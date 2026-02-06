Autodesk MCP-Server

Model Context Protocol (MCP) ist ein Open-Source-Framework, das die Interaktion von KI-Systemen, insbesondere von großen Sprachmodellen (Large Language Models, LLMs), mit externen Werkzeugen, Services und Datenquellen standardisiert. Stellen Sie es sich als den USB-C-Standard der KI vor: ein universeller Konnektor, durch den Modelle mit dem umfassenderen digitalen Ökosystem verbunden werden.
MCP-Server kennzeichnen einen entscheidenden Schritt zur Realisierung von agentischeren KI-Arbeitsabläufen und stellen die notwendige Infrastruktur bereit, um reale Aktionen über APIs durchzuführen. Da kein benutzerdefinierter Code mehr erforderlich ist, um sichere Verbindungen zwischen Systemen herzustellen, ermöglichen es MCP-Server allen Benutzern, leistungsstarke Prozesse mit Prompts auf Basis von natürlicher Sprache zu implementieren.