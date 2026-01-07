NavPack zeichnet sich durch KI-gestützte Simulations- und Optimierungsprozesse aus, die sich nahtlos in bestehende Entwurfsabläufe einfügen. Die ML-Modelle (maschinelles Lernen) von NavPack verwenden vorhandene Daten aus validierten CAE-Werkzeugen, um Echtzeitfeedback und vorausschauende Einblicke zu geben, was zu deutlich kürzeren Entwurfszyklen führt. Zu den wichtigsten Alleinstellungsmerkmalen zählt Folgendes:

Echtzeitbasierte Simulationserkenntnisse für Entwurfsvalidierung und Leistungsprognosen

Nahtlose Integration in bestehende Konstruktionswerkzeuge (z. B. CAD-Software, Blender, Simulationsplattformen)

Generative Designfunktionen, die die Grenzen von Form und Funktion verschieben

Minimale Datenanforderungen für schnellere, rentablere Optimierungen

Kollaborative Werkzeuge, die es Teams ermöglichen, zusammenzuarbeiten und Entscheidungen auf der Grundlage von KI-gestützten Empfehlungen zu treffen

Diese Funktionen machen NavPack zu einer effizienteren, kostengünstigeren und skalierbareren Lösung im Vergleich zu herkömmlichen Entwurfswerkzeugen.