Neuronale Technologie

Diese neue generative KI-Technologie ist in der Lage, Entwürfe spontan auf der Grundlage von Text-Prompts und räumlichen Abhängigkeiten zu erstellen und damit bearbeitbare, präzise CAD-Geometrie zu generieren. Darüber hinaus kann neuronales CAD für Geometrie auch die Befehlsfolge in einem herkömmlichen parametrischen CAD-Softwarewerkzeug erzeugen, die zum Erstellen eines Objekts erforderlich ist. Ganz gleich, ob Sie organische, gebogene Oberflächen benötigen, wie sie häufig in Konsumgütern zu finden sind, oder ebene Flächen sowie klar definierte Kanten für mechanische Systeme – mit diesem brandneuen Ansatz, bei dem maschinelles Lernen zum Generieren von präziser Geometrie verwendet wird, transformieren Sie Ihre Arbeitsabläufe.