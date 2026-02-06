Autodesk MCP-Server

Autodesk MCP-Server standardisieren den Design & Make-Kontext, um eine integrierte, sichere und skalierbare Zusammenarbeit über Werkzeuge und Teams hinweg zu ermöglichen.

Autodesk MCP-Server

Schnellere Entwürfe und bessere Umsetzung
mit vertrauenswürdigen MCP-Servern

KI ebnet den Weg zu beispielloser kreativer Geschwindigkeit. Komplexe, mehrstufige Arbeitsabläufe, die zuvor mehrere Tage in Anspruch nahmen, lassen sich nun in Form von natürlicher Sprache durchführen, sodass sich Konstrukteure, Auftragnehmer und das umfassendere Entwicklerökosystem verstärkt auf Innovationen statt Routineaufgaben konzentrieren können.

Autodesk integriert MCP-Server (Model Context Protocol) in sein Portfolio als nächsten Schritt bei der Weiterentwicklung von Autodesk Platform Services. Autodesk MCP-Server stellen Entwicklern und unabhängigen Softwareanbietern eine strukturiertere, KI-fähige Grundlage bereit, auf der sie aufbauen können. Dies erleichtert die Automatisierung von Arbeitsabläufen, die Integration in unsere Plattform und die Skalierung von Lösungen ohne großen individuellen Aufwand.

Warum Autodesk MCP-Server?

Warum Autodesk MCP-Server?

Autodesk MCP-Server* sind verwaltete, produktionsreife Konnektoren, die speziell für Design & Make-Agentenabläufe entwickelt wurden. Sie basieren auf unseren Sicherheits- und Compliance-Standards und sind auf den sicheren Einsatz in Unternehmen und eine zuverlässige Leistung ausgelegt. Sie vereinfachen Arbeitsabläufe und stärken das Vertrauen, wodurch sie sich sowohl für einzelne Entwickler als auch für große Organisationen eignen.

* Demnächst verfügbar

Vorteile von Autodesk MCP-Servern

Sicherheit der Enterprise-Klasse

Entwickelt gemäß den Sicherheits- und Compliance-Standards von Autodesk, einschließlich integrierter Authentifizierung, Berechtigungen und Datensicherheitsmaßnahmen.

Zuverlässig und stabil

Gehostet von Autodesk mit Schutz vor API-Änderungen.

Kontextbezogen

Konzipiert, um Modell-, Projekt- und Benutzerkontext als Eingabe zu empfangen und darauf basierend situationsgerechte Antworten für Design & Make-Anwendungsfälle zu geben.

Vorgabemäßig intelligent

Eingebettet in die Autodesk-Logik, sodass Sie nicht jedes Detail angeben müssen.

Beta-Versionen von Autodesk MCP-Servern – demnächst verfügbar!

Autodesk MCP-Server fungieren als leistungsstarke Konnektoren, die es KI-Systemen ermöglichen, reale Maßnahmen zu ergreifen, bei denen Qualität, Sicherheit und Zuverlässigkeit priorisiert werden. Dank unserer hochwertigen MCP-Server sind Ihre Teams in der Lage, Design & Make-Arbeitsabläufe in großem Umfang durchzuführen, ohne dabei an Kontrolle oder Leistung einzubüßen. 

Autodesk MCP-Server für Revit

Autodesk MCP-Server für Revit

Erschließen Sie neue Möglichkeiten in Revit für nahtlose Verbindungen, Automatisierungen und Innovationen mithilfe der nächsten Generation intelligenter Werkzeuge.

 

Autodesk MCP-Server für Modelldaten-Explorer

Autodesk MCP-Server für Modelldaten-Explorer

Nutzen, visualisieren und untersuchen Sie die Modelldaten (Volumen, Flächen, Anzahl usw.) für über 70 Dateiformate, die von APS unterstützt werden.

 

Autodesk MCP-Server für Fusion-Daten

Autodesk MCP-Server für Fusion-Daten

Laden Sie Fusion-Teamkollegen ein, verwalten Sie Projekte, suchen Sie nach Daten, und fügen Sie Komponenteneigenschaften hinzu.

