KI ebnet den Weg zu beispielloser kreativer Geschwindigkeit. Komplexe, mehrstufige Arbeitsabläufe, die zuvor mehrere Tage in Anspruch nahmen, lassen sich nun in Form von natürlicher Sprache durchführen, sodass sich Konstrukteure, Auftragnehmer und das umfassendere Entwicklerökosystem verstärkt auf Innovationen statt Routineaufgaben konzentrieren können.

Autodesk integriert MCP-Server (Model Context Protocol) in sein Portfolio als nächsten Schritt bei der Weiterentwicklung von Autodesk Platform Services. Autodesk MCP-Server stellen Entwicklern und unabhängigen Softwareanbietern eine strukturiertere, KI-fähige Grundlage bereit, auf der sie aufbauen können. Dies erleichtert die Automatisierung von Arbeitsabläufen, die Integration in unsere Plattform und die Skalierung von Lösungen ohne großen individuellen Aufwand.