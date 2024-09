Autodesk mener, at automatiseringsteknologi, herunder kunstig intelligens, er nødvendig for, at virksomheder og samfundet som helhed kan imødekomme behovene hos den voksende og stadigt mere urbaniserede globale befolkning. Vi ved, at teknologiske forandringer medfører forstyrrelser – og Autodesk bestræber sig på at hjælpe folk til tilpasning og trivsel. Vi mener, at medarbejdere kan få gavn af et mindset med fokus på kontinuerlig læring, at tilegne sig efterspurgte færdigheder og at sikre sig de mest tilfredsstillende roller.