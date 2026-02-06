Unterstützt von Autodesk AI

Autodesk-Assistent

Autonome Einblicke und intelligentere Arbeitsabläufe in der Ihnen vertrauten Software

Ihr agentischer KI-Partner für den Design & Make-Bereich

Der Autodesk-Assistent macht sich KI zunutze, um Kapazitäten freizusetzen und die Kreativität zu fördern. Jedes Teammitglied kann auf vertrauenswürdige, sichere und intelligente Agenten zurückgreifen, mit denen sich Aufgaben beschleunigen und grenzenlose Möglichkeiten erschließen lassen.

Der Autodesk-Assistent stellt Antworten, proaktive Erkenntnisse sowie maßgeschneiderte Empfehlungen in Echtzeit bereit und transformiert so Ihre Design & Make-Arbeitsabläufe und fördert die Produktivität durch erweiterte Analysen und vorausschauende Einblicke. Er fügt sich nahtlos in Autodesk-Produkte und Drittanbieter-Werkzeuge ein, gewährleistet eine einheitliche, kollaborative Benutzererfahrung, vereinfacht die Entscheidungsfindung und schützt gleichzeitig Ihre Daten.

Intelligente Lösung für eine integrierte, konsistente Entwurfserfahrung

Branchenspezifische, interaktive Unterstützung

Dank seiner umfassenden Expertise hinsichtlich branchenspezifischer Arbeitsabläufe, Prozesse und Entwurfsabsichten kann der Autodesk-Assistent verstehen, was Sie planen oder herstellen möchten, und bringt Sie durch kontextbezogene 3D-Modellierung und -Ausführung schneller ans Ziel.

 

Vertrauenswürdige und einheitliche agentische KI-Erfahrung

Die Agenten stehen immer bereit, wenn Sie sie brauchen. Mit dem Autodesk-Assistenten machen Sie sich leistungsstarke Funktionen in den von Ihnen verwendeten Werkzeugen und Produkten zunutze, ohne Programme wechseln oder Ihren Arbeitsrhythmus unterbrechen zu müssen.

 

Erweiterte Design & Make-Arbeitsabläufe

Mithilfe des Autodesk-Assistenten arbeiten Sie nicht nur schneller, sondern erledigen auch mehr Aufgaben. Unter Ihrer Leitung ist er in der Lage, Design & Make-Arbeiten eigenständig in Echtzeit und innerhalb Ihres Arbeitsablaufs auszuführen.

 

Integration des Autodesk-Assistenten in Ihre bevorzugten Werkzeuge
Autodesk Revit

Autodesk Revit

Der Autodesk-Assistent bietet KI-gestützte Suchvorgänge in natürlicher Sprache, wenn Sie die Hilfefunktion verwenden oder Kontakt mit dem Support aufnehmen. 

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AutoCAD

Autodesk AutoCAD

Greifen Sie über den Autodesk-Assistenten bequem auf hilfreiche, KI-basierte Support- und Lösungsfunktionen für AutoCAD zu. Stellen Sie Fragen rund um AutoCAD, und meistern Sie Entwurfsherausforderungen, ohne den Arbeitsbereich zu verlassen.

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Autodesk Construction Cloud

Autodesk Construction Cloud

Steigern Sie Ihre Produktivität mithilfe des Autodesk-Assistenten in Autodesk Construction Cloud. Erhalten Sie Unterstützung auf Basis von Autodesk AI direkt dort, wo Ihre Teams arbeiten, um Daten abzurufen, zu validieren und zusammenzufassen. Verwenden Sie Beispiel-Prompts, schreiben Sie eigene, speichern Sie sie in Ihrer Prompt-Bibliothek, und zeigen Sie vollständige Chat-Verläufe an.

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Fusion

Autodesk Fusion

Der Autodesk-Assistent bietet Kontextinformationen und Anleitungen in Fusion sowie Links zu Hilferessourcen, Foren und anderen unterstützenden Datenquellen. Die Technologie kann sogar mit Projekten interagieren und im Namen von Benutzern handeln.

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Vorteile

Intelligentes Abrufen und umsetzbare Erkenntnisse

Greifen Sie auf maßgeschneiderte Empfehlungen und relevante Einblicke zurück, mit denen sich Design & Make-Arbeitsabläufe optimieren lassen.

Chat-Unterstützung in Echtzeit

Stellen Sie Fragen in natürlicher Sprache, und erhalten Sie präzise Antworten mit Quellenverknüpfungen, um Informationen schnell zusammenzufassen und Arbeitsabläufe effizienter zu gestalten.

