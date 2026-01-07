Autodesk NavPack: KI für leistungsorientiertes Design

Integrieren Sie echtzeitbasierte Leistungseinblicke in Ihren Entwurfsprozess, um die Produktqualität zu steigern.

Bild mit freundlicher Genehmigung von VWGI (Carsten Othmer).

Three screens display iterations of a car using Autodesk NAVPACK AI-accelerated engineering
Was ist Autodesk NavPack?

Autodesk NavPack revolutioniert die Produktentwicklung durch KI-basierte Werkzeuge, die eine interdisziplinäre Zusammenarbeit fördern, organisatorisches Fachwissen anwenden und Konstrukteuren frühzeitig mehr Informationen bereitstellen, um die Produktqualität zu steigern und die Markteinführungszeit zu verkürzen.

  • Schnellere Entwurfsoptimierung: Reduzieren Sie manuelle Iterationen, und beschleunigen Sie die Produktentwicklung.

  • Höhere Produktleistung: Verbessern Sie Entwürfe im Hinblick auf strukturelle, thermische und strömungsdynamische Effizienz.

  • Optimierte Konstruktionsabläufe: Vereinfachen Sie Prozesse, minimieren Sie manuelle Schritte, und erhöhen Sie die Produktleistung.

  • Expertise als Grundlage: Nutzen Sie vorhandene Daten, um Informationen in Ihren Prozess zu integrieren.

Warum Autodesk NavPack? 

Schnellere Entwurfsentscheidungen 

Beschleunigen Sie langwierige Testzyklen mithilfe von Echtzeitsimulationen.

Innovation und Anpassung

Erörtern Sie frühzeitig mehr Optionen, und integrieren Sie Informationen in Ihren Prozess.

Bessere Zusammenarbeit 

Steigern Sie die Produktivität, und arbeiten Sie effektiv mit funktionsübergreifenden Teams zusammen.

Vorteile von NavPack 

Arbeitsablaufdiagramm zeigt, wie KI-beschleunigte Entwurfszyklen zu kürzeren Simulationszeiten beitragen
KI-gestützte digitale Werkzeuge als End-to-End-Lösungen

Simulationen in Sekunden statt Stunden

Mit Autodesk NavPack können Sie mehr Optionen analysieren – und das zu einem früheren Zeitpunkt im Entwicklungsprozess. Die entsprechenden Erkenntnisse lassen sich dann auf bestehende Arbeitsabläufe übertragen und in den Prozess integrieren, anstatt später zusätzliche Schritte dafür durchzuführen. Daraus ergeben sich bessere Entscheidungen, optimierte Vorgänge und geringere Risiken.

Sofortige Entwurfs- und Leistungsoptimierung durch echtzeitbasierte KI-Prognosen

Entwurfsprognosen in Echtzeit

Dank NavPack sind Ingenieure in der Lage, Entwurfsoptionen interaktiv zu untersuchen und mit Alias, Blender, ParaView und benutzerdefinierten Dashboards zu interagieren, sodass sie sofortiges Feedback zu Leistung und Machbarkeit erhalten. NavPack fügt sich in bestehende Arbeitsabläufe ein, um die Leistung in Echtzeit zu visualisieren und Entwürfe zu verbessern.

Welche NavPack-Lösung ist die richtige für Sie? 

NavPack Core 

Software-Toolkit zum Trainieren und Anwenden von Prognosemodellen für Echtzeitsimulationen und -analysen

 

NavPack Design 

Interaktives Entwurfswerkzeug zum Abrufen und Anwenden von Leistungsprognosen und Designoptimierungen (nahezu in Echtzeit) im Zuge Ihres Arbeitsablaufs

Weitere Informationen zu NAVASTO

Video: Informationen zum Trainieren neuronaler Graphennetze

WEBINAR

Training von neuronalen Graphennetzen für CFD 

Dr. Jakob Lohse erläutert, wie neuronale Graphennetze (GNNs) mit CFD-Daten trainiert werden.

Video ansehen (40:49 Min.)
Video: Interview mit Matthias Bauer über KI-basierte Konstruktion

PODCAST

KI-beschleunigte Konstruktion 

Matthias Bauer spricht über KI-beschleunigte Konstruktion und weitverbreitete Missverständnisse bezüglich KI.

 

Video ansehen (35:51 Min.)
Video: Matthias Bauer erklärt, wie sich mit KI schnellere Erkenntnisse gewinnen lassen.

INTERVIEW

Die Rolle der KI im Ingenieurwesen 

Erfahren Sie, wie KI im Ingenieurwesen zu beschleunigten Erkenntnissen beiträgt, anstatt Simulationen zu ersetzen.

 

Video ansehen (6 Min.)

Häufig gestellte Fragen (FAQs) 

Wofür wird Autodesk NavPack verwendet?

Autodesk NavPack ist eine KI-gestützte Lösung, die Konstruktions- und Entwurfsprozesse beschleunigt. Sie wird vorwiegend in Branchen wie Automobilindustrie, Luft- und Raumfahrt oder Fertigung eingesetzt, um die Produktentwicklung effizienter zu gestalten, Iterationszyklen zu verkürzen und die Entwurfsgenauigkeit zu verbessern. Autodesk NavPack macht sich Prognosemodelle und generatives Design zunutze und stellt darauf basierend Echtzeitfeedback zu Leistung, Struktur und Materialauswahl bereit.

