceso de desarrollo. Este aprendizaje se incorpora después en los flujos de trabajo existentes, integrándose en el proceso en lugar de añadirse como un paso posterior. El resultado es una toma de decisiones más eficiente, un proceso más ágil y una reducción de los riesgos.

Las predicciones de IA en tiempo real optimizan el diseño y el rendimiento al instante

Obtenga predicciones de diseño en tiempo real

Los ingenieros pueden explorar opciones de diseño de forma interactiva con NavPack, interactuando con Alias, Blender, Paraview y paneles personalizados para obtener información instantánea sobre el rendimiento y la viabilidad. NavPack se integra con los flujos de trabajo existentes para visualizar el rendimiento en tiempo real y optimizar los diseños.

¿Qué solución de NavPack es la adecuada para usted? 

NavPack Core 

Kit de herramientas de software para entrenar y aplicar modelos de predicción para la simulación y el análisis en tiempo real

 

NavPack Design 

Herramienta de diseño interactiva para acceder a predicciones de rendimiento y optimizaciones de diseño casi en tiempo real y aplicarlas como parte de su flujo de trabajo de diseño

Más información sobre NAVASTO

Vídeo: Más información sobre el entrenamiento de redes neuronales gráficas

SEMINARIO WEB

Entrenamiento de redes neuronales gráficas para CFD 

El Dr. Jakob Lohse explica cómo entrenar redes neuronales gráficas con datos de CFD.

Ver el vídeo (40:49 min)
Vídeo: Vea una entrevista con Matthias Bauer en la que habla sobre la ingeniería basada en IA

PODCAST

Ingeniería acelerada por IA 

Matthias Bauer habla sobre la ingeniería acelerada por IA y comenta las ideas equivocadas más comunes sobre la inteligencia artificial.

 

Ver el vídeo (35:51 min)
Vídeo: Matthias Bauer nos habla de cómo la IA agiliza la obtención de información de ingeniería

ENTREVISTA

El papel de la IA en la ingeniería 

Descubra cómo la IA en ingeniería agiliza la obtención de información en lugar de reemplazar las simulaciones.

 

Ver el vídeo (6 min)

Preguntas frecuentes 

¿Para qué se utiliza Autodesk NavPack?

Autodesk NavPack es una solución basada en IA diseñada para agilizar los procesos de ingeniería y diseño. Se utiliza principalmente para mejorar la eficiencia en el desarrollo de productos, acortar los ciclos de iteración y aumentar la precisión del diseño en sectores como el automovilístico, el aeroespacial y el de la fabricación. Autodesk NavPack utiliza modelos predictivos y diseño generativo para proporcionar información en tiempo real sobre el rendimiento, la estructura y los materiales elegidos.

¿Quiénes son los usuarios de Autodesk NavPack?

Autodesk NavPack lo emplean los siguientes usuarios:

 

  • Los equipos de diseño e ingeniería que necesitan iterar rápidamente y crear productos de mayor calidad.
  • Los equipos de investigación y desarrollo centrados en crear productos de última generación con un mayor rendimiento.
  • Los fabricantes de automóviles que optimizan la aerodinámica, las funciones de seguridad y los diseños estructurales de los vehículos en las primeras fases de desarrollo del producto.
  • Las empresas aeroespaciales que perfeccionan la aerodinámica y los sistemas de propulsión como parte del proceso de diseño.
  • Los fabricantes que desean reducir los costes de desarrollo, agilizar la creación de prototipos y acelerar la comercialización.

¿Qué diferencia a Autodesk NavPack de otras herramientas de diseño?

NavPack se diferencia por ofrecer procesos de simulación y optimización mejorados con IA que se integran a la perfección en los flujos de trabajo de diseño existentes. Al aprovechar los datos existentes de herramientas CAE validadas, los modelos de aprendizaje automático de NavPack ofrecen información en tiempo real y conocimientos predictivos, lo que reduce considerablemente los ciclos de diseño. Entre los principales factores diferenciadores, se incluyen los siguientes:

  • Información de simulación en tiempo real para la validación del diseño y las predicciones de rendimiento
  • Integración perfecta con las herramientas de ingeniería existentes (por ejemplo, software CAD, Blender y plataformas de simulación)
  • Características de diseño generativo que ayudan a ampliar los límites de la forma y la función 
  • Requisitos mínimos de datos que permiten una optimización más rápida y rentable
  • Herramientas de colaboración que permiten a los equipos colaborar y tomar decisiones basadas en recomendaciones por IA 

Estas funciones convierten a NavPack en una solución más eficiente, rentable y escalable que las herramientas de diseño tradicionales.

¿Qué sectores se benefician de la tecnología de Autodesk NavPack?

Nuestras soluciones de IA ayudan a los sectores que requieren simulación avanzada y optimización del diseño, entre los que se incluyen:

  • Automoción (aerodinámica, simulaciones de colisiones y estructuras ligeras) 

  • Sector aeroespacial (CFD, optimización estructural y sistemas de propulsión)

  • Fabricación (procesamiento de materiales y mantenimiento predictivo) 

¿Cómo se integra la IA de NavPack con las herramientas de ingeniería existentes?

NavPack se integra a la perfección con herramientas como Blender, software CAD y plataformas de simulación, lo que permite a los ingenieros aplicar optimizaciones basadas en IA sin interrumpir sus flujos de trabajo.

¿En qué sistema operativo se ejecuta NavPack?

NavPack puede ejecutarse en Microsoft® Windows® y Linux®. Consulte Requisitos del sistema de NavPack para obtener más información.

¿Qué versiones de NavPack puedo usar?

La suscripción a NavPack le da acceso a cualquier versión disponible del producto. Para acceder al producto, póngase en contacto con el

representante de NAVASTO.

¿La descarga del software NavPack está disponible a través de Autodesk Account?

No, la descarga de software seguirá estando disponible a través de los sistemas previos a la adquisición hasta que NavPack se integre por completo en la cartera de productos de Autodesk.

¿Puedo instalar NavPack en varios ordenadores?

Sí, puede instalar NavPack en cualquier equipo de la red en la que el acceso al software se gestione mediante el número de suscripciones disponibles.

¿Tengo que asignar acceso a usuarios específicos o iniciar sesión para usar NavPack?

No, NavPack utiliza una suscripción de red con un servidor de licencias designado y una licencia instalada en la red local.

¿Cómo puedo reducir el tiempo de puesta en marcha para empezar a aprovechar el valor de mi suscripción?

Hable con su representante sobre la oferta del servicio de incorporación a NavPack y otros servicios disponibles centrados en mejorar las habilidades de los usuarios de NavPack para garantizar el máximo aprovechamiento de su suscripción lo antes posible.

Ver más