NavPack se diferencia por ofrecer procesos de simulación y optimización mejorados con IA que se integran a la perfección en los flujos de trabajo de diseño existentes. Al aprovechar los datos existentes de herramientas CAE validadas, los modelos de aprendizaje automático de NavPack ofrecen información en tiempo real y conocimientos predictivos, lo que reduce considerablemente los ciclos de diseño. Entre los principales factores diferenciadores, se incluyen los siguientes:
- Información de simulación en tiempo real para la validación del diseño y las predicciones de rendimiento
- Integración perfecta con las herramientas de ingeniería existentes (por ejemplo, software CAD, Blender y plataformas de simulación)
- Características de diseño generativo que ayudan a ampliar los límites de la forma y la función
- Requisitos mínimos de datos que permiten una optimización más rápida y rentable
- Herramientas de colaboración que permiten a los equipos colaborar y tomar decisiones basadas en recomendaciones por IA
Estas funciones convierten a NavPack en una solución más eficiente, rentable y escalable que las herramientas de diseño tradicionales.