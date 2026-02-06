Autodesk AI

KI in Medien und Unterhaltung

Detailliertere Bearbeitung, bessere Steuerung und mehr Kontrolle 

Der Nutzen von KI in Medien und Unterhaltung

Autodesk AI wurde für Kreativprofis entwickelt, die schneller arbeiten möchten, ohne dabei Kompromisse hinsichtlich ihrer Visionen zu machen. Unsere Werkzeuge sind darauf ausgelegt, die Produktion zu beschleunigen und Ihnen vollständige Kontrolle zu geben, damit Sie Ihre kreativen Absichten präzise in die Tat umsetzen. Egal ob Animation, Compositing oder Planung: Autodesk AI bereichert Ihren Prozess in jeder Phase der Medien- und Unterhaltungsproduktion. Und weil Vertrauen wichtig ist, legen wir transparent dar, wie unsere KI trainiert wird und wie Ihre Daten verwendet werden, sodass Sie zuverlässig agieren können.

Wichtige Kundenergebnisse

Schnellere Arbeitsabläufe

Beschleunigen Sie sich wiederholende oder technische Aufgaben, um mehr Zeit für kreative Entscheidungen zu haben.

Kreative Kontrolle und Individualisierung

Behalten Sie die volle künstlerische Kontrolle – mit bearbeitbaren, verlustfreien KI-Ausgaben, die sich an Ihren Stil anpassen.

Skalierbare Produktion für jedes Team

Von unabhängigen Entwicklern bis hin zu großen Studios: Unsere KI-Werkzeuge lassen sich im Hinblick auf sämtliche Produktionsgrößen oder Budgets skalieren.

Boxel Studio integriert Autodesk AI-gestützte Funktionen wie Flow Studio in seine Pipeline
Bei Boxel Studio integrieren Freddy Chávez Olmos und Weverton Alves KI-Funktionen wie Autodesk Flow Studio in ihre Pipeline.

Warum Autodesk AI?

Wir sind der Meinung, dass KI den Kreativschaffenden dienen sollte, nicht umgekehrt. Aus diesem Grund beruht Autodesk AI auf drei Kernprinzipien: kreative Kontrolle, Arbeitsablaufintegration und vertrauenswürdige Transparenz. Unsere Werkzeuge fügen sich nahtlos in Ihre Pipeline ein, passen sich an Ihren Stil an und behandeln Ihre Daten mit Rücksicht. Deshalb vertrauen Studios und Kreativprofis auf der ganzen Welt auf Autodesk, wenn es darum geht, ihre Visionen zu verwirklichen.

Autodesk AI-Werkzeuge für Medien und Unterhaltung

Autodesk Flow Studio

Autodesk Flow Studio

Flow Studio

Mit dem cloudbasierten, KI-gestützten 3D-Toolset von Flow Studio verwandeln Sie Realfilmaufnahmen in bearbeitbare CG-Szenen – ganz ohne komplexe Setups. Nutzen Sie schnelle, unkomplizierte und vollständig kontrollierbare KI-Funktionen, und setzen Sie so Ihre lang erträumten Visionen in die Tat um.

 

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MotionMaker in Autodesk Maya

Autodesk Maya

MotionMaker

Konzentrieren Sie sich auf Leistungsaspekte und Verfeinerung des Storytellings. MotionMaker kombiniert Keyframing, Motion Capture und maschinelles Lernen, um schnell Bewegungen zu generieren und Ihnen einen aussagekräftigen Ausgangspunkt zu bieten, unabhängig davon, ob es sich um Hintergrundfiguren oder Hero Shots handelt. 

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Flow Generative Scheduling in Autodesk Flow Production Tracking

Autodesk Flow Production Tracking

Flow Generative Scheduling

Optimieren Sie Produktionszeiten mithilfe von KI, die Abhängigkeiten, Ressourcenverfügbarkeit und kreative Prioritäten analysiert. Flow Generative Scheduling unterstützt Produzenten und Koordinatoren dabei, intelligentere und schnellere Entscheidungen zu treffen.

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KI-basiertes Toolset in Autodesk Flame

Autodesk Flame

KI-basiertes Toolset

Generieren Sie 3D-Punktwolken, um Objekte in einer Szene zu positionieren, erstellen Sie zusätzliche Frames für Zeitlupenaufnahmen und noch vieles mehr – mit fast einem Dutzend an KI-gestützten VFX- und Finishing-Werkzeugen in Flame.

 

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Bild von Cosmic Monkey

Deformation auf Basis von maschinellem Lernen in Autodesk Maya

Autodesk Maya

Deformation auf Basis von maschinellem Lernen

Profitieren Sie von einer schnellen, interaktiven Verformung komplexer Figuren. Reduzieren Sie manuelles Gewichtungsmalen, und beschleunigen Sie das Figuren-Setup.

 

 

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„Phantom Sky“ wurde von Griffin Animation Studios in sechs Wochen mit MotionMaker in Maya erstellt. (Video: 1:23 Min.)

Wie setzen Studios Autodesk AI aktuell ein?

Projekte wie Phantom Sky, ein 90-sekündiger Kurzfilm, nehmen üblicherweise Monate in Anspruch. Dank MotionMaker in Maya erweckte Eddie Chew (Gründer von Griffin Animation Studios) mehrere Figuren in gerade einmal sechs Wochen zum Leben. Dadurch hatte er mehr Zeit, um sich auf das Wesentliche zu konzentrieren: Leistung, Feinschliff und Storytelling. MotionMaker schafft ein neues Gleichgewicht zwischen Effizienz und Kreativität, sodass Sie auch anspruchsvollere Kundenprojekte bewältigen können, ohne dabei die Detailarbeit zu vernachlässigen.

