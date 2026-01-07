Autodesk NavPack es una solución basada en IA diseñada para agilizar los procesos de ingeniería y diseño. Se utiliza principalmente para mejorar la eficiencia en el desarrollo de productos, acortar los ciclos de iteración y aumentar la precisión del diseño en sectores como el automovilístico, el aeroespacial y el de la fabricación. Autodesk NavPack utiliza modelos predictivos y diseño generativo para proporcionar información en tiempo real sobre el rendimiento, la estructura y los materiales elegidos.