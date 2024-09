Forschungsgebiet:

Fertigung

Ort:

Toronto

Mit Cortex Design werden Konzepte Realität. Cortex ist Mitglied des Autodesk Technology Centers Outsight Network-Programms und arbeitet in erster Linie mit Erfindern und Unternehmen aus den Bereichen Medizin und Biowissenschaften zusammen. Cortex vereint Konzeptstudien, schnelle Prototyperstellung, behördliche Beratung und Fertigungsdienste unter einem Dach. Im Zuge dessen werden entweder Onshore-/Offshore-Auftragsfertigungsdienste unterstützt oder Pilotserien in den stetig wachsenden und anpassbaren hauseigenen Anlagen gefertigt. Dabei orientiert sich Cortex stets an der Methodik der ethnografischen Forschung, die den Bogen von vielversprechenden Technologien zu den oft verborgenen und unausgesprochenen Wünschen menschlicher Erfahrung spannt.

So hat sich Cortex beispielsweise mit Longan Vision, einem weiteren Mitglied des Outsight Network-Programms mit Sitz in Toronto, Kanada, zusammengetan, um an der Augmented-Reality-Brille Fusion Vision System (FVS) zu forschen und sie zu perfektionieren. Die FVS-Brille gestattet es Feuerwehrleuten dank Wärmebildtechnik, Umweltanalysen und Fernübertragung von Bildern, durch Rauch hindurchsehen. Nach einer Analyse von Erfordernissen der Feuerwehr und des regulatorischen Umfelds konfigurierte Cortex den FVS-Prototypen nicht nur neu, sondern half Longan auch dabei, sich zusätzliche Investitionen und einen Gold International Design Award zu sichern.

Die Community der Technology Centers ermöglichte es Cortex Design, sein Know-how bei der Eindämmung der COVID-19-Pandemie einzusetzen, und zwar zu einem Zeitpunkt, als dies am dringendsten nötig war. Im Frühjahr 2020 schlossen sich die über das Outsight Network organisierten Firmen Raytheon BBN Technologies, Cortex und Formlabs zur Entwicklung des Raytheon C-FAST zusammen. C-FAST ist ein COVID-19-Schnelltest für zu Hause und vereint die Genauigkeit von laborbasierten Polymerase-Kettenreaktionstests (PCR) mit der Geschwindigkeit und Zugänglichkeit von patientennahen (Point-of-Care, POC) Antigentests.

Für C-FAST wird Speichel anstelle von Nasenabstrichen als Probemittel verwendet, da Nasenabstriche bei zu Hause durchgeführten Tests anfälliger für Benutzerfehler und deshalb weniger zuverlässig sind. Der Speichel wird in ein verschließbares Einwegbehältnis gegeben, das dann in einer wiederverwendbaren Mikrofluidkammer analysiert wird.

Für das C-FAST-Projekt war Unterstützung bei mehreren Aspekten vonnöten, einschließlich Elastomerdichtungen zum Versiegeln der Behältnisse.Formlabs hatte erst vor Kurzem dank seines

Form 3-Druckers neue Materialien für den 3D-Druck solcher Elastomere entwickelt. Dies ermöglichte es Cortex, schnell etwa 20 Exemplare der Elastomerdichtungen als Prototyp herzustellen. Der Standardprozess zur Bestellung dieser Exemplare bei ausländischen Prototypenanbietern hätte unter normalen Umständen schon eine Woche oder mehr pro Produkt in Anspruch genommen. Cortex schätzte, dass sich dieser Zeitrahmen aufgrund der auf die Pandemie zurückzuführenden Lieferkettenunterbrechungen auf zwei bis drei Wochen pro Produkt ausdehnen würde. Stattdessen gelang es Cortex, mithilfe des Form 3-Druckers der Technology Centers und in Zusammenarbeit mit Mitwirkenden an der Purdue University, die ebenfalls über einen Form 3 verfügten, neue Exemplare in nur wenigen Tagen oder sogar über Nacht zu drucken.

Während des gesamten C-FAST-Projekts trug Cortex zur Entwurfsplanung, Entwicklung von mikrofluidischen Komponenten und Leiterplattenkonstruktion, Prototypenentwicklung, Testung, Einhaltung von Auflagen sowie zur Unterstützung bei der Fertigung bei. Die Chancen auf einen kommerziellen Vertrieb von C-FAST stehen gut, da das Projekt kostengünstige COVID-19-Tests in Laborqualität für zu Hause anbietet.