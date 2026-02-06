Wir möchten unseren Kunden eine integrierte, vernetzte agentische Unterstützung bieten. Die Autodesk-Assistenten in unseren Produkten und im Web werden zu einer zentralen Ressource zusammengeführt. Das bedeutet, dass Kunden innerhalb des Autodesk-Assistenten ihre Produktauswahl treffen und Administratoraktionen durchführen können, ohne das aktuell verwendete Programm verlassen zu müssen.
Darüber hinaus unterstützt der Autodesk-Assistent komplexe Design & Make-Arbeitsabläufe in den jeweiligen Produkten über Prompts. Die entsprechenden Integrationen befinden sich noch in der Entwicklung, wobei täglich neue Funktionen hinzugefügt werden. Diese Funktionen lassen sich derzeit in AutoCAD nutzen, und im Zuge der bevorstehenden Beta-Veröffentlichung des Autodesk-Assistenten im nächsten Jahr werden Kunden von einer vernetzten Benutzererfahrung in AutoCAD, Fusion, Revit, Vault und Civil 3D profitieren.