KI-Transparenzkarte für Deformation auf Basis von maschinellem Lernen in Autodesk Maya

Verantwortungsvolle KI, die Ihrer Kreativität Ausdruck verleiht

Wir arbeiten eng mit Studios, Kreativschaffenden und Technologiespezialisten zusammen und gewährleisten somit, dass unsere KI-Werkzeuge transparent, sicher und anwenderorientiert sind.

State of Design & Make-Bericht 2025: KI in Medien und Unterhaltung

Was denken führende Unternehmen aus den Bereichen Medien und Unterhaltung wirklich über KI?

Lesen Sie, wie KI-Technologie Kreativprofis unterstützt, die Produktion optimiert und die Zukunft des kreativen Arbeitens neu definiert. Branchenführer erläutern, warum KI nicht mehr nur optional, sondern unerlässlich ist, um Innovationen voranzutreiben, mühsame Aufgaben zu automatisieren und wettbewerbsfähig zu bleiben. Der Bericht hält exklusive Einblicke sowie Personalbeschaffungstrends für Sie bereit und zeigt auf, wie sich führende Unternehmen auf das nächste Kapitel des Storytellings mit KI vorbereiten.

Angebotene Produkte

Autodesk Flow Studio

KI-gesteuerte Werkzeuge für Motion Capture, Kamera-Tracking, Animation und Compositing, die bestens in bestehende Pipelines passen.

Produktinformationen
Maya

Software für Animation, Modellierung, Simulation und Rendering in 3D für Film, Games und Fernsehen

Produktinformationen
Media & Entertainment Collection

Skalieren Sie die Rendering- und Simulationskapazitäten Ihres Studios und geben Sie den Artists leistungsstarke Modellierungs- und Animationswerkzeuge an die Hand

Produktinformationen

Alles in einem Paket mit der M&E Collection

Erwerben Sie Flow Studio, Maya und weitere KI-basierte Werkzeuge in einer zentralen, kostengünstigen Sammlung.

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Welche Autodesk AI-Funktionen sind derzeit in Flow Studio verfügbar?

Flow Studio bietet eine breite Palette an KI-gestützten Werkzeugen, die zur Beschleunigung Ihrer kreativen Prozesse beitragen. Zu den wichtigsten Funktionen gehören markierungsloses Motion Capture, Video in 3D-Szene und die automatische Generierung wesentlicher Elemente wie Kamera-Tracking, saubere Platten, Alpha-Masken und Figurendurchläufe. Das alles lässt sich exportieren und in Ihren bevorzugten 3D-Werkzeugen wie Maya, Blender oder Unreal verwenden, sodass Sie Ihre Arbeit mit voller kreativer Kontrolle verfeinern und darauf aufbauen können. Weitere Informationen finden Sie hier

Welche Autodesk AI-Funktionen sind derzeit in Maya verfügbar?

Autodesk AI-Funktionen wie MotionMaker und der ML-Deformer (maschinelles Lernen) stehen in Maya zur Verfügung. MotionMaker generiert Figurbewegungen aus nur wenigen Keyframes oder einem Bewegungspfad, wodurch Animationsabläufe erheblich beschleunigt werden. Der ML-Deformer bietet einen schnellen, interaktiven Ansatz für die Verformung komplexer Figuren. Beide Werkzeuge automatisieren wiederkehrende Aufgaben, damit Kreativschaffende den Fokus auf ihre Kernarbeit legen können. Weitere Informationen finden Sie hier.

Welche Autodesk AI-Funktionen sind derzeit in Flame verfügbar?

Autodesk Flame enthält eine wachsende Liste KI-gestützter Funktionen, die den manuellen Aufwand reduzieren und die Gesamteffizienz bei visuellen Effekten und Finishing steigern. Zu den aktuellen Funktionen gehört Folgendes: 

  • Kamera-Analyse: Generiert 3D-Punktwolken aus 2D-Kamerasequenzen, um Objekte in einer Szene zu platzieren, Masken anzuwenden und Farbkorrekturen vorzunehmen.
  • Semantikkeyer für menschliche Körper: Isoliert den menschlichen Körper in bewegten Videos und extrahiert Hintergründe zu Compositing-Zwecken.
  • Semantikkeyer-Funktion für menschliche Gesichter: Erkennt und isoliert automatisch verschiedene Teile des menschlichen Gesichts, isoliert menschliche Köpfe in bewegten Videos und extrahiert Hintergründe zu Compositing-Zwecken.
  • Tiefe (ML): Analysiert Bilder und berechnet Tiefendatenübertragungen zum Vereinfachen von Arbeitsabläufen, z. B. Hintergrundisolierung für die Farbkorrektur auf Basis der Kameratiefe.
  • Morph (ML): Meistert komplexe Jump-Cut-Bearbeitungen durch das Morphen von Frames oder Mischen von Effekten.
  • Zeit-Warp (ML): Erstellt automatisch zusätzliche Frames für Zeitlupenaufnahmen.
  • Hochskalierung (ML): Verbessert die Auflösung und Qualität von Videosequenzen für Archivwiederherstellung, Pan und Scan sowie Inhaltsbereitstellung.
  • Salient Keyer: Erkennt Objekte innerhalb eines Begrenzungsrahmens in bewegten Videos und extrahiert Hintergründe zu Compositing-Zwecken.
  • Keyer für Himmelsextraktion: Erkennt und isoliert Himmel in bewegten Videos automatisch und extrahiert Hintergründe zu Compositing-Zwecken.

Weitere Informationen finden Sie hier.