Produktauswahl und Administratoraktionen

Richten Sie Projekte im Handumdrehen ein, indem Sie per Massenvorgang Benutzer hinzufügen, Aufgaben neu zuweisen und Berechtigungen bearbeiten und somit ein schnelles, effizientes Projektmanagement sicherstellen.

Eigenständige Überprüfung von Standards

Verifizierung von Branchen- und Unternehmensstandards: Prüfen Sie Modelle, Spezifikationen und Zeitpläne, um Risiken zu identifizieren und zu minimieren und sich über verschiedene Arbeitsergebnisse hinweg abzustimmen.

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Handelt es sich beim Autodesk-Assistenten um agentische KI?

Ja, der Autodesk-Assistent enthält eine agentische Schnittstelle, die Benutzerabsichten anhand von Prompts erkennt, sie an mehrere Agenten weiterleitet und komplexe Aufgaben orchestriert und koordiniert, um Arbeitsabläufe abzuschließen.

Wenn es sich beim Autodesk-Assistenten um agentische KI handelt, wie reduzieren Sie das Risiko in Bezug auf die Arten von Aufgaben, die er ausführen soll?

Der Autodesk-Assistent umfasst integrierte Schutzmechanismen für sichere, konforme Erfahrungen basierend auf den Datenschutzeinstellungen, die Benutzer in ihrem Konto bei Autodesk Account festlegen. Falls eine Frage außerhalb des relevanten Bereichs für Design & Make-Herausforderungen liegt, leitet der Autodesk-Assistent Ihren Arbeitsablauf entsprechend zu Autodesk-Produkten oder verbundenen Drittanbieteranwendungen um, die ihn unterstützen.

Wie arbeitet der Autodesk-Assistent mit MCP-Servern zusammen?

Der Autodesk-Assistent integriert einen MCP-Client (Model Context Protocol), der eine Verbindung zu MCP-Servern herstellt, um Daten oder Werkzeuge anzufordern, Aufgaben auszuführen und mit Produkt-APIs zu interagieren. Er unterstützt sowohl Desktop- (lokal) als auch cloudbasierte MCP-Server.

Steht der Autodesk-Assistent in allen Produkten zur Verfügung?

Der Autodesk-Assistent ist aktuell für zahlreiche Produkte des Design & Make-Softwareportfolios von Autodesk verfügbar, darunter AutoCAD, Revit, Fusion und Autodesk Construction Cloud. Wir beabsichtigen, ihn als agentische KI-Schnittstelle für den Design & Make-Bereich zu etablieren, und wir integrieren seine Funktionen jeden Tag in weitere Produkte. Wir arbeiten aktiv daran, den Funktionsumfang des Autodesk-Assistenten auszubauen, um eine vollständige produktübergreifende Erfahrung zu ermöglichen. Wir werden diese Funktionen im nächsten Jahr als öffentliche Betaversion für Kunden bereitstellen.

Kann ich den Autodesk-Assistenten deaktivieren?

Nein, der Autodesk-Assistent lässt sich nicht deaktivieren. Er reagiert jedoch auf bewusste menschliche Interaktionen, und Benutzer haben die Wahl, ob sie ihn verwenden möchten oder nicht.

Bietet Autodesk MCP-Server außerhalb des Autodesk-Assistenten an?

Autodesk plant, vertrauenswürdige MCP-Server über seinen App Store zu veröffentlichen. Interessenten können sich unter https://feedback.autodesk.com/enter/ ansehen, welche MCP-Server zur Verfügung stehen, und mit Beta-Prototypen sowie Machbarkeitsnachweisen experimentieren.

Was ist der Unterschied zwischen dem produktinternen Autodesk-Assistenten und dem Autodesk-Assistenten im Web?

Wir möchten unseren Kunden eine integrierte, vernetzte agentische Unterstützung bieten. Die Autodesk-Assistenten in unseren Produkten und im Web werden zu einer zentralen Ressource zusammengeführt. Das bedeutet, dass Kunden innerhalb des Autodesk-Assistenten ihre Produktauswahl treffen und Administratoraktionen durchführen können, ohne das aktuell verwendete Programm verlassen zu müssen. 

 

Darüber hinaus unterstützt der Autodesk-Assistent komplexe Design & Make-Arbeitsabläufe in den jeweiligen Produkten über Prompts. Die entsprechenden Integrationen befinden sich noch in der Entwicklung, wobei täglich neue Funktionen hinzugefügt werden. Diese Funktionen lassen sich derzeit in AutoCAD nutzen, und im Zuge der bevorstehenden Beta-Veröffentlichung des Autodesk-Assistenten im nächsten Jahr werden Kunden von einer vernetzten Benutzererfahrung in AutoCAD, Fusion, Revit, Vault und Civil 3D profitieren.

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