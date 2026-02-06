Autodesk AI

Neuronale Technologie

Geometriebezogene, generative KI-Grundlagenmodelle für Industrie- und Architektursysteme

Eine neue Klasse von KI-Modellen

Eine neue Klasse von KI-Modellen

Autodesk strebt nach einer neuen Klasse generativer KI-Technologien, die auf maschinellem Lernen und künstlichen neuronalen Netzen basieren. Die erste dieser Art ist neuronales CAD, eine Kategorie von generativen KI-Grundlagenmodellen, die im Hinblick auf CAD-Objekte trainiert werden. Autodesk geht weit über die einfache Integration großer Sprachmodelle in bestehende Lösungen hinaus und transformiert die herkömmlichen Software-Engines zum Erstellen von CAD-Geometrie. Diese neue Kategorie generativer KI-Grundlagenmodelle ebnet den Weg in die Zukunft vernetzter Design & Make-Prozesse.

Die nächste Welle generativer KI-Grundlagenmodelle

Neue Funktionen auf Basis dieser bahnbrechenden Grundlagenmodelle

Neuronales CAD für Geometrie

Neuronales CAD für Geometrie

Diese neue generative KI-Technologie ist in der Lage, Entwürfe spontan auf der Grundlage von Text-Prompts und räumlichen Abhängigkeiten zu erstellen und damit bearbeitbare, präzise CAD-Geometrie zu generieren. Darüber hinaus kann neuronales CAD für Geometrie auch die Befehlsfolge in einem herkömmlichen parametrischen CAD-Softwarewerkzeug erzeugen, die zum Erstellen eines Objekts erforderlich ist. Ganz gleich, ob Sie organische, gebogene Oberflächen benötigen, wie sie häufig in Konsumgütern zu finden sind, oder ebene Flächen sowie klar definierte Kanten für mechanische Systeme – mit diesem brandneuen Ansatz, bei dem maschinelles Lernen zum Generieren von präziser Geometrie verwendet wird, transformieren Sie Ihre Arbeitsabläufe.

 

Neuronales CAD für Gebäude

Neuronales CAD für Gebäude

Das neuronale CAD für Gebäude in Forma ist das erste AEC-Grundlagenmodell von Autodesk und ermöglicht Architekten einen schnellen Übergang zwischen frühen Entwurfskonzepten und detaillierteren Gebäudelayouts und -systemen. Mit diesem neuen Werkzeug können Sie nahtlos zwischen einem konzeptionellen Körpermodell und dem Grundrisslayout eines Gebäudes wechseln. Änderungen an einem Architektursystem werden unmittelbar auf die anderen Systeme übertragen. Autodesk wird weitere Architektursysteme in die Engine integrieren, was dem Hinzufügen neuer Sprachen zu einem großen Sprachmodell ähnelt.

 

KI-Forschung seit mehr als 15 Jahren

KI-Forschung seit mehr als 15 Jahren

Seit über 15 Jahren analysieren Autodesk-Forscher das Potenzial von KI, um die von uns betreuten kritischen Branchen und Kreativprofis zu unterstützen. Mit fast 100 begutachteten wissenschaftlichen Forschungsarbeiten ist Autodesk der weltweit führende Herausgeber von KI-Studien zu CAD-Geometrie. Einige dieser Forschungsarbeiten finden Sie in unserem Online-Katalog von Publikationen. Aufmerksame Leser dieser Studien erkennen den von Autodesk geplanten Weg in die Zukunft, in der KI-Werkzeuge aktuelle Arbeitsabläufe revolutionieren, Prozesse optimieren und Ergebnisse verbessern.

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Was ist neuronale Technologie?

Autodesk führt neuronale Technologie als breit gefächerte Thought-Leadership-Kategorie mit generativen KI-Grundlagenmodellen ein, die in Bezug auf professionelle Entwurfsdaten sowie Industrie- und Architektursysteme trainiert werden. Wir gehen von einer schnellen Weiterentwicklung der neuronalen Technologie aus, wodurch eine völlig neue Art von Design & Make-Software entsteht. Die Technologie kommt zunächst im Rahmen von neuen Modellen mit neuronaler CAD-Fähigkeit in Fusion und Forma zum Einsatz.

In welchen Autodesk-Lösungen werden diese neuen Arten von generativer KI verwendet?

Autodesk beabsichtigt, neue Funktionen auf Basis von generativer KI zu einem späteren Zeitpunkt in Forma und Fusion zu veröffentlichen.