 

Autodesk MCP-Server für Revit

Autodesk MCP-Server für Hilfeinhalte

Erhalten Sie sofortige Unterstützung mit KI-generierten Lernprogrammen, Leitfäden, Fehlerbehebungsressourcen und vielem mehr auf Basis von Hilfeinhalten für mehr als 110 Autodesk-Produkte.

KI für Entwickler

KI für Entwickler

Erfahren Sie, wie KI die Entwicklung, Automatisierung und Optimierung von Software grundlegend verändert.

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Was sind MCP-Server (Model Context Protocol)?

Model Context Protocol (MCP) ist ein Open-Source-Framework, das die Interaktion von KI-Systemen, insbesondere von großen Sprachmodellen (Large Language Models, LLMs), mit externen Werkzeugen, Services und Datenquellen standardisiert. Stellen Sie es sich als den USB-C-Standard der KI vor: ein universeller Konnektor, durch den Modelle mit dem umfassenderen digitalen Ökosystem verbunden werden.

 

MCP-Server kennzeichnen einen entscheidenden Schritt zur Realisierung von agentischeren KI-Arbeitsabläufen und stellen die notwendige Infrastruktur bereit, um reale Aktionen über APIs durchzuführen. Da kein benutzerdefinierter Code mehr erforderlich ist, um sichere Verbindungen zwischen Systemen herzustellen, ermöglichen es MCP-Server allen Benutzern, leistungsstarke Prozesse mit Prompts auf Basis von natürlicher Sprache zu implementieren.

Warum sollte ich MCP-Server für mein Unternehmen in Erwägung ziehen?

Es geht um drei wesentliche gleichzeitige KI-Fortschritte, die die Art und Weise, wie KI Ihre Arbeitsabläufe unterstützt, schnell verändern.

  • Zunächst wird KI zunehmend intelligenter, und ihre Fähigkeit, Benutzerabsichten zu verstehen und sich daran zu erinnern, verbessert sich deutlich. 

  • Darüber hinaus ist KI in der Lage, einfache Sprache in Code umzuwandeln, sodass Benutzer ihre Anfragen in Form von normalen, alltäglichen Formulierungen gestalten können.

  • Zu guter Letzt helfen MCP-Server der KI dabei, sich mit Unternehmenswerkzeugen und -daten zu verbinden, um konkrete Maßnahmen zu ergreifen, anstatt nur darüber zu sprechen. 

In Kombination tragen diese drei Fortschritte dazu bei, dass sich KI vom nützlichen Chatbot zu einem leistungsstarken Arbeitspartner entwickelt. Angesichts der Tatsache, dass diese Fähigkeiten immer weiter ausgebaut werden, verändern sich unsere Arbeitsmethoden grundlegend – von den Aufgaben, für die wir Zeit aufwenden, bis hin zu den Ergebnissen, die sich erreichen lassen.

Warum sollte ich Autodesk MCP-Server anstelle von anderen MCP-Anbietern verwenden?

Autodesk MCP-Server* sind verwaltete, produktionsreife Konnektoren, die speziell für Design & Make-Agentenabläufe entwickelt wurden. Sie basieren auf unseren Sicherheits- und Compliance-Standards und sind auf den sicheren Einsatz in Unternehmen und eine zuverlässige Leistung ausgelegt. Sie vereinfachen Arbeitsabläufe und stärken das Vertrauen, wodurch sie sich sowohl für einzelne Entwickler als auch für große Organisationen eignen.

 

* Demnächst verfügbar

Wann werden Autodesk MCP-Server verfügbar sein?

Autodesk plant, vertrauenswürdige MCP-Server in naher Zukunft zu veröffentlichen. Interessenten können sich unter https://feedback.autodesk.com/enter/ ansehen, welche MCP-Server zur Verfügung stehen, und mit Beta-Prototypen sowie Machbarkeitsnachweisen experimentieren.

Setzt Autodesk Daten von Schülern und Studierenden ein, um seine KI-Modelle zu trainieren?

Autodesk verwendet für das KI-Training weder personenbezogene Daten noch generierte Inhalte von Schülern und Studierenden.

Entsprechen Produkte mit KI-Funktionen den Datenschutzgesetzen in Bezug auf Schüler und Studierende?

Autodesk hält die geltenden Gesetze rund um den Datenschutz von Schülern und Studierenden ein.

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