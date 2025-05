DWG-Viewer, -Editor und -Dateikonverter

Sie können in vielen Autodesk-Lösungen mit DWG-Dateien arbeiten, z. B. in AutoCAD, Revit und Inventor. Da DWG als gängiges Dateiformat in der Designbranche übernommen wurde, hat Autodesk das RealDWG® Development Toolkit lizenziert, mit dem Sie DWG- und DXF™-Dateien erstellen können, die den von Autodesk und dem TrustedDWG®-Verifizierungssystem festgelegten Standards entsprechen.