Wer verwendet Autodesk NavPack?

Die folgenden Teams, Unternehmen und Rollen setzen Autodesk NavPack ein:

 

  • Entwurfs- und Konstruktionsteams, die schnell iterieren und qualitativ hochwertigere Produkte herstellen müssen
  • Forschungs- und Entwicklungsteams, die sich auf die Fertigung von leistungsstärkeren Produkten der nächsten Generation konzentrieren
  • Automobilhersteller, die Fahrzeugaerodynamik, Sicherheitsmerkmale und Strukturentwürfe frühzeitig in der Produktentwicklung optimieren
  • Luft- und Raumfahrtunternehmen, die Aerodynamik und Antriebssysteme im Rahmen des Entwurfsprozesses detailliert abstimmen
  • Hersteller, die Entwicklungskosten senken, Prototypen schneller entwickeln und die Markteinführung beschleunigen möchten

Was unterscheidet Autodesk NavPack von anderen Entwurfswerkzeugen?

NavPack zeichnet sich durch KI-gestützte Simulations- und Optimierungsprozesse aus, die sich nahtlos in bestehende Entwurfsabläufe einfügen. Die ML-Modelle (maschinelles Lernen) von NavPack verwenden vorhandene Daten aus validierten CAE-Werkzeugen, um Echtzeitfeedback und vorausschauende Einblicke zu geben, was zu deutlich kürzeren Entwurfszyklen führt. Zu den wichtigsten Alleinstellungsmerkmalen zählt Folgendes:

  • Echtzeitbasierte Simulationserkenntnisse für Entwurfsvalidierung und Leistungsprognosen
  • Nahtlose Integration in bestehende Konstruktionswerkzeuge (z. B. CAD-Software, Blender, Simulationsplattformen)
  • Generative Designfunktionen, die die Grenzen von Form und Funktion verschieben 
  • Minimale Datenanforderungen für schnellere, rentablere Optimierungen
  • Kollaborative Werkzeuge, die es Teams ermöglichen, zusammenzuarbeiten und Entscheidungen auf der Grundlage von KI-gestützten Empfehlungen zu treffen 

Diese Funktionen machen NavPack zu einer effizienteren, kostengünstigeren und skalierbareren Lösung im Vergleich zu herkömmlichen Entwurfswerkzeugen.

Welche Branchen profitieren von der Autodesk NavPack-Technologie?

Unsere KI-Lösungen unterstützen Branchen, die fortschrittliche Simulationen und Entwurfsoptimierungen benötigen, darunter:

  • Automobilindustrie (Aerodynamik, Unfallsimulationen, Leichtbaustrukturen) 

  • Luft- und Raumfahrt (CFD, Strukturoptimierung, Antriebssysteme)

  • Fertigung (Materialverarbeitung, vorausschauende Wartung) 

Wie lässt sich die KI von NavPack in vorhandene Konstruktionswerkzeuge integrieren?

NavPack bietet eine nahtlose Integration in Werkzeuge wie Blender, CAD-Software und Simulationsplattformen, sodass Ingenieure KI-gesteuerte Optimierungen anwenden können, ohne ihre Arbeitsabläufe unterbrechen zu müssen.

Welche Betriebssysteme werden von NavPack unterstützt?

NavPack lässt sich unter Microsoft® Windows® und Linux® ausführen. Weitere Informationen finden Sie unter Systemanforderungen für NavPack.

Welche Versionen von NavPack kann ich verwenden?

Mit Ihrem NavPack-Abonnement erhalten Sie Zugriff auf jede verfügbare Version des Produkts. Um Zugang zu erhalten, wenden Sie sich an Ihren

zuständigen NAVASTO-Ansprechpartner.

Lässt sich die NavPack-Software über Autodesk Account herunterladen?

Nein, der Software-Download erfolgt weiterhin über die bereits vor der Übernahme vorhandenen Systeme, bis NavPack vollständig in das Autodesk-Portfolio integriert wurde.

Kann ich NavPack auf mehreren Computern installieren?

Ja, Sie können NavPack auf jedem Computer in Ihrem Netzwerk installieren, wobei der Softwarezugriff durch die Anzahlverfügbarer Abonnements verwaltet wird.

Muss ich bestimmten Benutzern den Zugriff zuweisen oder mich anmelden, um NavPack zu verwenden?

Nein, NavPack nutzt ein Netzwerkabonnement mit einem festgelegten Lizenzserver und einer installierten Lizenz in Ihrem lokalen Netzwerk.

Wie kann ich die Einarbeitungszeit verkürzen, um den Mehrwert meines Abonnements vollständig auszuschöpfen?

Erkundigen Sie sich bei Ihrem Ansprechpartner nach dem Onboarding-Service für NavPack und anderen verfügbaren Leistungen, die auf die Weiterbildung von NavPack-Benutzern abzielen, und stellen Sie somit sicher, dass Sie den Nutzen Ihres Abonnements so schnell wie möglich realisieren.

